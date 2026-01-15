تجمع الشراكة بين أكثر من 400 متخصص في مجال التصميم عبر 12 استوديو حول العالم. ويستفيد الاندماج من خبرة "دبليو دبليو بلس بي" في مجال البنية التحتية إلى جانب خبرة "إس في إن"( SvN Architects + Planners ) في مجال التخطيط الذي يضع المجتمع أولاً، للتركيز على التطوير الحضري الموجه نحو محور النقل العام والتصميم الحضري التجديدي .

تندمج عمليات الشركتان تحت إشراف مجموعة "أن 10" (10 N )، التي تضم خبراء عالميين في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتصميم، تجمعها مجموعة إيجيس ( Egis Group ).

أعلنت شركتا التصميم العالميتان "دبليو دبليو بلس بي" (WW+P) و"إس في إن" (SvN Architects + Planners) عن تعاونهما الوثيق في دمج أعمالهما وتوحيد فرقهما المتنوعة من المعماريين ومخططي المدن ومصممي المسطحات الخضراء ضمن شركة عالمية تعنى بتنفيذ المشاريع الحضرية المتطورة.

ومن خلال محفظة مشاريع موزعة على مختلف القارات، ستعمل الشركة الجديدة على دمج منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة، أبرزها التخطيط والتصميم الحضري وتصميم المسطحات الخضراء والهندسة المعمارية لتقديم مشاريع تركز على تلبية متطلبات الناس، وتتميز بالابتكار والمسؤولية.

وتعد "دبليو دبليو بلس بي"، المعروفة سابقاً باسم "ويستون ويليامسون بلس وشركاه" (Weston Williamson + Partners) والتي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، شركة عالمية رائدة في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع المعمارية والتصميم الحضري والتخطيط الاستراتيجي الشامل للمشاريع التي تساهم في تطوير المدن. أما "إس في إن" (SvN Architects + Planners)، التي تخذ من مدينة تورونتو مقراً لها، فهي شركة متعددة التخصصات في مجال التصميم التجديدي، تساهم في تشكيل البيئة المبنية في المناطق والمدن والبلدات في كندا والعالم.

وتتمتع كلتا الشركتين، الحائزتين على عدة جوائز، بخبرات واسعة في مجال التطوير الموجه نحو قطاع النقل العام والبنية التحتية للنقل وغيرها، مما يجعل الشراكة بينهما تطوراً طبيعياً لمشاريعهما المشتركة. ومن خلال هذا الاندماج، ستسهم الشركة الجديدة في تحفيز عملائها على تبني رؤى أكثر طموحًا وقيادة مستقبل التصميم التجديدي.

وستندمج الشركة الجديدة مع 12 استوديو عالمي مشترك وستتبنى اسم وشعار "دبليو دبليو بلس بي"، تحت إشراف مجموعة "أن 10" (10N)، التي تضم خبراء عالميين في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتصميم، تجمعها مجموعة إيجيس (Egis Group).

وقال علي موحد، الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو دبليو بلس بي": " لطالما شكلت شراكتنا مع ”إس في إن” مثالاً للتكامل والتعاون المثمر منذ يومها الأول. ومن خلال رؤيتنا المشتركة، نمضي معاً لتقديم مشاريع قادرة على إحداث تحول حضري حقيقي يخدم المصلحة العامة. ويجسّد هذا الاندماج اتحاد علامتين راسختين لتأسيس شركة عالمية رائدة، تمتلك القدرة على بناء مدن أكثر تطوراً، وبنى تحتية أكثر ذكاءً، ومجتمعات أكثر شمولاً. ولأن الشركاء يبحثون عن الثقة، والمدن تحتاج إلى قيادة، نتطلع لتقديم علامة تجارية تتميز بالجودة والابتكار والرؤى الجريئة“.

من جانبه، أوضح درو سينكلير، المدير العام لشركة "إس في إن"، أن القيم الجوهرية التي تقوم عليها الشركتان تكاد تكون واحدة. فكلاهما يولي أهمية كبيرة للإصغاء والحوار البنّاء، ويعتمد على فهم راسخ للتاريخ والسياق الذي تنشأ فيه المشاريع. وكلاهما يمتلك امكانات ابتكارية في التصميم، والتزاماً ثابتاً بنهج تجديدي ومستدام على أعلى المستويات في مجالي التخطيط والعمارة.

وأضاف سينكلير: "يؤسس اندماج شركتينا لإنجاز غير مسبوق في مجتمع التصميم الحضري العالمي، حيث ستحدث الشركة الجديدة تغييراً ملموساً في كيفية دعم البنية التحتية والإسكان لمستقبل أكثر اخضراراً وإنصافاً".

وبعد عملية الاندماج، سينضم درو سينكلير إلى فريق القيادة التنفيذية العالمية كمدير تنفيذي.

بدوره، قال كولين هاتشيسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أن 10": "يشكّل الدمج بين "دبليو دبليو بلس بي" و "إس في إن" تحت علامة تجارية واحدة خطوة فعالة ومؤثرة تتيح لمجموعة "أن 10" تقديم رؤية متكاملة لتطوير المدن والتخطيط العمراني، مدعومة بخبرة راسخة في مجالات الهندسة المعمارية والبنية التحتية المدنية والتصميم. وبفضل سجلهما الحافل وسمعتهما المرموقة، تفتح هذه الشراكة الباب أمام فرص أوسع على الساحة الدولية، تمكننا من تشكيل مدن أكثر تطوراً ومجتمعات أكثر ازدهاراً".

نبذة عن شركة "دبليو دبليو بلس بي":

تعد "دبليو دبليو بلس بي" شركةً رائدة حائزة على عدة جوائز في مجال العمارة والتصميم الحضري، تضم فريقاً من المعماريين ومصممي المدن والمخططين الحضريين، يعملون في 12 استوديو موزعة على أربع قارات. وتدمج الشركة التخطيط والتصميم الحضري وتصميم المسطحات الخضراء والهندسة المعمارية بهدف تقديم مشاريع تركز على الإنسان وتتميز بالإبداع والمسؤولية.

نبذة عن مجموعة "10 إن":

تعد "10 إن" (10N)، مجموعة رائدة تضم خبراء عالميين في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتصميم، تجمعها مجموعة إيجيس (Egis Group). ونلتزم معاً بمعالجة تحديات وتعقيدات حالة الطوارئ المناخية والتوسع العمراني المتزايد والريادة في مجال بناء المدن المستدامة.

وتجمع مجموعة "10 إن" 1500 موهبة ابداعية موزعة على 20 استوديو في خمس قارات من الشركات الأعضاء "دبليو دبليو بلس بي" و"10 ديزاين" (10 Design) و"فينويك إريبارين للمهندسين المعماريين" (Fenwick Iribarren Architects) و و "يو بلس أيه" (U+A)، و "عمرانية" (Omrania).

