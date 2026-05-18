سعادة المزروعي: التوسع يعكس حرص الهيئة على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم مستقبل الأعمال وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد الجديد

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عن توسعة جديدة في منطقتها اللوجستية المخصصة للمستودعات والمخازن "يو 2"، من خلال إضافة 56 مستودعًا جديدًا بمساحة إجمالية تبلغ نحو 340.000 قدم مربع، ما يرفع العدد الكلي للمستودعات في المنطقة الحرة إلى نحو 2500 مستودعًا، وتأتي هذه التوسعة في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تعزيز بنيتها التحتية وتوفير مرافق وخدمات لوجستية وتخزينية عالمية المستوى للمستثمرين والشركات المحلية والدولية بما يدعم عملياتهم التشغيلية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية.

مواصفات عالمية

وتتميز المستودعات الجديدة بمواصفات تقنية وتجهيزات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال هندسة وتصميم المستودعات، حيث تم تجهيزها بمكاتب حديثة، ورصيف تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات، فضلا عن التصميم المبتكر الذي تم وفق أعلى معايير الاستدامة، وتبلغ مساحة كل مستودع في التوسعة الجديدة 6,500 قدم مربع ما يوفر حلاً مثالياً للشركات الباحثة عن مساحات تخزين متكاملة تساهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف.

إضافة نوعية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي حرص الهيئة على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم مستقبل الأعمال وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد الجديد، حيث تمثل التوسعة الجديدة في منطقة (يو 2) إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها حرة مطار الشارقة الدولي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ويساهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز رائد للأعمال والاستثمار إقليميًا ودوليًا، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز موقع الإمارة على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف سعادة المزروعي إن هذا التوسع يأتي استجابة للطلب المتزايد على حلول التخزين والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة التي تحتاجها الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير حلول مرنة تدعم مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، وتمكّن المستثمرين من توسيع أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق الإقليمية والدولية.

نمو متواصل

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

