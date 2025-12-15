يضم المجمع مركز أعمال دولي و110 شقق فندقية ، ومركز مؤتمرات عصري، ومتحف مؤسسي، إضافة إلى مجموعة من المرافق المتنوعة الأخرى

يضم المجمع مركز أعمال دولي و110 شقق فندقية ، ومركز مؤتمرات عصري، ومتحف مؤسسي، إضافة إلى مجموعة من المرافق المتنوعة الأخرى يشمل العقد تنفيذ أعمال البناء، وأنظمة الخدمات الميكانيكية والكهربائية، وتطوير المساحات الخارجية إضافة إلى الأثاث والتجهيزات المختلفة

المشروع سيرتقي لأعلى معايير الكفاءة البيئية ومتطلبات البناء المستدام

القاهرة، مصر: أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، عن فوزها بعقد رئيسي، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد) أفريكسيم بنك)، لتنفيذ مشروع المركز الأفريقي للتجارة، الذي يُعد أكبر مجمّع عالمي للبنك، ويضم مقره الرئيسي في العاصمة الجديدة بالقاهرة.

وشهدت مراسم وضع حجر الأساس لمشروع المركز الأفريقي للتجارة في العاصمة الجديدة نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين بمن فيهم معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، ومحمد الدهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، والدكتور جورج إلومبي رئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك.

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال البناء والتشطيب لتطوير مشروع متكامل وجاهز للتشغيل، ستشمل المقر العالمي لعمليات البنك. ويتضمن العمل تشييد مبنى المقر الرئيسي للبنك، وفندقًا يضم 110 غرف.

كما سيضم المجمّع مجموعة واسعة من المرافق الحديثة بما في ذلك مراكز لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية ومكتبة عالمية وحاضنة أعمال، ومتحف أفريكسيم بنك المؤسسي، ومركز مؤتمرات يتسع 750 مقعدًا، إضافة إلى قاعات ومساحات عرض متنوعة، ومتاجر ومطاعم مختلفة ومرافق وخدمية ومواقف سيارات تتسع ـ1,200 مركبة.

كما يغطي العقد الأعمال المدنية والبنية التحتية الشاملة، وأنظمة الخدمات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب تطوير المساحات الخارجية بتفاصيلها المعمارية والبيئية، فضلاً عن التوريد والتركيب الكاملين للأثاث والتجهيزات.

ويأتي تطوير المشروع وفق نهج مستدام وصديق للبيئة، بما يعكس التزام أفريكسيم بنك ومجموعة حسن علام القابضة بتشييد مرافق عصرية عالية الكفاءة والمسؤولية البيئية. وستتكامل هذه المكوّنات لتشكّل مركزاً أفريقياً حديثاً للتجارة يُسهِم في تعزيز الحوار والسياسات والتعاون التجاري بين دول القارة.

وقال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة: "يعكس تعاوننا مع أفريكسيم بنك إيماناً مشتركاً بقوة البنية التحتية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لقارة أفريقيا. وعلى مدى أكثر من تسعين عاماً، التزمت مجموعة حسن علام القابضة بتنفيذ مشاريع تعزز ازدهار المجتمعات وتدعم مسيرة التنمية طويلة المدى. ونفخر بتسخير خبراتنا لتنفيذ مشروع بهذا القدر من الأهمية القارية، ليصبح منصة محفزة للتعاون التجاري وخلق الفرص في مختلف أنحاء أفريقيا."

وقال الدكتور جورج إلومبي رئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: "يعد المركز الأفريقي للتجارة استجابة عملية لتحد جوهري يتمثل في نقص المعرفة بالأسواق الأفريقية، وهو أحد أبرز العوائق أمام تعزيز التجارة. ولا يهدف المركز الأفريقي للتجارة إلى استيعاب توسّع البنك فحسب، بل إلى معالجة النقص في معلومات التجارة والاستثمار لدى الشركات الأفريقية، وهو تحد أعاق نمو التجارة والاستثمار البيني داخل القارة على مدى ما يقرب من سبعة عقود."

وأضاف: "نتوقع استكمال المشروع خلال 36 شهراً، وأن يسهم في توفير نحو 8,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى نحو 1,000 وظيفة خلال مرحلة التشغيل. وسيُسهم المركز الأفريقي للتجارة المكوّن من برجين في العاصمة الجديدة في ترسيخ مكانة مصر كمركز محوري للتجارة، حيث سيضم مراكز لحاضنات التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بوابة رقمية أفريقية للتجارة توفر معلومات تجارية، وخدمات العناية للعملاء، وأنظمة الدفع، وغيرها من الخدمات الرقمية. كما يضم المركز مرافق للمؤتمرات والمعارض بما يسهم في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للمواطنين المصريين."

ولا يقتصر هذا التعاون على الترتيبات التمويلية التقليدية، بل يستند إلى رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة، ودفع التحول الاقتصادي في أفريقيا. ومن خلال جولات تمويل متتابعة، وضمانات مُنظَّمة، واستثمارات مشتركة في مشاريع عالية الأثر، تؤكد المؤسستان التزامهما الراسخ بتحقيق مبادرات تحولية عبر القارة.

عن مجموعة حسن علام القابضة

تأسست مجموعة حسن علام القابضة عام 1936، وتُعد واحدة من أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تزيد على 90 عاماً من العمل في 10 دول. وتتولى المجموعة تنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة في قطاعات متعددة تشمل الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات.

وباعتبارها أقدم علامة تجارية في قطاع المقاولات بالمنطقة، نجحت المجموعة في ترسيخ سمعتها كشركة موثوقة تعتمد في أعمالها على أفضل الإمكانات التقنية إلى جانب محفظة أعمالها المتنوعة. ومع سجلها الحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الكبرى، تمتلك المجموعة، التي تواصل توسعها عالمياً، تعاقدات تتجاوز قيمتها الحالية 6 مليارات دولار أمريكي. كما تحتل المرتبة 45 بين أفضل 250 شركة مقاولات دولية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

لمزيد من المعلومات حول شركة حسن علام القابضة، يرجى زيارة: www.hassanallam.com.

عن أفريكسيم بنك

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير (Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصصة في إدارة التأمين، (تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

