دبي تشهد طفرة في المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، مع وجود أكثر من 140 مشروعاً قيد التطوير والتسليم حتى العام 2031، بزيادة قدرها 160% خلال السنوات العشر الأخيرة

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت "ليوس للتطوير العقاري" عن إطلاق "هادلي هايتس 2" في مدينة دبي الرياضية، كأول مشروع سكني يحمل علامة بطل أولمبي في العالم. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع السباح البريطاني العالمي توم دين، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، ويُجسّد مفاهيم الأداء المتميز والصحة المستدامة والابتكار.

تُمثّل هذه الشراكة فصلاً جديداً في عالم العقارات ذات العلامات التجارية، حيث يلتقي التميز الرياضي بالحياة الحضرية الطموحة. بالاستفادة من خبرة توم دين الرياضية المرموقة. ويوفر مشروع "هادلي هايتس 2" مرافق رياضية متطورة بمستوى أولمبي، تشمل صالات رياضية تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومسارات جري على الأسطح، ومنصات لتمارين القوة والتحمّل (كروس فيت) في الهواء الطلق، وأنظمة محاكاة رياضية متقدمة، وحدائق صحية، وملاعب للأطفال.

وفي هذا الإطار، صرّح روي ليو، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة ليوس للتطوير العقاري: "في الوقت الذي تواصل فيه دبي تطورها كمركز عالمي للابتكار والعافية، نعتقد يقيناً أن المجتمعات السكنية يجب أن تعكس هذا الطموح. إن شراكتنا مع توم دين تمنح المشروع مستوى عالياً من الأصالة والإلهام الحقيقي. وبالتالي، لن بكون "هادلي هايتس 2" مجرد مشروع سكني، بل بيئة تدعم الصحة الجسدية والنمو الشخصي والتواصل المجتمعي، وهي قيم تتماشى مع تطلعات سكان اليوم وقادة المستقبل".

وبالاستناد إلى النجاح الذي حققه مشروع "هادلي هايتس" (المرحلة الأولى) في جميرا فيليج سيركل، يأتي إطلاق المشروع في وقت تشهد فيه دبي تسارعاً ملحوظاً في نمو المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، خاصة مع وجود ما يزيد على 140 مشروعاً قيد التسليم حتى العام 2031، أي ما يمثل نسبة نمو قدرها 160% خلال السنوات العشر الماضية، ويعكس أيضاً الثقة المتزايدة في السوق واهتماماً مستمراً من المستثمرين. ويأتي إطلاق مشروع "هادلي هايتس 2" في توقيت مثالي لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية الراقية ذات العلامات التجارية التي تتمحور حول أسلوب الحياة، وتستهدف في الوقت ذاته المستخدم النهائي والمستثمر طويل الأجل.

ويتمتع مشروع هادلي هايتس 2 بموقع حيوي يتيح الوصول السريع إلى الطرق الرئيسية، مثل شارع E311 وشارع حصة، ويقع بالقرب من المطارين الدوليين، ودبي مارينا، ونخلة جميرا. ومن المتوقع أن يُعزز خط المترو الأصفر الجديد من الترابط والسهولة في التنقل. وتضم المنطقة المحيطة عدداً من المدارس الدولية وملاعب الغولف والأكاديميات الرياضية المرموقة، ما يجعلها وجهة مرغوبة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

ويمثل "هادلي هايتس 2" نموذجاً جديداً للحياة الرياضية المستقبلية في مدينة دبي الرياضية، إذ يجمع بين العمارة الديناميكية المستوحاة من التصاميم المعمارية التي تحاكي حركة الهواء وانسيابيته، والابتكارات الرقمية، ومفاهيم الصحة الذهنية المتطورة، ليقدم بيئة سكنية تم تطويرها خصيصاً لتناسب أبطال الغد.

نبذة عن ليوس للتطوير العقاري

ليوس للتطوير العقاري هي شركة التطوير العقاري البريطانية الوحيدة التي حققت نجاحاً استثنائياً في سوق العقارات السكنية الرئيسي الشديد التنافسية في دبي. بفضل تاريخها العريق والتراث البريطاني المرموق ومحفظتها المتميزة من المشاريع البارزة في لندن، نجحت "ليوس" في ترسيخ مكانتها كأسرع مطوّر عقاري يحصل على صفة "المطوّر الرئيسي" في دبي، واضعة بذلك معايير جديدة في السرعة والابتكار والتنفيذ.

تتخصص ليوس للتطوير العقاري، الراعي الرسمي لنادي "بورنموث" في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، مقدمةً باقة متكاملة من الخدمات، تشمل توفير الأراضي وإدارة الأصول. مع محفظة متنامية من المجمعات السكنية عالمية المستوى في منطقة ميدان، وقرية جميرا الدائرية، وقرية جميرا المثلثة، ودبي لاند، وغرينوود رويال، تواصل "ليوس" إعادة تعريف معايير العقارات العالمية، جامعةً بين التميز البريطاني الأصيل والأداء الاستثنائي.

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