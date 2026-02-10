دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اعتماد القابضة، التابعة لمجموعة إيدج، بهدف تعزيز قدرات الأمن المادي الموحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جرت مراسم التوقيع الرسمية بحضور كل من فراس جاد الله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في جينيتك وسعيد جمعة المراشدة، الرئيس التنفيذي لشركة اعتماد.

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية تهدف إلى تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة من تحديث عملياتها الأمنية، وتعزيز الرؤية الشاملة للمشهد الأمني، وتوفير حماية قصوى للأفراد والأصول والبنية التحتية الحيوية. ويسعى الطرفان من خلال دمج منصة جينيتك الأمنية الموحدة مع الخبرات المحلية العميقة لشركة اعتماد، إلى تسريع تبني تقنيات أمنية مبتكرة تستند إلى أرفع المعايير العالمية.

وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقديم حلول أمنية مادية شاملة، واستكشاف فرص استراتيجية تهدف إلى دعم المؤسسات الإماراتية على الانتقال من الاعتماد على الأنظمة المنفصلة والمجزأة إلى عمليات أمنية موحدة ومدعومة بالبيانات.

وبهذه المناسبة، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لشركة جينيتك:

"نسعى من خلال تعاوننا مع اعتماد، إلى دمج خبراتنا العالمية في مجال الأمن المادي الموحد مع شريك يمتلك جذوراً راسخة في مشهد الأمن والبنية التحتية الحيوية في الإمارات. وسوف نعمل معاً على مساعدة المؤسسات في الانتقال من الأنظمة القديمة والمجزأة إلى منصات حديثة قائمة على البيانات، تعزز المرونة وترفع مستوى الرؤية الشاملة للمشهد الأمني، وتدعم الطموحات الرقمية والأمنية طويلة المدى لدولة الإمارات".

وإلى جانب دعم أولويات الأمن الوطني والمرونة المؤسسية، من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحفيز الابتكار عبر تمكين العملاء في الإمارات من الاستفادة من حلول متصلة وآمنة تتجاوز مفهوم الأمان. وستمكن هذه الحلول المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر دقة، والاستجابة للحوادث بصورة أسرع، وتحقيق أقصى قيمة من استثماراتها في مجال الأمن.

من جانبه، صرح سعيد جمعة المراشدة، الرئيس التنفيذي لشركة اعتماد:

"تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتطوير وتعزيز الأمن الوطني وحماية البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات عبر تكنولوجيا موثوقة وشراكات محلية قوية. ويتيح لنا العمل مع جينيتك تقديم حلول متكاملة وشاملة لعملائنا في القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مستويات الرؤية والتنسيق والاستجابة عبر مختلف عملياتهم، وتدعم الرؤية الشاملة للدولة في تحقيق الأمان والاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام".

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول جينيتك، يرجى زيارة: https://www.genetec.com

