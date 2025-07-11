روما، إيطاليا: أعلنت شركة «خزنة داتا سنتر»، المزوّد العالمي الرائد للبنية التحتية الرقمية لمراكز البيانات واسعة النطاق، وشركة «إيني» العالمية للطاقة، ومقرها الرئيسي إيطاليا، عن توقيع مذكرة تفاهم أولية حول تأسيس مشروع مشترك يهدف لتطوير مجمّع مراكز بيانات مخصّص لدعم الذكاء الاصطناعي بقدرة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، في منطقة فيريرا إيربونيوني في إقليم لومبارديا.

جرى توقيع مذكرة التفاهم في روما بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بالإضافة إلى أدولفو أورسو، وزير المشاريع والصناعة الإيطالي؛ حيث قام حسن النقبي الرئيس التنفيذي في «خزنة داتا سنتر»، وغيدو بروسكو الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية العالمية في «إيني»، بتوقيع الاتفاقية نيابة عن المؤسستين.

يجمع هذا المشروع بين خبرة «خزنة» في مجال تصميم وتشغيل مراكز البيانات المتقدمة، وبين ريادة «إيني» في مجال الطاقة المستدامة، ويضع الأسس الأولى لمنظومة ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة في قلب أوروبا. وسيتم تشغيل مجمع مراكز البيانات بواسطة مصدر طاقة «بلو باور» Blue Powerمنخفضة الانبعاثات التي توفرها «إيني»، وتنتجها محطة جديدة لتوليد الطاقة عبر توربينات الغاز عالية الكفاءة ذات الدورة المركبة، والمصممة خصيصاً لاحتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما سيقدم للمرة الأولى تكاملاً فريداً بين الطاقة النظيفة وتصميم مراكز البيانات في إيطاليا.

وبحسب ما نصّ عليه خطاب النوايا ضمن إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقّع بين دولة الإمارات وإيطاليا، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إيطاليا في فبراير 2025، يُعد هذا المشروع المرحلة الأولى من برنامج يهدف إلى توفير قدرة استيعابية تصل إلى 1 غيغاواط في إيطاليا، والتي أكدت من جانبها على الالتزام المشترك بالتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوّل في مجال الطاقة والبنية التحتية الرقمية.

ويُمثّل توقيع هذه الاتفاقية تقدماً هاماً في مسيرة المشروع، حيث تم اختيار «خزنة» شريكاً رئيسياً لشركة «إيني» بهدف تصميم وتطوير خطة مرحلية شاملة للوصول إلى قدرة استيعابية تبلغ 500 ميغاواط. وسيتم تجهيز مجمع مراكز البيانات في ميلانو، المصمم خصيصاً لمعالجة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ببنية تحتية قابلة للتوسع وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، لتلبية احتياجات المستقبل الرقمي في أوروبا القائم على الذكاء الاصطناعي.

وصرّح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: "نحن فخورون بشراكتنا مع "إيني" الرائدة في مجال الطاقة، من خلال مذكرة التفاهم التي تشكل خطوة نوعية ومحورية في توسع "خزنة" نحو السوق الأوروبية. ومن خلال تعاوننا المشترك، نعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق نموّ استثنائي في قطاع الذكاء الاصطناعي، لنوفر بذلك مستويات التوسع والاستدامة والدقة التشغيلية التي يتطلبها الجيل الجديد من عمليات الحوسبة".

من جهته، قال جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية العالمية في «إيني»: "من خلال شراكتنا مع "خزنة" نساهم معاً في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، تعتبر استراتيجية بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، وذلك عبر إتاحة قدراتهما المميزة في الابتكار واستدامة الطاقة وسرعة الوصول إلى السوق".

وجدير بالذكر أن الاتفاقية بين «خزنة داتا سنتر» و«إيني» ترسي المبادئ الرئيسية والأدوار وآليات الحوكمة الخاصة بشركة المشروع المشترك التي سيتم تأسيسها بين الطرفين، للمساهمة بتسريع إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

نبذة عن "خزنة داتا سنتر"

شركة "خزنة داتا سنتر" هي المزوّد الرائد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات الحديثة؛ حيث تمتلك واحدة من أسرع منصّات مراكز البيانات الضخمة نموّاً على مستوى العالم. وتعمل "خزنة" على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونموّ الاقتصادات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة بكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، كما تُوفّر الشركة حلولًا رائدة تجمع بين الابتكار والمرونة والاستدامة. وتساهم "خزنة" في دعم ازدهار الحكومات والشركات والمجتمعات في العصر الرقمي من خلال دعمها بمراكز بيانات مُصمّمة لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، وهي متطلبات أساسية للجيل الجديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاد المستقبل.

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