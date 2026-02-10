الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – افتُتحت حضانة "حضانة رويال كيدز"Royal Kids Nursery رسمياً في مجتمع الجادة بمدينة الشارقة، لتقدّم نموذجاً تعليمياً متميّزاً في مرحلة الطفولة المبكّرة، مستنداً إلى المنهاج البريطاني المعتمد، وبالشراكة مع مدرسة "ريغايت غرامر" Reigate Grammar School البريطانية العريقة.

وتُعدّ "ريغايت غرامر سكول" من أقدم المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة، حيث تأسست قبل أكثر من 350 عاماً، وتمتلك شبكة عالمية من الفروع تشمل ست مدارس في ثلاث قارات، إلى جانب أربع حضانات تمهيدية ضمن المملكة المتحدة. ومن خلال هذا التعاون، ستقدّم "رويال كيدز نيرسري" في الشارقة برنامج "المرحلة التأسيسية البريطانية المبكرة" EYFS وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي حضور وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ضمّ كلاً من عبد السلام زينال، مدير إدارة التراخيص، والمهندس طارق الحمادي، رئيس قسم المباني، وعدد من المهندسين والمختصين، حيث اطّلع الوفد على مرافق الحضانة ومكوّناتها التعليمية.

وقالت ميلوني كريم، المديرة المؤسسة لحضانة "حضانة رويال كيدز": "كل زاوية في هذا المكان صُمّمت بتأنٍ، وكل تجربة خضعت لتفكير مدروس، وكل فرد في الفريق يضع نصب عينيه إحداث فرق حقيقي في حياة الطفل".

ومن جهته، قال إشرف تيميل، المدير العام لحضانة "رويال كيدز" وشركة "برايت كابيتال إنفستمنت": "يمثّل تعاوننا مع مدرسة "ريغايت غرامر" Reigate Grammar School محطة محورية في تطوير التعليم المبكّر في إمارة الشارقة، ويُرسّخ معياراً جديداً للجودة والثقة والتميّز الأكاديمي. نفخر اليوم باستقبال العائلات المؤسسة في فرعنا الجديد بمنطقة الجادة إيذاناً بانطلاق هذه المسيرة المشتركة، ومع نجاح إطلاق حضانتنا الأولى، نستعد لتوسيع نطاق حضورنا عبر افتتاح فرع ثانٍ في مشروع مسار خلال العام الجاري، تأكيداً على التزامنا بالنمو الهادف داخل مجتمعات أرادَ وخارجها، ضمن إمارة الشارقة."

وأما شون فنتون الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية، والمدير التنفيذي لمجموعة مدارس ريغايت غرامر، فقال: "يسعدني أن يُتيح لنا إطلاق حضانات رويال كيدز، بالشراكة مع برايت كابيتال، تقديم رعاية وتعليم عالي الجودة للأطفال في مراحلهم المبكّرة ضمن رحلتهم الدراسية في ريغايت غرامر بالشارقة. فسنوات الطفولة المبكّرة تعتبر مرحلة للاكتشاف والفضول، ونفخر بتوفير بيئة يشعر فيها كلّ طفل بالدعم والتقدير، ويتحمّس فيها للتعلّم ضمن مجتمع يراعي الخصوصية الفردية ويعزّز الثقة بالنفس. إنها بالفعل مرحلة حافلة بالتطلّعات."

منهج حضانة رويال كيدز والمحتوى اليومي

في ظلّ الطلب المتزايد على خدمات التعليم المبكّر عالية الجودة في دولة الإمارات، تُشكّل حضانة "رويال كيدز" إضافة لافتة إلى مشهد التعليم في الشارقة. وتأتي الحضانة، التي تتّخذ من مبنى "طراز 5" في مشروع الجادة مقراً لها، استجابةً لاحتياجات العائلات ضمن أحد أسرع المجتمعات السكنية نمواً في الإمارة.

وتُقدّم الحضانة برامج يومية كاملة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، مع خيارات مرنة وساعات استقبال مبكّرة وأنشطة إثرائية تستهدف دعم العائلات العاملة. ويعتمد المنهج على الإطار البريطاني لتعليم الطفولة المبكّرة EYFS، معزّزاً بمقاربة تربوية مستوحاة من مبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات STEAM، وتتضمّن عناصر من فلسفتي ريجيو إميليا Reggio Emilia ومونتيسوري Montessori. ويظهر هذا الدمج في أساليب التعليم وتصميم المساحات الداخلية والخارجية، بما يحفّز على الاكتشاف والتساؤل واللعب الهادف.

