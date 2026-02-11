الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت"دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، جولة استراتيجية رفيعة المستوى في جمهورية الصين الشعبية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشراكات العابرة للحدود، بالتزامن مع فتح سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين.

وشملت الزيارة لقاءات رسمية رفيعة المستوى في كل من بكين وشنتشن وشنغهاي مع نخبة من كبار المطوّرين العقاريين وشركات الهندسة والمقاولات، بهدف بحث فرص التعاون الاستثماري بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة. وباعتبار الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، تؤكد هذه الزيارة عمق التقاطع الاستراتيجي بين السوقين في مرحلة تشهد توسعاً غير مسبوق في فرص الاستثمار العقاري الدولي داخل السعودية.

وتركّزت النقاشات على استكشاف فرص مشاركة الشركات الصينية في قطاع العقارات السعودي الذي يشهد انفتاحاً متنامياً، إلى جانب بحث آفاق التعاون الاستثماري المتبادل داخل السوق الصينية. وقد عكست الاجتماعات اهتماماً مشتركاً بتأسيس شراكات طويلة الأمد تجمع بين الخبرات الصينية والفرص النوعية المتاحة في المشاريع العقارية عالية النمو في المملكة.

وشكّل ميناء هاينان للتجارة الحرة، أحد أبرز محطات الزيارة، في ظل تحوّله إلى منطقة جمركية متكاملة مع تطبيق نظام جمركي خاص على مستوى الجزيرة، وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية على السلع والخدمات. ويوفر هذا الإطار بيئة تنظيمية وضريبية تنافسية تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة هاينان كمركز دولي للتجارة والأعمال.

وفي هذا السياق، بحثت "دار جلوبال" مع شركائها الصينيين فرص المشاركة في مشاريع مختارة ذات إمكانات عالية في مقاطعة هاينان، بالاستفادة من الحوافز التنظيمية والمزايا التفضيلية للميناء، بما يتيح تقديم فرص استثمار عقارية مرتبطة بالأصول لقاعدة مستثمري الشركة التي تضم أكثر من 115 جنسية حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تعكس جولتنا في الصين استراتيجية "دار جلوبال" طويلة الأمد لبناء شراكات نوعية مع أسواق عالمية تتقاطع رؤيتها مع طموحات النمو والتوسع. وقد أكدت اللقاءات التي عقدناها في بكين وشنتشن وشنغهاي وجود اهتمام متبادل قوي بتعزيز التعاون، والاستفادة من الزخم الاستثنائي الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.".

وتعتزم الشركة البناء على هذه اللقاءات من خلال تطوير شراكات استراتيجية مختارة، ودفع مبادرات استثمارية مشتركة تستند إلى نقاط القوة التكاملية بين السوقين، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، و"أستون مارتن"، و"أوتوموبيلي لامبورغيني"، و"فندي"، و"إيلي صعب"، و"ماريوت ريزيدنسز"، و"ميسوني"، و"معوّض"، و"باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

لا يقتصر دور "دار جلوبال" المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الثقة والخبرة العالية المتخصصة، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

وتتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية، التي تضم 4200 وحدة سكنية ما بين مكتملة وقيد الإنشاء، المملكة المتحدة، وإسبانيا، واليونان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، وجزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، ولندن، وماربيا، وأثينا، ودبي، وجدّة، والرياض، ومسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

