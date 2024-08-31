تم تصميم الوحدات السكنية بالتعاون مع الفنان العالمي فينسنت فودمر الشهير ومجموعته الفاخرة "بابوليكس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن توسعها في دولة الإمارات عبر إطلاق أولى مشاريعها في إمارة رأس الخيمة "شورلاين من داماك".

تم تصميم المشروع الذي يقع في جزيرة المرجان بالتعاون مع الفنان العالمي فينسنت فودمر الشهير بمجموعته الفاخرة بابوليكس (BABOLEX)، ويتميز التصميم بأنه يجمع بين التفاصيل الفنية المعاصرة والفخامة، بما يوفر أعلى درجات الراحة للسكان. يعد هذا التعاون هو الثاني بين داماك وبابولكيس، بعد مشروع "كورال ريف من داماك" في دبي.

يأتي هذا المشروع تأكيداً على التزام داماك بنهجها الراسخ في خلق تجارب عيش فاخرة تجمع بين الفخامة والتصاميم المعاصرة، حيث يقدم "شورلاين من داماك" الذي يقع في الجزيرة 4 ضمن جزيرة المرجان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبليكس بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويوفر للسكان فرصة الوصول إلى الشاطئ بشكلٍ مباشر.

علاوةً على ذلك، سيستمتع السكان بتجربة العيش في المنتجعات الفاخرة من فئة الخمس نجوم، وذلك من خلال مجموعة من المرافق الترفيهية ووسائل الراحة التي يضمها مثل الحدائق، ومراكز اللياقة البدنية، ومسارات الركض، وأحواض السباحة، ومراكز العافية والسبا، فضلاً عن وجود كبائن واسعة للاسترخاء في فترة الغروب، وغيرها من المرافق الأخرى.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: "نحن سعداء بدخول إمارة رأس الخيمة من خلال مشروعنا الرائد شورلاين من داماك في جزيرة المرجان، حيث سنعمل على تقديم تجارب معيشة فاخرة واستثنائية في هذه الإمارة، التي تشهد نمواً متسارعاً، وباتت وجهة رئيسية للعيش الفاخر، وقبلة للمستثمرين.

ما يميز هذا المشروع الجديد هو موقعه الحيوي على الواجهة البحرية، وإطلالاته المباشرة على الخليج العربي، وقربه من المعالم الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى تصميمه العصري المستوحى من تعاوننا مع مجموعة بابوليكس الفاخرة، لذا نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيكون استثنائياً بكل شيء".

يأتي توسع داماك في رأس الخيمة تماشياً مع النمو السريع للإمارة كوجهة رائدة للمستثمرين والباحثين عن نمط المعيشة الهادئ. ووفقاً لـ "تصنيف أفضل المدن للمغتربين" لعام 2023، تُعتبر رأس الخيمة الآن رابع أفضل مدينة في العالم للمغتربين الذين يتطلعون للعمل والعيش معاً، ويأتي هذا التفوق نتيجةً لعوامل رئيسية مثل ارتفاع مستوى المعيشة وتوفر فرص العمل التي تجذب المغتربين، كما ساهمت التسهيلات المقدمة من الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، لا سيّما الشقق الفاخرة، لتصبح الإمارة اليوم وجهة جذابة لمختلف الفئات. تم تصميم "شورلاين من داماك" بما يلبى تطلعات المشترين الباحثين عن شقق فاخرة على الواجهة البحرية توفر لهم خدمات متكاملة وتجارب ترفيهية غنية.

منذ عام 2022، تصدرت شركة داماك العقارية مشهد العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط، من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة ومبتكرة من العقارات الفاخرة في مختلف دول المنطقة. ويمثل إطلاق "شورلاين من داماك" في رأس الخيمة محطة هامة في مسيرة الشركة، كما يتماشى مع رؤيتها وإرثها العريق في تقديم أنماط معيشة فاخرة بتصاميم فريدة.

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 47,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com.

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