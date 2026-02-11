• سلط المعرض الضوء على الدور المحوري لقيادة المختبرات والتأهب للطوارئ، مستعرضًا رؤى الجمعية الأفريقية لطب المختبرات.

• يُعقد معرض دبليو إتش إكس لابز في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) ليشكلا معًا أكبر حدث عالمي في قطاع الرعاية الصحية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تصدر الذكاء الاصطناعي المشهد خلال فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز اليوم، حيث ناقش خبراء عالميون كيف تُسرّع التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الانتقال إلى الرعاية الصحية 3.0، وذلك خلال اليوم الافتتاحي لمسار إدارة المختبرات.

وقدّم الدكتور أنمول كابور، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة BioAro، جلسة بعنوان: "ربط علم الجينوم المتعدد بالواقع السريري: تسخير الذكاء الاصطناعي لتقديم الرعاية الصحية 3.0"، مُبيّنًا كيف تُعيد التحليلات المتقدمة وعلم الجينوم والذكاء الاصطناعي تشكيل طب المختبرات ورعاية المرضى.

وقد طوّرت شركة BioAro، المتخصصة في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي وتقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين)، أداةً متكاملة تجمع بين التحليل الجينومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والسجلات الطبية والتطبيقات التفاعلية لإنشاء ملفات تعريف صحية شاملة ومتكاملة للمرضى.

ويمثل مفهوم الرعاية الصحية 3.0 تحولاً نحو رعاية صحية تنبؤية وشخصية ورقمية، حيث تلعب المختبرات والتشخيصات دوراً محورياً في هذا التحول، وبفضل التقدم في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والطب الدقيق، تُعطي هذه الحقبة الجديدة الأولوية للكشف المبكر، وتسريع عملية اتخاذ القرارات السريرية، وتوفير علاجات أكثر دقة.

وخلال عرضه التقديمي، استعرض الدكتور كابور تطور نماذج الرعاية الصحية، موضحًا أن الرعاية الصحية 1.0 اعتمدت على أدوات تشخيصية محدودة، بينما أدخلت الرعاية الصحية 2.0، وهي المرحلة الحالية، تقنيات التصوير والسجلات الرقمية. وأكد أن الرعاية الصحية 3.0 سترسم ملامح المستقبل، إذ ستتيح فهمًا مستمرًا لحالة المريض، واتخاذ قرارات سريرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة بيئية تتمحور حول المريض بشكل كامل.

وقال الدكتور كابور في هذا السياق: "الرعاية الصحية 3.0 أكثر تركيزًا على المريض وأكثر تخصيصًا له على مستوى الحمض النووي، والميكروبيوم، وعلم التخلق".

وأضاف الدكتور كابور قائلاً: "يُعدّ الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية لأنه يمكّن من التعرف على الأنماط والتفسير السريري عبر مجموعات البيانات المعقدة، مما يسمح بتصميم الرعاية بما يتناسب مع كل مريض على حدة".

وقد كانت جلسة الدكتور كابور إحدى جلسات "تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكار" العديدة التي عُقدت في معرض دبليو إتش إكس لابز هذا الأسبوع، والتي استعرضت أحدث التطورات في مجال التشخيص المختبري من شركاء تقنيين رائدين. وتضمنت هذه الجلسات دراسات حالة ومناقشات مع خبراء، مُبرزةً التطبيق العملي والأثر السريري للاختبارات والأجهزة المختبرية الناشئة.

هذا وتستمر جلسات "تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكار" طوال الأسبوع في معرض دبليو إتش إكس لابز، حيث سيتم استكشاف مواضيع أخرى، منها "رؤى حول الأمراض التنكسية العصبية: التركيز على فحوصات NDD RUO الجديدة"، واعتبارات علم تطبيق المجهر الرقمي لتشخيص السل، والتشخيص الجزيئي لالتهابات الجلد والشعر والأظافر.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة إنفورما ماركتس: "بصفتها منصة عالمية لمجتمع المختبرات، يجمع معرض دبليو إتش إكس لابز أبرز المبتكرين ومزودي التكنولوجيا وقادة الرعاية الصحية تحت سقف واحد لدراسة كيفية تشكيل الجيل القادم من التشخيصات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة لمستقبل الرعاية الصحية، وتمكين أنظمة صحية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل".

وفي سياق متصل، خلال مؤتمر إدارة المختبرات، ألقى الدكتور تاكمور ماروتا، مدير البرامج في الجمعية الأفريقية لطب المختبرات، كلمةً في جلسة بعنوان: "بناء شركات مرنة من خلال التأهب للطوارئ".

وخلال استعراض الدروس العالمية المستفادة من جائحة كوفيد-19 العالمية، أكد الدكتور ماروتا على الدور المحوري للتشخيص في الاستجابة للطوارئ، وأهمية القيادة في تحديد مصير المختبرات، سواء بالفشل أو الصمود أو التكيف أثناء الأزمات.

وقال الدكتور ماروتا في هذا الإطار: "لأي استجابة فعّالة للجائحة، لا بد من فهم أسباب تفشي المرض. وتلعب المختبرات دورًا بالغ الأهمية في توجيه التدخلات وضمان جاهزية النظم الصحية للاستجابة".

ويحتفل معرض دبليو إتش إكس لابز هذا العام بمرور 25 عاماً على نجاحه، وهو الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات والتشخيص، حيث يُقام المعرض في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) الذي يُقام في مركز دبي للمعارض، ليشكلا معاً أكبر حدث في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويُوفر هذا الحدث منصةً مثالية لعقد الصفقات، وبناء العلاقات، وتبادل المعرفة، مع التطرق إلى بعضٍ من أهم التحديات المُلحة في مجال العلوم المخبرية، حيث يُقام معرض دبليو إتش إكس لابز برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُعزز التزام الدولة بتقديم رعاية صحية رائدة عالمياً.

نبذة عن معرض دبليو إتش إكس لابز:

يعد معرض دبليو إتش إكس لابز، المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، منصة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال المختبرات والتشخيص.

يُعدّ هذا الحدث جزءًا من معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، الذي يجمع فعاليات إنفورما للرعاية الصحية حول العالم لتسهيل التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة.

ستُكمل معرض دبليو إتش إكس لابز مسيرة نجاح ميدلاب الشرق الأوسط الممتدة على مدار 25 عامًا، حيث ستربط أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، مما يُسهم في دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية.

