عبدالله التويجري: استمرار الريادة الرقمية العالمية والابتكار يؤكد نجاح استراتيجيته في التوسع الرقمي وبناء علامة في عالم الاقتصاد الرقمي

عبدالسلام الصالح: ريادة بوبيان المالية والتمويلية والتشغيلية تُرسخ مكانته كـ أفضل بنك إسلامي في الكويت

عادل الحماد: تميز بوبيان في الموارد البشرية هو نتاج استراتيجية ورؤية متكاملة لتطوير "تجربة الموظف"

مع اختتام عام 2025، أظهر بنك بوبيان تفوقه ورياديه على المستوىين المحلي والدولي من خلال حصد العديد من الجوائز المرموقة التي تُوجت جهوده على مستوى مختلف قطاعات الأعمال، كما استمر تقدمه في التصنيفات المختلفة، مؤكداً الاستمرار في رحلة التميز والابتكار والعمل الدؤوب والمتواصل والتى عكست صلابة الأداء ووضوح الرؤية الاستراتيجية وتقديم الأفضل للعملاء والمساهمين.

وتعقيباً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة و الشخصية و الرقمية عبدالله التويجري "في تاريخ أي مؤسسة تعتبر الجوائز والتصنيفات الإقليمية والدولية دليل على مدى ما تحققه من نجاحات. إن ما حققه بوبيان من جوائز رقمية عالمية خلال عام 2025 يعكس نجاح البنك في بناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة تضاهي أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن المنافسة المتصاعدة في القطاع لم تكن عائقاً أمام تعزيز ريادة بوبيان."

وأضاف أن البنك نجح في تقديم باقة متطورة من الحلول الرقمية التي تخدم الأفراد وقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منظومة متقدمة للدفع الرقمي، مشيراً إلى أن المحافظة على الصدارة العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية جاءت نتيجة استراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي المستدام.

وأوضح أن بوبيان تمكن من ترسيخ هذه المكانة بعد تتويجه بـ 4 جوائز مرموقة من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، متفرداً بجائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم" في إنجاز استثنائي يعكس استمرار ريادة البنك المصرفية الرقمية العالمية منذ عام 2015 بين مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي، إلى جانب انفراده بجائزتين على مستوى الشرق الأوسط ومستوى الكويت في نفس المجال.

بالإضافة إلى جائزة أفضل نموذج لتطوير الخدمات المصرفية التفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط عن خدمة "مساعد"، ضمن برنامج المبتكرون لفئة أفضل الابتكارات في القطاع المالي على مستوى الشرق الأوسط، مما يعكس نجاح بوبيان في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات.

كما لفت التويجري إلى حصول بوبيان على جائزتي التميز في الابتكار في المدفوعات الإسلامية (Excellence in Islamic Payment Innovation)، وذلك عن المرابحة الرقمية، كأول منتج تمويل إسلامي رقمي من نوعه في الكويت، وجائزة أفضل منصة للمدفوعات الرقمية (Best Digital Payment Platform) لمنظومة حلول بوبيان المتكاملة لخدمات الدفع الرقمي لقطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمات ePay، وeRent، والمنصة المركزية للمعاملات، مؤكداً أن هذه الإنجازات جميعاً تعكس توجه البنك في الجمع بين الابتكار والتمويل الإسلامي.

** تعزيز الريادة المصرفية في الكويت

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة عبدالسلام الصالح إن الأداء الذي حققه بنك بوبيان خلال عام 2025 يجسد توازناً فريداً بين النمو التشغيلي، وتعزيز القدرة التمويلية محافظاً على جودة المحفظة الائتمانية وقوة القاعدة الرأسمالية، إلى جانب التوسع المدروس في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأوضح أن هذا الأداء تُوّج بحصول البنك على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في الكويت" من مؤسستي غلوبل فاينانس وميد، تقديراً لنموه المتواصل وريادته في تعزيز حصته السوقية عبر استثمارات نوعية واستراتيجية توسعية واضحة.

وأضاف أن بوبيان تمكن من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية التي تلبي احتياجات عملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وتشمل إدارة الثروات، التخطيط المالي، الحلول الاستثمارية، والخدمات الاستشارية المتخصصة، وهو ما أكده من خلال الحصول على جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ميد.

وأشار إلى أن حصول بوبيان على 5 جوائز من مجلة يورومني العالمية، شملت الخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل الإسلامي للمشاريع، والمسؤولية المجتمعية، وأفضل صفقة تمويل إسلامي في الإمارات، يؤكد أن البنك يرسخ موقعه كمؤسسة مصرفية إقليمية تضع معايير جديدة للابتكار المصرفي المسؤول.

ونوه الصالح إلى أن تتويج بوبيان بهذا الكم من الجوائز والتقديرات العالمية لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس على ثقة العملاء ورضاهم، وهو ما جسدته جائزة سيرفس هيرو التي واصل البنك من خلالها الحفاظ على لقب أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الخامس عشر على التوالي، لتؤكد أن الريادة في بوبيان تُترجم إلى تجربة مصرفية تتجاوز توقعات العملاء.

** تطوير بيئة العمل الداخلية

في سياق متصل قال مدير مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد إن ما حققه بنك بوبيان من إنجازات وجوائز في مجال الموارد البشرية خلال عام 2025 لم يكن نتيجة مبادرات متفرقة، بل ثمرة نهج مؤسسي متكامل أعاد تعريف مفهوم بيئة العمل داخل البنك، وجعل تجربة الموظف جزءاً أصيلاً من منظومة التميز والاستدامة.

