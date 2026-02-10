سعادة سعود المزروعي: الهيئة حريصة على تعزيز حضورها في مختلف الأسواق العالمية، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع مجتمعات الأعمال

الإمارات العربية المتحدة، الشارقة – شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بصفتها الشريك العالمي في النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر تاميل نادو العالمي وقمة المعرفة، الذي عُقد في مركز كوديسيا للمعارض بمدينة كويمباتور في الهند، بحضور نخبة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم، وجاءت مشاركة الهيئة انطلاقًا من حرصها على جذب الاستثمارات العالمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتسليط الضوء على فرص الأعمال والخدمات المتكاملة التي توفرها لدعم نمو الشركات وتوسعها.

واستعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال مشاركتها بالحدث مكانتها الرائدة كوجهة استثمارية عالمية تضم أكثر من 8 آلاف شركة من 165 دولة حول العالم، مقدمة عرضاً لخدماتها المتكاملة لدعم المستثمرين في مجالات حيوية مثل تقنية المعلومات، والصناعات الغذائية، والهندسية، والطاقة، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق متخصصة تلبي احتياجات متطلبات كافة القطاعات الصناعية والتجارية، إلى جانب الحلول الاستثمارية التي تمكّن المستثمرين من إدارة أعمالهم وتوسيعها بسهولة ويسر، فضلاً عن مرافق ومخازن ومستودعات بمعايير وخدمات لوجستية عالمية، بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي قريب من المطارات والأسواق المهمة.

منصة دولية

ويُعد معرض ومؤتمر تاميل نادو العالمي وقمة المعرفة منصة دولية تجمع بين العرض التجاري والحوار المعرفي، حيث يناقش أحدث التوجهات في مجالات الاقتصاد، الابتكار، التكنولوجيا، وريادة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

مركز رائد للأعمال والاستثمار

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي يأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في مختلف الأسواق العالمية، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع مجتمعات الأعمال، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية تدعم رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الهيئة توفر منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تلبي متطلبات مختلف الشركات، سواء الراغبة في تأسيس مقار إقليمية أو منشآت صناعية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وإجراءات مرنة تدعم سرعة التأسيس وكفاءة التشغيل.

وأوضح سعادة المزروعي أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاعات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك التقنية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والطاقة وتعمل على توفير بيئة أعمال داعمة تعزز فرص التكامل بين الشركات وتوسع نطاق أعمالها في أسواق المنطقة، منوهاً بأن المنطقة الحرة تواصل تطوير خدماتها وحلولها الاستثمارية بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتعاون المستدام، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.

مشاركة واسعة

وشكل الحدث منصة عالمية للتواصل وبناء العلاقات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات الكبرى، والمستثمرين، وصناع السياسات، والوفود الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكات وفرص الاستثمار، واستقطب الحدث مشاركين محليين ودوليين من قطاعات متعددة، من بينهم تجار ومصنعون ومزودو خدمات وباحثون وخبراء تقنيون وممثلون عن الجهات الحكومية، ما يجعله منصة شاملة للتواصل والتعاون بين القطاعات المختلفة، وتبادل الرؤى حول آفاق النمو والاستثمار.

18 ألف زائر

ونجح المعرض في استقطاب نحو 18,000 زائر، من بينهم وفود دولية، ما أسهم في عقد لقاءات نوعية، ونقاشات أعمال مثمرة، وإبرام صفقات ومذكرات تفاهم، كما تميز الحدث بتنظيم قمة معرفية متميزة، وورش عمل مؤثرة، وجلسات لعرض أفكار الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقمة صناعية، إضافة إلى المائدة المستديرة الدولية لسيدات الأعمال، ما جعله منصة شاملة ذات بعد عالمي.

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

