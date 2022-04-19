من المتوقع افتتاح فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة سيتي سنتر نهاية العام 2022

الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت اليوم هيلتون والطيف للاستثمار عن توقيع اتفاقية لافتتاح فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة سيتي سنتر، وهو فندق جديد سيتم افتتاحه قريبًا لاستقبال الضيوف في هذه المدينة الحيوية التي تتميز بموقعها في شمال دولة الإمارات.

يقع الفندق في مركز المدينة ضمن مشروع متعدد الاستخدامات يتضمن مركز الطيف للأعمال بالإضافة لمكاتب ووحدات سكنية، إلى جانب مركز تسوق يتصل بالفندق مباشرة.

ومن جانبه قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا، هيلتون: "يقدم هذا الفندق لكافة المسافرين والمقيمين بالإمارة مستوى الخدمات العالمي الذي تتميز به هيلتون، ومعايير الضيافة التي تتفرد بها علامة دبل تري باي هيلتون. نحن سعداء بوصول دبل تري باي هيلتون إلى الإمارة، ويسعدنا دعم رؤية شركائنا في شركة الطيف للاستثمار، كما نسعى لتقديم الدعم لإمارة الفجيرة التي تشهد تطوراً في المجال السياحي الاقتصادي، وتواصل تعزيز عروضها السياحية للزائرين".

وفي تعليقه على الأمر قال خالد بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف للاستثمار: "قمنا بتخطيط وتصميم مركز الطيف للأعمال ليكون وجهة شاملة توفر مزيجًا فريدًا يجمع بين مرافق العمل والترفيه، ويسعدنا العمل مع هيلتون لافتتاح فندق في أول مشاريعنا في الفجيرة، حيث تمثل الإمارة مركزًا لوجستيًا هامًا في دولة الإمارات وتستضيف عددًا من المرافق الطبية العالمية البارزة، فيما تعمل على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية، مما يجعلها الوجهة المثالية لاستضافة السياح من الدولة والعالم، ونحن على ثقة بأن هذه الإضافة الجديدة ستكون داعمًا هامًا لتلبية متطلبات الإمارة."

من المتوقع افتتاح فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة سيتي سنتر أواخر العام 2022، وسيضم 228 غرفة فندقية راقية ومساحات متميزة للاجتماعات والمناسبات إلى جانب تشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي. يقع الفندق على مقربة من المراكز اللوجستية والمواصلات مثل ميناء الفجيرة ومرافئ الفجيرة، فضلًا عن الملاعب الرياضية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وعدد من أهم المراكز التجارية والمكاتب البلدية في المدينة.

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نبذة عن شركة هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 18 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 6800 فندق ومنتجع يشمل أكثر من مليون غرفة في 122 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة أفضل أماكن العمل في العالم لعام 2021، وحصلت على لقب أفضل شركة رائدة في القطاع حول العالم للعام 2020 في مؤشرات داو جونز للاستدامة. تمّ طرح برنامج Hilton CleanStay عام 2020 وأرسى معايير مبتكرة للنظافة والتعقيم في الفنادق في جميع أنحاء العالم. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 128 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. يتسنى للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع newsroom.hilton.com ، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام و يوتيوب.

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