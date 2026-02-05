مع تسارع وتيرة التغيير بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، سيبحث الخبراء كيفية تطور القيادة لمواكبة متطلبات بيئة المختبرات الرقمية المتنامية.

يُعقد معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي في دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي (من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات)، مما يُعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيجمع معرض دبليو إتش إكس لابز دبي المعروف سابقاً باسم (ميدلاب الشرق الأوسط) الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص المخبري الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2026، نخبة من أبرز الخبراء الدوليين لمناقشة العوامل التي تعيد تعريف ريادة المختبرات، مع التركيز بشكل خاص على تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ستُعقد الجلسة، بعنوان: "القيادة التحويلية - إعداد قادة مختبرات الجيل القادم"، يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، ضمن مسار إدارة المختبرات في مؤتمر إدارة المختبرات والطب.

ويضم المتحدثون نخبة من أبرز الخبراء الإقليميين والدوليين، من بينهم: الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية لقسم التشخيص والرعاية الصحية العالمية في شركة M42؛ ومارك أوبراين، الزميل المشارك ومدير برنامج أوكسفورد للقيادة في مجال الرعاية الصحية، كلية سعيد للأعمال، جامعة أوكسفورد؛ وزياد بيرواني، المدير الطبي لمختبر كليفلاند كلينك المرجعي؛ وشويتا نارانج، المديرة التنفيذية للعمليات الطبية والتجارية في قسم التشخيص والرعاية الصحية العالمية في شركة M42؛ وروبينا لون، استشارية علم الأمراض في هيئة دبي الصحية.

وفي حديثه قبل بدء انعقاد الجلسة، صرحت الدكتورة ليلى عبد الوارث قائلاً: "القادة التحويليون هم أولئك الذين يلهمون الآخرين لتحقيق نتائج استثنائية، وفي خضم ذلك، يطورون قدراتهم القيادية. وفي سياق الذكاء الاصطناعي والأتمتة، فهم قادة المختبرات الذين يستشرفون التقنيات الناشئة، ويصممون سير العمل المستقبلي، ويوجهون المختبرات استراتيجياً نحو النضج الرقمي".

وأضافت عبد الوارث قائلة: "على القادة أن يكونوا مؤهلين ليس فقط لتحقيق تحسينات تشغيلية، بل أيضاً لتحمل مسؤولية تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي في التشخيص ومسارات رعاية المرضى، إذ يجب على القادة تطبيق الحكم الأخلاقي، وتنفيذ الضمانات، وضمان الامتثال لمعايير الاعتماد والتحقق والسلامة، حيث يُدخل الذكاء الاصطناعي مخاطر جديدة عن أخطاء النماذج، والتحيز، والانحراف، وغير ذلك".

وستتناول الجلسة أيضًا كيفية تطور الأدوار الوظيفية في المختبرات والمسارات المهنية مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي على المهام الروتينية والتحليلية.

وأوضحت الدكتورة عبد الوارث قائلة: "لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على إضافة أدوات إلى سير العمل فحسب، بل إنه يُعيد تشكيل بنية المهارات في المهنة بأكملها، كما يجب أن تتطور المسارات المهنية من مسارات تقليدية خطية إلى مسارات نمو ديناميكية متعددة المسارات تتماشى مع التشخيص الرقمي والتحليلات المتقدمة والإشراف القائم على الجودة".

وأشارت الدكتورة عبد الوارث إلى أن فرق المختبرات التي تركز على المستقبل ستشمل بشكل متزايد أدوارًا ناشئة مثل المتخصصين في المختبرات المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومشرفي خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومنسقي معلوماتية المختبرات، ومهندسي الأتمتة وسير العمل، مع كون معرفة الذكاء الاصطناعي شرطًا أساسيًا لجميع المتخصصين في المختبرات.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت الدكتورة عبد الوارث بأن مهارات القيادة تتحول من الإدارة التقليدية إلى القدرات الاستراتيجية والإنسانية التي تدعم الفرق عالية الأداء في ظل عدم اليقين، حيث لا يتم تحديد الجيل القادم من قادة المختبرات بمدى جودة إدارتهم للعمليات الروتينية، ولكن بمدى فعاليتهم في تسخير وإدارة والإشراف الأخلاقي على بيئات التشخيص التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس للرعاية الصحية:"تدخل المختبرات حقبة جديدة حيث تُسرّع تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة من وتيرة التقدم في مجالات التشخيص والجودة والأداء التشغيلي، حيث ستوفر هذه الجلسة رؤى عملية حول كيفية تكيف القطاع لضمان قدرة المختبرات على تسخير الابتكار بشكل آمن وأخلاقي وفعال".

وسيجمع معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي، الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات والتشخيص، مجتمع المختبرات العالمي لاكتشاف أحدث تقنيات التشخيص والابتكارات. ويُقام هذا الحدث برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز التزام الدولة بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.

هذا ويُقام معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي بالتزامن مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي، الذي يُعقد في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يستقطب الحدثان معًا أكثر من 270 ألف متخصص في الرعاية الصحية و4800 عارض من أكثر من 180 دولة.

واحتفالاً بمرور ربع قرن من النجاح، سيقام معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي تحت شعار: "25 عامًا من الابتكار المختبري: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل" وستقدم عرضًا دوليًا للتميز في المختبرات والتشخيص والطب الدقيق.

