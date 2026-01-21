الدوحة، قطر: أعلن حي الدوحة للتصميم، المبادرة الاستراتيجية من "مشيرب العقارية"، اليوم عن تعاونه مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، بشأن افتتاح مركز تصميم متعدد المهام للمبدعين والمصممين في قلب "مشيرب قلب الدوحة".

ويهدف المركز الجديد التابع لجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر الذي يقع داخل حي الدوحة للتصميم، إلى توسيع نطاق أنشطة الجامعة الأكاديمية والإبداعية والبحثية، انطلاقًا من "مشيرب قلب الدوحة"، متجاوزًا حدود المدينة التعليمية، في مبادرة تستهدف تعزيز التفاعل مع المنظومة الثقافية المحلية الأوسع، وذلك في إطار التطوير المستمر لحي الدوحة للتصميم ليصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للتصميم والإبداع.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال أمير بيربيتش، عميد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: "يجسّد إنشاء مركز جامعة فرجينيا كومنولث، مركز فنون التصميم الإبداعي بحي الدوحة للتصميم، التزام الجامعة الراسخ بدعم رؤية قطر نحو بناء اقتصاد إبداعي مزدهر ومترابط. وسيُشكّل المركز منصة بارزة للأنشطة الأكاديمية والبحث الإبداعي والتعليم المجتمعي".

وأضاف أنه "لطالما كانت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر مُحفزًا للتميّز الفني والتجريب والحوار العالمي. ونحن، من خلال توسيع حضورنا في "مشيرب قلب الدوحة"، نفتح آفاقًا جديدةً للتعاون والمشاركة المجتمعية، ونوفّر فرصًا لأعضاء هيئتنا التدريسية وطلابنا وخريجينا للمساهمة في تشكيل مستقبل التصميم في المنطقة."

بدوره، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "مشيرب العقارية" : "يمثل تدشين مركز جامعة فرجينيا كومنولث، مركز فنون التصميم في قطر بحي الدوحة للتصميم، خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم منظومة الإبداع في الدولة، وتتيح لنا الفرصة لتعزيز الربط بين التعلّم والممارسة، أي بين النظرية والتطبيق، من خلال إتاحة التميّز الأكاديمي في قلب "مشيرب قلب الدوحة".

وأضاف: "يعزز هذا التعاون، الذي يُنفذ في أول مدينة ذكية ومستدامة على مستوى العالم، رؤيتنا لحي الدوحة للتصميم كمركز معرفي يتيح للمواهب الإبداعية الفرصة للتطوّر والتجريب والتفاعل مع قطاع الصناعة. فالتعليم ركن أساسي في بناء اقتصاد التصميم المستدام، ومن شأن هذه الشراكة أن تُهيئ مسارات فعّالة للطلاب والخريجين والمتخصصين للإسهام في رسم مستقبل التصميم في قطر والمنطقة."

في السياق ذاته، أوضحت د. هند زينل، المدير التنفيذي للإدارة والاستراتيجية والشراكات في قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر، قائلة: "ننطلق في مؤسسة قطر من إيمان راسخ بأن التعليم يبلغ ذروة فاعليته حين يتجاوز جدران الفصول الدراسية ليغدو جزءًا عضويًا من النسيج المجتمعي. وتجسّد هذه الشراكة بين جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر وحي الدوحة للتصميم التزامنا العميق ببناء منظومة متكاملة متعددة التخصصات، تتخطى الأطر التقليدية للتعليم نحو آفاق أرحب. ومن خلال هذا التعاون، نُحضر الابتكار الإبداعي إلى قلب "مشيرب قلب الدوحة"، مُوفّرين للمجتمع منصة حيوية تجمع بين الإبداع والتجريب والتعلّم في تجربة متكاملة."

يمثّل التعليم الركيزة الأساسية في الرؤية الاستراتيجية لحي الدوحة للتصميم بوصفه مركزًا متقدمًا للتميّز التصميمي في قطر. فمن خلال شراكات استراتيجية كهذه مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، ينجح الحي في نسج جسور متينة بين البحث الأكاديمي والتطبيق الصناعي الفعلي، محوّلًا مساحاته إلى حاضنات لبرامج هادفة ترعى المواهب وتبني منظومة إبداعية راسخة طويلة الأمد. هذا التوجّه نحو التعليم يكسب حي الدوحة للتصميم طابعًا مميزًا كمنصة معرفية يتلاقى عندها التعلّم النظري بالممارسة العملية والتجريب الإبداعي بالتصميم التطبيقي، في مسار يدعم ازدهار المواهب الإبداعية على الصعيدين المحلي والإقليمي، منسجمًا مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تنمية قائمة على الابتكار والارتقاء الثقافي.

