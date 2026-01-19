المصنع يضم أحدث التقنيات المبتكرة في مجال تصنيع الجيوتكستايل وإنتاج ألياف البولي بروبيلين

التزام كامل بالجودة والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج

الإمارات العربية المتحدة، الشارقة – في خطوة جديدة تعكس مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة للصناعات النوعية، استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة إكسيد جيوتكستايل, احدى شركات إكسيد الصناعية والأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصة في قطاع الألياف وإنتاج الجيوتكستايل والأنسجة الصناعية المستخدمة في الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والقطاعات البيئية والصناعية، حيث دشنت الشركة مصنعها على مساحة بلغت نحو 175 ألف قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.125 الف طن.

وتم تدشين المصنع الجديد وقص الشريط للشركة من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة لمطار الشارقة الدولي، والسيد محمد الأمير الرئيس التنفيذي لـ مجموعة "إكسيد الصناعية"، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تقنيات مبتكرة

وجال سعادة المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد، واطلعوا على آليات التشغيل والعمل، والمنتجات التي تصنعها الشركة لعملائها في الأسواق المحلية والعالمية، وتعرفوا على أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال تصنيع الجيوتكستايل غير المنسوج بطريقة إبرة الوخز من البولي بروبيلين والبوليستر، إضافةً إلى إنتاج ألياف البولي بروبيلين القصيرة عالية الجودة، إلى جانب المختبرات المزودة بأحدث الأجهزة لاختبار ومراقبة جودة المنتجات بدقة عالية، لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الدولية، مع الالتزام الكامل بالجودة والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج.

نمو عالمي

ويأتي تدشين مصنع شركة إكسيد جيوتكستايل في وقت يشهد فيه قطاع الألياف وإنتاج الجيوتكستايل والأنسجة الصناعية نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، ويتركز معظم الطلب على الجيوتكستايل في مشاريع الطرق والبنية التحتية للنقل، التي تمثل أكبر استخدام لهذه المواد، ما يعكس أهمية استثمارات مثل هذا المصنع في دعم هذه المشاريع وتحقيق الاستدامة والكفاءة في تنفيذها.

وتهدف الشركة، من خلال تدشين مصنعها الجديد إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الإمدادات لمشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارات وبناء شراكات طويلة الأمد مع المقاولين والاستشاريين، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل حلول هندسية مبتكرة مثل "الجيوجريد و"الكومبوزيت" إلى جانب تعزيز حضورها في أسواق التصدير ضمن دول الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا، بما يتماشى مع نمو مشاريع البنية التحتية والمبادرات المستدامة.

إضافة نوعية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي أن تدشين مصنع شركة إكسيد جيوتكستايل في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي يمثل إضافة نوعية جديدة لمسيرة النمو الصناعي في الإمارة، ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات للبيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الشارقة، حيث تؤكد هذه الخطوة قدرة "حرة مطار الشارقة الدولي" على استقطاب مشاريع صناعية متقدمة تعتمد أحدث التقنيات وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارة في دعم الصناعات المبتكرة ورفع كفاءة سلسلة التوريد لقطاعي البنية التحتية والإنشاءات، ولا سيما أن المصنع الجديد يتميز بقدرته على توفير منتجات ذات جودة عالمية بما يلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية المتنامية على مستوى الإمارة والدولة، مؤكداً حرص الهيئة على توفير بيئة أعمال محفزة وخدمات لوجستية مبتكرة قادرة على تمكين مثل هذه المشاريع النوعية، بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها نحو التحول الصناعي المستدام، ويساهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات" التي تشكل إطاراً مهماً لتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.

زيادة الطاقة الإنتاجية

من جانبه أعرب السيد محمد الأمير عن سعادته بتدشين المصنع الجديد في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مؤكداً أن اختيار الشارقة جاء نتيجة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة والبيئة الصناعية المتكاملة التي تتميز بها حرة مطار الشارقة الدولي والتي تتوافق مع أهداف الشركة في التصنيع والتصدير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المتميز والقرب من شبكات النقل الرئيسية ما يجعلها منصة مثالية لتوسيع العمليات الإقليمية والدولية، موضحاً أن إكسيد جيوتكستايل تعد الشركة الوحيدة على مستوى الإمارات التي تصنّع الجيوتكستايل محليًا، مما يعزز قدرتها على التصدير وتلبية الطلب المتنامي محليًا وإقليميًا، حيث تركّز الشركة على خدمة مطوّري مشاريع البنية التحتية، والمقاولين، والاستشاريين، والجهات الحكومية، والموزعين المتخصصين في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمرافق وتطوير السواحل والأراضي ومشاريع حماية البيئة، مشيراً إلى أن المصنع الجديد في الشارقة سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المتقدمة التي تمتلكها الشركة والتي تعمل بنظام إنتاج آلي بالكامل يعتمد أحدث المعدات الأوروبية.

بنية تحتية متطورة

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وتعد شركة إكسيد جيوتكستايل جزء من مجموعة إكسيد الصناعية التي يعود تأسيسها إلى عام 2005، في إطار توسّع المجموعة في مجالات التصنيع المتقدم داخل دولة الإمارات، وتختص الشركة في تصنيع الأقمشة الجيوتكستيلية، خاصة النوع المثقوب بالإبر من مواد مثل البولي بروبلين والبوليستر، إضافةً إلى الألياف الأساسية، بما يخدم قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والمجالات البيئية والصناعية وفق مواصفات فنية ومعايير جودة معتمدة.

