دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي القابضة للعقارات"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، عن عقد شراكة استراتيجية مع "مصرف أبوظبي الإسلامي"، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتمويل السكني للعملاء المؤهلين عبر علاماتها التجارية "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات".

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تقديم إطار تمويلي متكامل مزدوج المسار ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يشمل كلاً من العقارات على الخارطة والعقارات المكتملة (مرحلة التسليم)، بما يتيح للعملاء الاستفادة من تجربة سلسة ومتكاملة لامتلاك المنازل عبر مختلف مراحل العملية الشرائية. وتتوفر التمويلات المصممة خصيصاً للعقارات المؤهلة على الخارطة، وكذلك العقارات المكتملة، مع معدلات ربح تنافسية وفترات سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً.

كما توفّر الهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمشترين مساراً واضحاً ومنظماً لتملّك العقارات على الخارطة. وتتماشى الدفعات مع مراحل تنفيذ المشروع، مما يوفّر قدراً أكبر من المرونة والشفافية ويهيئ مساراً أكثر سهولة ووضوحاً ومدروساً للدخول إلى سوق العقارات على الخارطة في دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود "دبي القابضة للعقارات" المستمرة لتوسيع منظومة حلول التمويل المتاحة لعملائها عبر علاماتها الموجهة للمستهلك، بما في ذلك "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات". كما تعكس هذه الشراكة التزام الشركة المتواصل بالارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية منظمة، بما يدعم مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة وتنافسية في القطاع العقاري.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات":"تمثل شراكتنا مع "مصرف أبوظبي الإسلامي" خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى حلول منظمة للتمويل السكني، عبر محفظة مشاريعنا السكنية. ومن خلال تمكين العملاء المؤهلين من الاستفادة من حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل كلاً من العقارات على الخارطة والعقارات المكتملة، نعمل على توفير مسارات أوضح لامتلاك المنازل وتعزيز مستويات الثقة في مختلف مراحل رحلة العميل. كما تعكس هذه الشراكة الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الشراكات بين المطورين والمؤسسات المصرفية في دعم مسيرة نمو دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من المدن الأكثر جاذبية للعيش والاستثمار وامتلاك المنازل على مستوى العالم."

ومن جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي":"تعكس شراكتنا مع "دبي القابضة للعقارات" التزام "مصرف أبوظبي الإسلامي" بتقديم حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء. ومن خلال دعم عمليات شراء المنازل، سواء على الخارطة أو تلك المكتملة، نُسهم في تمكين شريحة أوسع من العملاء من الوصول إلى حلول منظمة ومرنة للتمويل السكني، إلى جانب دعم مسيرة النمو المستمر لقطاع العقارات الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

تجمع محفظة "دبي القابضة للعقارات" مجموعة من أبرز الوجهات السكنية الأكثر شعبيةً وطلباً في دبي، عبر "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، وتشمل مجمعات الواجهة البحرية والمجمعات الحضرية والمخططة بعناية.

ومن خلال هذا التعاون، يستفيد العملاء من تجربة تمويل أكثر تكاملاً وترابطاً، تجمع بين منصة "دبي القابضة للعقارات" السكنية وخبرة "مصرف أبوظبي الإسلامي" باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخضع جميع طلبات التمويل لإجراءات العناية الواجبة التي يعتمدها "مصرف أبوظبي الإسلامي"، والموافقات الداخلية، والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، واستكمال الوثائق النهائية، إضافة إلى الشروط والأحكام.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

لمحة حول "مصرف أبوظبي الإسلامي"

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 287 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

