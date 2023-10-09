الشركة تمتلك حالياً 16 متجراً قيد التشغيل في سنغافورة وتسعى إلى زيادة عدد موظفيها بنسبة تزيد على 40% بحلول نهاية السنة المالية الحالية

سنغافورة: حققت "جي أم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في بيع وتوزيع وتصنيع مُنتجات العلامات التجارية المحلية والدولية لقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية، إنجازاً جديداً ضمن إطار استراتيجيتها التوسعية في جنوب شرق آسيا مع افتتاح أول مكتب لها في سنغافورة. وكانت الشركة قد افتتحت 31 متجراً في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا منذ دخولها سوق جنوب شرق آسيا في عام 2020. ولديها حالياً 16 متجراً قيد التشغيل في سنغافورة، وتخطط لافتتاح المزيد خلال العام المقبل بما فيها متجران يحملان العلامة التجارية المحلية "سن آند ساند سبورتس".

وفي مايو من هذا العام، عززت "سن آند ساند سبورتس" - وهي واحدة من أنجح العلامات التجارية المنضوية تحت مظلة "جي أم جي" وإحدى أكبر متاجر البيع بالتجزئة للمستلزمات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط - حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا من خلال افتتاح أول متجر لها في سنغافورة. وتخطط الشركة لافتتاح 11 متجراً لهذه العلامة في المنطقة، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا، خلال الشهور الـ 36 المقبلة. وتتماشى هذه الخطوة التوسعية مع استراتيجية الأعمال الشاملة التي تنتهجها "جي أم جي" للاستفادة من إمكانات السوق الآسيوية وتأسيس حضور قوي لقطاع البيع التجزئة للمستلزمات الرياضية في الأسواق الدولية الرئيسية. ويؤكد ذلك التزام "جي أم جي" بالتركيز على توفير تجربة ممتعة وجذابة للعملاء في المقام الأول.

وبهذه المناسبة قال محمد باقر، الرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "أصبحت آسيا محركاً أساسياً للنمو الاستهلاكي في العالم، ونسعى من خلال افتتاح مكتبنا في سنغافورة إلى تحقيق قيمة مضافة وتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في هذه المنطقة. ويؤكد افتتاح هذا المكتب على التزامنا بتقديم تجارب وخدمات استثنائية لعملائنا في جنوب شرق آسيا، وإرساء معايير جديدة للقطاع، والارتقاء بأعمال الشركة إلى آفاق جديدة."

وكجزء من خططها الطموحة للتوسع في جنوب شرق آسيا، تعتزم الشركة افتتاح 100 متجر جديد بحلول عام 2025. وتخطط كذلك لزيادة قواها العاملة بأكثر من 40% بحلول نهاية السنة المالية الحالية، وذلك من خلال توظيف المواهب المحلية لدعم أسواق النمو الاستراتيجي.

من جانبه، قال كارل ماسترمان، رئيس قسم الرياضة في "جي أم جي": "تشهد المنطقة حالياً نمواً متسارعاً مدفوعاً بتركيبتها السكانية الشابة، وتنامي القوة الشرائية، وإلمام المستهلكين باستخدام التقنيات الرقمية. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو حجم قطاع الرياضة وأنشطة اللياقة الخارجية إلى 38.75 مليار دولار في عام 2023 وفقاً لشركة "ستاتيستا" المتخصصة في أبحاث السوق، سيكون المكتب الجديد بمثابة مركز لعمليات ’جي أم جي‘ في جنوب شرق آسيا، حيث سيساهم في تسهيل المبادرات الاستراتيجية وعلاقات التعاون في المنطقة".

وكانت "جي أم جي" قد اتخذت خطوة حاسمة في ديسمبر 2020 بالاستحواذ على "رويال سبورتنغ هاوس"، سلسلة متاجر التجزئة الرياضية متعددة العلامات التجارية في جنوب شرق أسيا، الأمر الذي ساهم بترسيخ بصمتها في الأسواق الدولية الرئيسية عبر قاعدة عملاء محتملة تصل إلى 700 مليون شخص.

ويوفر قسم الرياضة لدى "جي أم جي" مجموعة متنوعة من المفاهيم المحلية والعلامات التجارية الدولية القوية مثل "نايك"، و"كولومبيا"، و"جوردان"، و"ذا نورث فيس"، و"تيمبرلاند"، و"فانس"، وغيرها. فيما تشمل قائمة المفاهيم المحلية الرياضية الناجحة التي توفرها الشركة: "سن أند ساند سبورتس"، و"دروب كيك"، و"نو أثليت"، و"بداليري"، و"باسكيتبوليستا".

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نبذة عن جي إم جي

تعد "جي إم جي" شركة عالمية متخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة عبر خمسة أقسام هي: "جي إم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Everyday Goods) و"جي إم جي للرعاية الصحية والجمال" (GMG Health and Beauty) و"جي إم جي للعقارات" (GMG Properties) و"جي إم جي للخدمات اللوجستية" (GMG Logistics).

وانسجاماً مع رؤيتها "من الحقل إلى المائدة"، تغطي "جي إم جي" سلسلة الاستهلاك الغذائي كاملة من خلال مرافق حديثة ومتطورة لتصنيع الأغذية، وتوسيع شبكة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. دخلت الشركة قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة من خلال استحواذها على متاجر علامة "جيان" التجارية في أبريل 2022. وفي فبراير 2023، استحوذت "جي إم جي" على شركة "أسواق"، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة والتداول والعقارات، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إدارة ملاكها، عائلة باقر، تعد "جي إم جي" شريكاً مفضلاً لمجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتقدّم أكثر من 120 علامة تجارية عالمية إلى الأسواق التي تعمل فيها بما في ذلك علامات تجارية محلية مثل "سن اند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" و"كلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"كونفيرس" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتا" و"ماكين".

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