يُبنى هذا الحضور الجديد على أساس متين من التعاون الممتد بين جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر وحي الدوحة للتصميم و"مشيرب العقارية". ويمضي الشركاء قدمًا في توسيع دوائر التبادل الثقافي، وإتاحة فرص أوسع أمام أفراد المجتمع للانخراط في تجارب فنية وتصميمية ثرية، وهو ما يتماشى مع مساعي الجامعة لتوسيع نطاق التعليم والبحث الإبداعي، وتعزيز بصمتها الحضارية، وتعميق ارتباطها بالمجتمع.

لطالما جمعت هذه الشراكة الجهتين في مبادرات متنوعة ونوعية، امتدت من المحميات المبتكرة والمستدامة لطيور البلبل الأصيلة، إلى صالات العرض الفنية التي صممها طلاب الجامعة بالتعاون مع "دار ليبرتي" لندن العريقة. وخلال استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، شهدت "مشيرب قلب الدوحة" حضورًا مميزًا للجامعة عبر تصاميم طلابية استكشفت نقاط التقاء التراث المحلي الأصيل بالحدث الرياضي العالمي. وقد اكتسبت هذه المشاركة بُعدًا خاصًا بلقاء الأسطورة ديفيد بيكهام مع الطلاب المصممين، مما أسهم في تسليط الضوء على الإبداع القطري على المسرح الدولي. كما احتضنت "متاحف مشيرب" معارض فنية سابقة أشرف عليها أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، شملت معرضي "عجائب غريبة" و"رسم خرائط ذكريات الهجرة".

نبذة عن حي الدوحة للتصميم

حي الدوحة للتصميم هو مبادرة استراتيجية من »مشيرب العقارية»، يقع في »مشيرب قلب الدوحة»، ويعمل كمركز رائد للتميّز الإبداعي في مجال التصميم في قطر، موفرًا منصة مفتوحة لمجتمع متنامٍ من المبدعين والمصممين والمبتكرين، ومتيحًا بيئة مواتية لإعادة صياغة الأفكار والحوار والاحتفاء بشأنها. ويدعم حي الدوحة للتصميم المواهب، ويشجع التعاون بين مختلف القطاعات محليًا وعالميًا، من خلال استضافة الفعّاليات والندوات والمعارض والعروض المؤقتة، مما يعزز الابتكار ويحافظ على التراث القطري والتصميم المستدام، مستهدفًا أن يكون معلمًا رئيسيًا ومحفزًا لمجتمع التصميم المحلي والعالمي. ومن خلال برامجه الطموحة ومبادراته المجتمعية الهادفة، يلعب حي الدوحة للتصميم دورًا محوريًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز التنمية الثقافية، ودعم النمو القائم على الابتكار والاقتصاد الإبداعي المستدام.

نبذة عن »مشيرب العقارية»

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر

تأسست جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر عام 1998 من خلال شراكة مع مؤسسة قطر، وهي فرع من الحرم الجامعي الدولي لجامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند، فرجينيا، وهو البرنامج المصنف في أعلى مرتبة بين برامج فنون التصميم في الولايات المتحدة الأمريكية. تعمل جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر ضمن شراكتها الممتدة على مدار 27 عامًا مع مؤسسة قطر، والتي تؤكد التزام كلتا المؤسستين بالتميّز والبحث والاكتشاف والابتكار في بيئة عالمية.

تتيح جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر للطلاب فرصة الحصول على درجة بكالوريوس الفنون الجميلة في كل من التصميم الجرافيك، والتصميم الداخلي، والتصوير الحركي، والرسم والطباعة، بالإضافة إلى درجة بكالوريوس الفنون في تاريخ الفن، ودرجة ماجستير الفنون الجميلة في التصميم. وتعمل الجامعة على غرس حب التعليم والفنون في نفوس الطلاب في مجتمع نابض بالحياة يسعى للوصول إلى العالمية.

وتوفر جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر فرصًا قيّمة للتبادل الثقافي، وتربط فرع الجامعة في قطر بعالم الفن والتصميم المؤثر في الشرق الأوسط وخارجه. ويجذب الحرم الجامعي مساهمين مشهورين في عالم الثقافة البصرية المعاصرة لتقدّيم المحاضرات والتدريس، وتستضيف حدثين دوليين رئيسيين: مؤتمر "تصميم الدوحة"، مؤتمر الفن والتصميم الذي يُعقد كل سنتين، و"منتدى حمد بن خليفة للفنون الإسلامية".

-انتهى-

#بياناتشركات