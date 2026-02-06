عمّان، الأردن – أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع كل من شركة الطيران الأوزبكية الناشئة "سمرقند"، وطيران "فلاي ون آسيا" الأوزبكية المستقلة للطيران الاقتصادي، التابعة لمجموعة "فلاي ون"، والتي تتخذ من أوزبكستان مقراً لها.

وبموجب اتفاقيتي الصيانة اللتين تم توقيعهما على هامش المشاركة في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2026، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء فحوصات وعمليات الصيانة الثقيلة الأساسية لأساطيل طائرات إيرباص التابعة للشركتين من طراز A320.

وتنطوي الاتفاقيتين على أهمية كبيرة كونهما تمثلان توسعاً استراتيجياً لنطاق عمليات صيانة الطائرات ضيقة البدن التي تقدمها "جورامكو" في منطقة آسيا الوسطى، كما ستدعمان كلا الشركتين بما يتماشى مع خطط نموهما وتطوير أسطوليهما من خلال خدمات وحلول "جورامكو" المتسمة بموثوقيتها وجودتها العالية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "سعداء بانضمام طيران "سمرقند" و"فلاي ون آسيا" لقائمة عملائنا، الأمر الذي يعكس دورنا المحوري والمتنامي الذي نقوم به في دعم أسواق الطيران الناشئة وسريعة النمو. إن هذه الشراكات تبرهن على مدى الثقة في قدراتنا وإمكاناتنا في صيانة الطائرات ضيقة البدن ودعم شركات الطيران ومساندتها في توسيع عملياتها."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

ولمزيد من المعلومات حول شركة "جورامكو"، يرجى زيارة الروابط التالية:

موقع الشركة الإلكتروني: https://www.joramco.com.jo/

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/Joramco

صفحة الفيسبوك لأكاديمية "جورامكو": https://www.facebook.com/Joramco.academy

صفحة الانستغرام: https://instagram.com/joramco.academy?utm_medium=copy_link

صفحة لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/Joramco

صفحة تويتر: https://twitter.com/joramco?lang=en

-انتهى-

#بياناتشركات