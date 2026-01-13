دبي: أعلن "جي إف إتش بارتنرز مانري"، الصندوق المتخصص في الاستثمار العقاري، والذي تديره "جي إف إتش بارتنرز ليمتد"، بالتعاون مع مجموعة "بالمون" بصفتها مدير التطوير، عن افتتاح مستودع متخصص للمواد الكيميائية مُصمم بتقنيات متقدّمة للتحكم في درجات الحرارة، وذلك في "المنطقة الحرة لجبل علي" (جافزا). وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق لتعزيز محفظته من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة.

وشهد مراسم الافتتاح عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة "موانئ دبي العالمية" في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والضيوف من المنطقة الحرة لجبل علي، و"جي إف إتش بارتنرز"، ومجموعة "بالمون".

وتم تطوير المنشأة الجديدة من قبل مجموعة "بالمون" وتصميمها وفقاً لأعلى معايير السلامة والامتثال الدولية، وذلك استجابةً للطلب المتنامي في المنطقة على بنية تحتية معتمدة لتخزين المواد الكيميائية. وتلبي المنشأة احتياجات قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع، والطاقة، والخدمات الصناعية، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية. ويمتد المستودع على مساحة إجمالية تبلغ 180,000 قدم مربع، ويضم مساحة مبنية تصل إلى 112,000 قدم مربع، مُقسّمة إلى ثلاث أقسام مُتحكم بدرجة حرارتها، يصل أقصى ارتفاع لها إلى 13 مترًا. صُمم المستودع بأنظمة متطورة للاستجابة السريعة للإخماد المبكر (ESFR) إلى جانب أنظمة رش بين الرفوف، بما يضمن أقصى درجات الأمان والكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل العمل.

وتم اعتماد تصميم مدروس للمنشأة بما يتيح تخزين مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المصنّفة ضمن الفئات الخطرة. حيث تم تخصيص إحدى الأقسام لتخزين المواد الكيميائية من الفئتين 3 و4 وفق تصنيف الأمم المتحدة، في حين يستوعب القسم الثاني مواد من الفئة 5، أما القسم الثالث فتم تطويره ليتناسب مع مواد من الفئات 6 و8 و9 بالإضافة إلى المواد غير الخاضعة للتنظيم. ويوفر المستودع سعة تخزينية تصل إلى 17,400 منصة، وتشمل تسعة أرصفة تحميل وثلاث ساحات تحميل. وقد تم تحديد مساحة المكاتب بشكل مدروس بحيث لا تتجاوز 3 % من إجمالي المساحة المبنية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من فعالية استخدام مساحة المستودع.

وقال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بالمون" وعضو مجلس إدارة في "مانري": "تجسّد هذه المنشأة الجديدة مزيجاً متكاملاً من الهندسة الدقيقة، والامتثال الصارم للأنظمة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى. فعمليات تخزين المواد الكيميائية المتخصصة تتطلب أعلى مستويات التحكم وإدارة المخاطر، وقد حرصنا على تطوير هذا المستودع ليتوافق مع هذه المتطلبات، مع ضمان المرونة وقابلية التوسّع لتلبية احتياجات المستأجرين المتنوعة. وبصفتها من أوائل المطورين في المنطقة الحرة لجبل علي، تواصل مجموعة "بالمون" التزامها الراسخ بدعم نمو القطاعين اللوجستي والصناعي في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذا المجال".

من جانبه، ذكر محمد علي، المسؤول عن الاستثمارات العقارية في دول الخليج العربي لشركة "جي إف إتش بارتنرز": "يمثل افتتاح هذا المستودع علامة فارقة أخرى في توسيع محفظة جي إف إتش بارتنرز مانري العقارية، لا سيما في الأصول الصناعية واللوجستية بالغة الأهمية التي تخدم القطاعات سريعة النمو. تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة طلبًا متزايدا على حلول التخزين المتخصصة، ويعزز هذا المرفق استراتيجيتنا لتطوير أصول مرنة تواكب المتطلبات المستقبلية للقطاع و توفر قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا."