ويحظى الأطفال برعاية فريق من المربّين المؤهّلين وفق المعايير البريطانية، يطبّقون أفضل الممارسات العالمية ضمن نموذج شمولي يتمحور حول الطفل. وتخضع جودة التعليم والتدريب المهني والدعم المستمر لإشراف مباشر من مدرسة ريغايت غرامر، بما يضمن أعلى المستويات في تنمية اللغة والتواصل، والتطوّر الشخصي والاجتماعي والعاطفي، والصحة العامة والرفاه.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.theroyalnurserykidsnursery.com

حول "برايت كابيتال للاستثمار" Bright Capital Investment

"برايت كابيتال للاستثمار" هي جهة تشغيلية واستثمارية متخصصة في قطاع التعليم، وتهدف إلى تأسيس إحدى أكبر المنصات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل مختلف المراحل من التعليم ما قبل المدرسي وحتى المرحلة الثانوية. وتقدّم الشركة خدمات تشغيلية ودعماً لوجستياً لروّاد تطوير المدارس، وتسهم في تعزيز نمو القطاع التعليمي على مستوى الدولة. تشمل محفظة "برايت كابيتال" حالياً استثمارات في "مدرسة برايت ليرنرز الخاصة" وثلاثة فروع من "مدارس ستار إنترناشيونال" في إمارة دبي. كما وقّعت الشركة اتفاقية تعاون مع "مدرسة ريغيت غرامر الدولية" Reigate Grammar School International لتأسيس مجموعة من المدارس المتميزة التي تعتمد المنهج البريطاني، حيث من المقرر افتتاح أول مدرسة ضمن هذا التعاون في شهر سبتمبر من عام 2027 في مشروع "مسار" بإمارة الشارقة.

حول "مدرسة ريغايت غرامر – المملكة المتحدة" Reigate Grammar School UK

تأسست "مدرسة ريغايت غرامر" في المملكة المتحدة عام 1675 على يد ألدرمان هنري سميث، ومنذ ذلك الحين ولمدة 350 عاماً، ظلّت المدرسة تقدّم التعليم على الموقع نفسه في قلب مدينة ريغايت التاريخية، الواقعة على بُعد 15 ميلاً جنوب لندن. وتُصنّف المدرسة ضمن أبرز المدارس المستقلة المختلطة في المملكة المتحدة، حيث تجمع بين التفوّق الأكاديمي والتميّز في الفنون والرياضة والأنشطة اللامنهجية. وتحتل مدرسة ريغايت غرامر موقعاً ريادياً ضمن أفضل خمس مدارس مختلطة من حيث الأداء الأكاديمي في المملكة المتحدة، إذ يحظى 98% من طلابها بقبول في أبرز الجامعات البريطانية والعالمية. وقد حصلت على لقب "مدرسة العام في المملكة المتحدة" من صحيفة "ذا صنداي تايمز" لعام 2025، كما نالت خلال الأعوام الأخيرة عدداً من الجوائز الوطنية تقديراً لتميّزها في مجالات الرعاية الطلابية والصحة النفسية والدعم التعليمي والمبادرات الاجتماعية والأنشطة التكميلية. يرأس المدرسة شون فينتون الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية OBE، والذي سبق له أن ترأس مجلس رؤساء المدارس المستقلة HMC عام 2018. ويؤكد تقرير الهيئة المستقلة للتفتيش التربوي أن "مستوى إنجازات الطلاب وتحصيلهم العلمي استثنائي". وتُعد المدرسة من المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة التي تبنّت نموذج "التعلّم عالي الأداء" High Performance Learning، الذي يركّز على إعداد مواطنين عالميين، وأداء أكاديمي متفوّق، وتنمية مهارات التعلّم الريادي. وقد وصفت "ذا غود سكولز غايد" المدرسة بأنها تجمع بين "السعادة والنتائج المتميّزة". وتتكوّن المجموعة التعليمية في المملكة المتحدة من "مدرسة ريغايت غرامر"، وفرعها الداخلي "آر جي إس سري هيلز"، إلى جانب أربع مدارس تمهيدية ترفدها بالطلاب. أما "ريغايت غرامر الدولية" Reigate Grammar School International فهي مملوكة بالكامل للمدرسة الأم في المملكة المتحدة، وتتولى الإشراف على تشغيل وإدارة المدارس التابعة لها في عدد من الدول، بما فيها الصين، فيتنام، المملكة العربية السعودية، ماليزيا، كمبوديا، تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة. الإشادات والإنجازات – ريغايت غرامر الدولية

