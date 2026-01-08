تنامي توجهات القطاع نحو المنصات الموحدة، والنماذج السحابية الهجينة، والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، في معرض إنترسك 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض أحدث ابتكاراتها التقنية التي تعيد رسم ملامح مستقبل الأمن المادي.

وفي ظل تسارع وتيرة التوسع الحضري والتجاري وتنامي مشاريع البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، بات يُنظر إلى الأمن المادي بوصفه ركيزة استراتيجية أساسية، تتطلب مستويات أعلى من التكامل والتعاون، ووعياً تشغيلياً أكثر دقة، وقدرات متقدمة لدعم اتخاذ القرار.

وخلال مشاركتها في المعرض، تستعرض جينيتك مجموعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المنطقة المتغيرة، ودعم طموحات المدن الذكية، ومواكبة النمو السريع في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب معالجة التحديات الأمنية المعقدة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز، والمشاريع الحضرية الكبرى، والوجهات السياحية.

مركز الأمن كخدمة (Security Center SaaS): قدرات متقدمة وجهاز Cloudlink™ 210 الجديد

وسيتمكن زوار إنترسك 2026 من الاطلاع على عروض حية لأحدث إصدار من برنامج مركز الأمن كخدمة (Security Center SaaS)، والذي يتضمن وظيفة "إدارة الاختراقات" المضافة حديثاً، إلى جانب إطلاق جهاز Cloudlink™ 210 الجديد.

ويمنح هذا النهج المرن المؤسسات القدرة على تحديث أنظمتها وفق وتيرتها الخاصة، مع إمكانية الاختيار بين النماذج السحابية أو المحلية أو الهجينة، بما يتماشى مع متطلبات التشغيل وسياسات تكنولوجيا المعلومات.

ابتكارات جديدة في تحليلات الذكاء الاصطناعي وذكاء المركبات والإصدار 5.13 من برنامج مركز الأمن

كما تسلط جينيتك الضوء على أحدث التطورات في مجال التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن المُدار عبر السحابة، وتقنيات ذكاء المركبات المتقدمة، إضافة إلى التحسينات الجديدة في الإصدار 5.13 من برنامج مركز الأمن، والتي تسهم في تعزيز الوعي التشغيلي، وتسريع إجراءات التحقيق، وتحسين الاستجابة في البيئات المعقدة وعالية الكثافة.

وفي هذا السياق، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يشكل معرض إنترسك منصة محورية للتواصل مع صُنّاع القرار والشركاء في المنطقة، ومناقشة سبل بناء مدن أكثر أماناً وذكاءً. ومع توجه القطاع نحو مزيد من التكامل والمرونة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، نركز في جينيتك على تقديم حلول موحدة تمكّن المؤسسات من تحديث أنظمتها بثقة، سواء من خلال الحوسبة السحابية أو الحلول المحلية أو الهجينة، والاستفادة بشكل عملي من الابتكارات".

لمعرفة المزيد عن حلول جينيتك، يمكن زيارة فريق الشركة خلال معرض إنترسك 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، قاعة الشيخ سعيد، الجناح (S1-D18).

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