وتجدر الإشارة إلى أن المركز اللوجستي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية وقد تم تأجيره لشركة "سيف لوجستكس" Safe Logistics. ومن المتوقع أن يكون للمنشأة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز سلاسل التوريد الخاضعة للتنظيم، ودعم مكانة دبي كواحدة من أبرز المراكز اللوجستية والصناعية في المنطقة.

حول "جي إف إتش بارتنرز مانري ريت" (CEIC) بي إل سي:

تُعد "جي إف إتش بارتنرز مانري ريت (CEIC) بي إل سي"، والمعروفة أيضاً باسم صندوق جي إف إتش بارتنرز اللوجستي، أحد أبرز صناديق الاستثمار العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في الأصول اللوجستية والصناعية ذات الطابع المؤسسي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. تأسس الصندوق في عام2018 على يد مجموعة بالمون، ويُدار حالياً من قبل شركة جي إف إتش بارتنرز. وقد نجح صندوق "مانري" منذ انطلاقه في بناء محفظة متنوعة وعالية الجودة من الأصول اللوجستية، تُجسّد استراتيجيته الرامية إلى تحقيق دخل مستقر طويل الأمد ونمو مستدام في القيمة الرأسمالية.

"مانري" هي شركة استثمارية ذات رأس مال مغلق تم تأسيسها بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 22 مارس 2018 وتحمل رقم التسجيل 2773، وتم إخطار هيئة دبي للخدمات المالية ("DFSA") بتصنيفها كصندوق مُعفى وفقاً لقوانين الهيئة بتاريخ 28 فبراير 2018، وهي خاضعة لتنظيم هيئة دبي للخدمات المالية.

نبذة عن "جي إف إتش بارتنرز ليمتد":

تعد شركة "جي إف إتش بارتنرز ليمتد" ("جي إف إتش بارتنرز") شركةً عالمية رائدةً في إدارة الاستثمارات العقارية، وتمتلك سجلاً متميزاً في الأصول العقارية للقطاعات الصناعية واللوجستية والسكنية وقطاع الرعاية الصحية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، كما تتمتع الشركة بحضورها القوي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين، وتضطلع بدور محوري عبر الحدود، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين رأس المال والفرص الاستثمارية عبر آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

شركة "جي إف إتش بارتنرز ليمتد" ("جي إف إتش بارتنرز") هي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، والغاية من البيان الصحفي هي تقديم المعلومات فقط، ولا يشكل عرضاً للبيع أو دعوة لتقديم عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية أو منتجات مالية. وتدير "جي إف إتش بارتنرز" صناديق ومنتجات استثمارية مقدمة حصراً للعملاء من المستثمرين المحترفين وفق تعريف سلطة دبي للخدمات المالية. ولم يحصل هذا البيان أو أي منتج استثماري ذي صلة على موافقة أو مصادقة سلطة دبي للخدمات المالية. وينبغي على المستثمرين ألا يعتمدوا على هذه المعلومات عند اتخاذ أي قرار استثماري، ويُنصح المستثمرون بالرجوع إلى مذكرة الطرح الخاص والوثائق ذات الصلة للحصول على المعلومات الكاملة.

حول مجموعة "بالمون":

تُعد مجموعة "بالمون"، التي تأسست في عام 1974، من أوائل الشركات العاملة في جافزا، دبي، وقد نمت الشركة على مدى أكثر من أربعة عقود لتصبح من أبرز المطوّرين والمالكين في القطاعين الصناعي واللوجستي، مُستندة إلى خبرة راسخة ومُثبتة في هذا المجال. وتمتلك المجموعة محفظة أعمال متنوعة تغطي عدة قطاعات، كما كان لها دور محوري في ريادة التصنيع المحلي تحت شعار "صُنع في الإمارات" لصالح أبرز العلامات التجارية العالمية. وبصفتها مدير التطوير لصندوق "مانري"، تجمع مجموعة بالمون بين المعرفة العميقة بالسوق والخبرة المثبتة في تنفيذ منشآت لوجستية عالية الجودة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجالي التجارة والصناعة. وكواحدة من شركات عائلة "لاهوري"، تواصل مجموعة بالمون الاستفادة من خبراتها الإقليمية العميقة، وشراكاتها طويلة الأمد، وقدراتها المؤسسية في التطوير، لتقديم قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

