دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت "جي أم جي"، الشركة العالمية الهادفة إلى تعزيز أساليب الحياة الصحية عبر تصنيع وبيع وتوزيع علامات عالمية ومحلية، عن تعزيز محفظتها الخاصة بالصحة والجمال خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026، المنعقد في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض. إذ تواصل الشركة توسيع هذه المحفظة، مما يتيح للعلامات التجارية والمستهلكين حول العالم الوصول إلى حلول الرعاية الصحية الوقائية من خلال شبكة التوزيع والبيع بالجملة والتجزئة التابعة لها.

وبفضل خبرتها الممتدة لنحو خمسين عاماً في مجال الصيدلة وبيع منتجات الرعاية الصحية بالتجزئة، تمكنت "جي أم جي" من تحويل قسم الصحة والجمال لديها إلى منصة شاملة ومتكاملة. وتسلط الشركة الضوء هذا العام على تنامي شبكة أعمالها وتعزيز قدراتها في التوزيع، مع إبرامها عدداً من الشراكات الحصرية مع أكثر من 30 علامة تجارية عالمية في مجال الصحة والجمال والتي تم عرضها في معرض الصحة العالمي، مثل "رينيو لايف"، "بلوبونيت"، "نيو شابتر"، و"ريفايف كولاجين"، إلى جانب تعزيز الوصول إلى حلول الرعاية الصحية المتميزة في جميع أنحاء المنطقة، ما يرسخ مكانتها كشريك إقليمي رئيسي لعلامات الرعاية الصحية العالمية.

أما "سوبر كير"، وهي منصة إقليمية للعلامات التجارية العالمية في مجال الصحة والجمال، فقد تطورت من مجموعة صيدليات للبيع بالتجزئة إلى منظومة متكاملة للرعاية الصحية الوقائية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد للمستهلكين على الرعاية الصحية الاستباقية والشخصية. كما أدخلت "جي أم جي" مؤخراً إلى محفظة توزيع "سوبر كير" علامة "ميدكس" كأول علامة تجارية تُباع دون وصفة طبية، مما يوسع محفظة توزيع "سوبر كير" لتشمل 112 علامة تجارية، ويعزز دورها في إدارة منتجات الصحة اليومية.

ويظهر هذا التوسع طموح "جي أم جي" على المدى البعيد لدعم التحول من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول الرعاية الصحية الموثوق بها في جميع أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "تمثل الصحة والعافية ركيزة أساسية ضمن أهداف "جي أم جي". وتأتي مشاركتنا المستمرة في معرض الصحة العالمي تأكيداً لحرصنا على بناء منصات طويلة الأمد تساعد في الوصول إلى الرعاية الصحية الوقائية، وتدعم الشركاء من العلامات التجارية العالمية، وتلبي إقبال المستهلكين المتزايد على منتجات الصحة والعافية في جميع أنحاء المنطقة."

من جهته، قال ماركو داكوفيتش، رئيس قسم الصحة والجمال في "جي أم جي": "ينصب تركيزنا في "جي أم جي" على بناء منصة فعّالة قابلة للتوسع، تُمكّن المستهلكين من التحكم بصحتهم ورفاهيتهم. لذا يتيح لنا معرض الصحة العالمي فرصةً لعرض منتجاتنا الصحية الوقائية، إلى جانب تسليط الضوء على شراكاتنا مع العلامات التجارية العالمية، وإظهار قوة شبكة توزيعنا الإقليمية، كل ذلك عبر منصة واحدة مجهزة للمستقبل."

وتضمّ محفظة "جي أم جي" الخاصة بمنتجات الصحة والجمال أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق خدماتها في مجال الصحة الوقائية لتشمل فئات وأسواق جديدة، بالإضافة إلى افتتاح صيدليتين جديدتين من صيدليات "سوبر كير" قريباً.

يضم جناج "جي أم جي" المخصص في معرض الصحة العالمي 32 علامة تجارية، إلى جانب شركائها الرئيسيين، ويعكس المنهج التجريبي الذي تعتمده الشركة في مجال الرعاية الصحية الوقائية. إذ يجمع الجناح ما بين حلول الرعاية الصحية الشخصية ،وحلول إطالة العمر الصحي والمنتجات الملائمة لهذه الخدمات عبر تخصيص عدة أماكن للتجريب، منها ركناً للعافية، وآخر لتحليل البشرة، وركناً خاصاً بعطور الشعر، وغير ذلك.

للتعرف أكثر على منتجات "جي أم جي" الخاصة بالصحة والجمال، يمكن للزوار زيارة جناح الشركة S17.A30 خلال معرض الصحة العالمي 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 9 ولغاية 12 فبراير.

نبذة عن جي أم جي

تعد "جي أم جي" شركة عالمية تهدف الى تعزيز أساليب الحياة الصحية عبر تصنيع وبيع وتوزيع علامات عالمية ومحلية في قطاعات الرياضة والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال والمنتجات المنزلية بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة عبر ستة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Everyday Goods) و"جي أم جي للرعاية الصحية والجمال" (GMG Health and Beauty) و"جي أم جي للعقارات" (GMG Properties) و"جي أم جي للخدمات اللوجستية" (GMG Logistics) و"جي أم جي للمنتجات المنزلية" (GMG Home).

تماشيًا مع رؤيتها "من المزرعة إلى المائدة"، تغطي "جي أم جي" جميع مراحل سلسلة الاستهلاك الغذائي من خلال مرافق حديثة ومتطورة في تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى توسيع شبكة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. باشرت الشركة عملياتها في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة من خلال استحواذها على متاجر علامة "جيان" التجارية في أبريل 2022. وفي فبراير 2023، استحوذت "جي أم جي" على شركة "أسواق"، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة والتداول والعقارات، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إدارة ملاكها عائلة باقر لأكثر من 45 عاماً، تعد "جي أم جي" شريكاً مفضلاً لمجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وأطلقت أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في 21 بلداً تعمل فيها، بما في ذلك علامات تجارية محلية مثل "سن آند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" و"كلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"كونفيرس" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتا" و"ماكين".

