الرياض، المملكة العربية السعودية، في خطوة مهمة لترسيخ مكانتها كحاضنة عالمية لصناعة الألعاب الإلكترونية، أعلنت نيوم اليوم عن اختيار خمسة أستوديوهات سعودية للحصول على تمويل ضمن برنامجها السنوي لمسرعة الأعمال (ليفل اب). ويأتي هذا الإعلان ليعكس النمو المتسارع للبرنامج، بعد أن قدم في وقت سابق برامج إرشاد وتوجيه لدعم 18 أستوديو إضافياً، ما يجعل هذه النسخة الأضخم منذ انطلاق المسرعة.

وقد انطلقت نسخة هذا العام من برنامج "ليفل أب" مع مرحلةٍ أولى تنافسية شارك فيها أكثر من 23 أستوديو في برامج إرشاد متخصصة غطّت جوانب متعددة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، ليتمّ فيما بعد اختيار خمسة أستوديوهات كانت الأكثر تميّزًا من بين المشاركين.

وستحصل هذه الأستوديوهات الخمسة على دعمٍ إضافي يشمل تمويلاً رئيسيًا لتسريع إطلاق منتجاتها، إلى جانب الاستفادة من جلسات إرشادية على مدى سبعة أشهر إضافية، بما يعادل 600 ساعة لكل أستوديو، إضافة إلى فرصة الانضمام إلى شبكة شركاء النشر العالمية التابعة لنيوم، والتي تضم شركات بارزة من ناشري الألعاب العالميين، من بينها "كوالـي" البريطانية وشركة "ألعاب طماطم" الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء اختيار الأستوديوهات الخمسة للانتقال إلى المرحلة التالية من البرنامج بعد عملية تقييمٍ دقيقة، حيث جسّدت هذه الأستوديوهات رؤىً مبتكرة تواكب طموحات هذا القطاع المتنامي في المملكة. وتضمنت قائمة هذه الأستوديوهات كل من: أستوديو "أيقونة بروداكشنز Aiqona Productions"، الذي يدمج بين الرسوم المتحركة والسرد القصصي والتصاميم التفاعلية للألعاب بأساليب إبداعية، لتقديم تجاربٍ مشوّقة؛ و"أستوديو فوركاست Fourcast Studio"، الرائد في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية المستقلة، والذي يعمل حالياً على تطوير لعبة حاسوب (PC) اجتماعية متعددة اللاعبين تعتمد على آليات لعب مبتكرة؛ وأستوديو "ماكيرا Makera" المتخصص في تطوير المحتوى المُنشأ من قِبَل المستخدمين، حيث يوفر لهم منصات تتيح لهم تشكيل تجاربهم وصياغتها عبر أدوات تفاعلية؛ وأستوديو "أوف بوكس استوديوز OFF BOX Studios"، وهو شركة سعودية ناشئة لتطوير الألعاب الإلكترونية تعمل على تطوير ألعاب مبتكرة توفّر تجارب ترفيهية جديدة؛ وكذلك أستوديو "فيز Phys" المتميّز في تصميم تجارب ألعاب إلكترونية عالية الجودة تُشجّع الأطفال على الحركة والنشاط البدني، وتتمتّع بمزايا تقنية وتصميمية مبتكرة.

وبهذه المناسبة، قال توبي إيفان-جونز، المدير التنفيذي لإدارة الألعاب الإلكترونية في نيوم: "على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لعبت مسرّعة أعمال ليفل أب دوراً محورياً في دعم الجيل الناشئ من مطوّري الألعاب الإلكترونية في المملكة، سواء من خلال التمويل الأولي أو توفير برامج إرشاد متخصصة. وتأتي هذه الدفعة الأخيرة ضمن نسخة عام 2025 امتداداً لذلك النجاح، ولتعكس التزام نيوم الراسخ بتمكين شركات الألعاب الإلكترونية الواعدة التي تشكّل قيمةً مضافة وتقدّم رؤىً جديدة ومبتكرة لمنظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة. ونحن فخورون بكوننا مساهمين فاعلين في دعم الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وبناء شركاتٍ مستدامة ذات قدرة تنافسية عالية على مستوى الأسواق العالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وبدوره، قال سلطان العبَيشي، من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: "تمثّل مسرّعة أعمال ليفل أب التابعة لنيوم ركناً أساسياً من منظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة، حيث أنها تُزوِّد الشركات الناشئة في هذا القطاع بالأدوات والإرشادات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح، وتتيح لهم فرصاً استثنائية للتواصل مع ناشري ألعاب عالميين، والاستفادة من خبراتهم. ومنذ عام 2023، أصبح البرنامج المحطّة الرئيسية التي يقصدها المتخرّجون من برامج الحاضنات التابعة للوزارة، حيث يحصلون على ما يلزمهم من دعم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى تطبيقاتٍ فعلية في أستوديوهات ذات قدرات تنافسية على مستوى عالمي. وهذا ما نراه يتحقق فعليّاً على أرض الواقع، حيث نجحت العديد من الشركات السعودية الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية في حصد الجوائز المرموقة، واستقطاب الاستثمارات، وترسيخ مكانتها كشركاتٍ ناجحة وواعدة في هذا المجال."

وتُعد"ليفل أب" التي تشرف عليها إدارة الألعاب الإلكترونية في نيوم، المسرّعة الأكثر رسوخاً واستمرارية في المملكة، وإحدى المبادرات المحورية ضمن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030. ومع توقعات بأن يسهم قطاع الألعاب بأكثر من 50 مليار ريال سعودي (ما يعادل 13.33 مليار دولار) بحلول عام 2030، صُممت المسرعة لتواكب هذا النمو من خلال دعم الشركات الناشئة في السعودية، وتمكينها من النمو المستدام عبر برامج مُتخصصة تعالج التحديات التي تواجه أستوديوهات الألعاب.

منذ انطلاقها في عام 2023، قدّمت مسرّعة "ليفل أب" الدعم لأكثر من 45 شركة ناشئة، واستثمرت في 15 منها. وتمكنت جميع هذه الشركات من الحفاظ على استمراريتها ضمن محفظة البرنامج، مع تحقيق نمو ملحوظ في الكيانات المستثمَر فيها. كما حققت عدة شركات ناشئة من الدورات السابقة اعترافاً عالمياً ونجاحات بارزة، من بينها "فاهي ستوديو" الذي أبرم أول اتفاقية نشر دولية لمطور ألعاب سعودي مع شركة "كوالـي"، إلى جانب استثمار بقيمة 1.75 مليون دولار من شركتي "إمباكت46" و"ميراك كابيتال". كذلك فاز كل من "ستارفانيا ستوديو" و"ماجيستيك مايند غيمز" بجائزة "أفضل شركة ناشئة في مجال الألعاب" ضمن جوائز صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2024 و2025 على التوالي. وبالإضافة إلى هذه الإنجازات النوعية، أسفرت برامج المسرعة حتى الآن عن خلق أكثر من 170 وظيفة متخصصة للشباب السعودي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

استوديو ألعاب سعودي ناشئ يعرض مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "ليفل أب" في نسخته لعام 2025.

مشاركون في برنامج مسرعة "ليفل أب" بنسخته الأخيرة التي تعتبر الأضخم من نيوم حتى اليوم.