وأوضح أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية في مسيرة بوبيان، حيث يحرص البنك على بناء بيئة عمل إيجابية تُعزز الإنتاجية، وترسّخ الانتماء الوظيفي، وتوفر للموظفين الأدوات والمسارات التي تمكنهم من التطور المهني والشخصي، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن المكانة التي يحتلها بوبيان اليوم كأحد أبرز جهات العمل المفضلة في الكويت جاءت نتيجة هذا التوجه، مدعومة بسلسلة من المبادرات الرائدة التي أطلقها البنك، شملت أكاديميات متخصصة لتطوير الكوادر الوطنية والقيادات، وبرامج متقدمة للرفاه الوظيفي والصحة النفسية، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة المؤسسية داخل بيئة العمل.

ونوه الحماد إلى أن تتويج بوبيان بجائزتي "أفضل برنامج لتفاعل الموظفين" و"أفضل جهة عمل لعام 2025" ضمن جوائز CIPD MENA، بعد منافسة ضمت أكثر من 200 مؤسسة، يعكس نجاح البنك في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس داخل بيئة العمل.

وأضاف أن هذا التميز توّج كذلك بعدد من الجوائز ضمن HR Excellence Conference and Awards بالشراكة بين HRCI وNorth Star، والتي شملت:

Employee Learning Innovators عن أفضل برامج التدريب والتطوير لموظفي الخدمات المصرفية الشخصية عبر Boubyan Consumer Banking Academy

عن أفضل برامج التدريب والتطوير لموظفي الخدمات المصرفية الشخصية عبر HR Certification Champions لتحقيق أعلى نسبة موظفين حاصلين على شهادات مهنية دولية في الموارد البشرية

لتحقيق أعلى نسبة موظفين حاصلين على شهادات مهنية دولية في الموارد البشرية Next Generation Promoters عن برنامج Tomorrow’s Bankers لتأهيل طلبة المرحلة الثانوية

وأكد الحماد أن هذه الجوائز تعكس نجاح بوبيان في بناء منظومة متكاملة لإدارة رأس المال البشري، لا تركز فقط على التدريب، بل على صناعة قيادات المستقبل، وتحسين جودة الحياة المهنية، ودعم الاستدامة طويلة الأمد للمهارات داخل المؤسسة.

** الريادة في البطاقات المصرفية

ومنحت فيزا بوبيان ثلاثة جوائز مرموقة في مجالات الإنفاق الدولي للبطاقات، والبطاقات المميزة، والبطاقات مسبقة الدفع لعام 2024، ليأتي هذا التكريم تقديراً لجهود البنك المستمرة لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وحصل البنك على جائزة "أفضل نمو في فئة المعاملات للإنفاق الدولي على جميع بطاقات فيزا" وجائزة "أفضل نمو في فئة المعاملات للإنفاق الدولي لبطاقات فيزا المميزة" وجائزة "أفضل نمو لبطاقات فيزا الخطوط الجوية الكويتية مسبقة الدفع".

كما حصل البنك على جائزتي "الأكثر تميزاً" لبطاقة دزة عن فئة أفضل منتج للدفع المسبق والمصممة خصيصاً للمقبلبين على الزواج، و جائزة "الأكثر تميزاً" لبرنامج مكافآت PRIME Rewards عن فئة أفضل برنامج

ولاء و المخصص للشباب، ضمن جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط The Cards and Payments Awards 2025 Middle East.

وتُعد كل جائزة من هذه الجوائز تأكيداً على الدور الريادي لبنك بوبيان في مجال المصرفية الإسلامية والابتكار المصرفي، وقطاع المدفوعات المالية الرقمية في المنطقة، والتزامه بتوفير أفضل الحلول المصرفية غير التقليدية والمدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات على المستوى الإقليمي، كما تعكس استراتيجيته الناجحة في تطوير حلول مصرفية تُلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية، مما يُعزز استمرارية النجاح والنمو المؤسسي.

كوادر

كادر 1

أكدت جوائز المسؤولية المجتمعية نجاح بوبيان في بناء نموذج متكامل يرتكز على دمج الاستدامة في صميم استرتيجية أعماله، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي امتدت إلى مجالات مختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية وتنمية المجتمع والاستدامة البيئية ودعم الطلبة والخريجين، ليكون دوماً الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي و إحداث التغيير المطلوب، وهو ما يمنحنا موقعاً ريادياً في المشهد المجتمعي الكويتي، لا يقل أهمية عن دور المؤسسة المصرفي.

كادر 2

** جوائز "بوبيان" من "يورومني"

أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية على مستوى الكويت أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية لقطاع الأعمال في الكويت أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت أفضل صفقة تمويل إسلامي للمشاريع في الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية في الكويت

كادر 3

حصل بوبيان على مجموعة من شهادات الآيزو اعترافاً دولياً بكفاءة أنظمة العمل، لاسيما في مجال حوكمة وإدارة المشاريع المؤسسية، حيث تم منح مكتب إدارة المشاريع المؤسسي EPMO شهادة ISO 21500:2021، إلى جانب الشهادات المُكملة وهي: ISO 21502، ISO 21503، و ISO 21504، و ISO 21505 ، ليكون بذلك أحد أهم المؤسسات الرائدة إقليمياً في تحقيق هذا الإنجاز الكامل.

كادر 4

خلال عام 2025، تقدم بوبيان 20 مرتبة مقارنة بالعام 2024 ضمن قائمة براند فايناس العالمية لأكبر 500 بنك في العالم المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، ليحافظ على مركزه الثالث محلياً ومركزه ضمن قائمة أكبر 25 مصرف عربي.

كادر 5

حافظ بوبيان على ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي وتعزيز موقعه الريادي إقليمياً بتواجده ضمن قائمة "فوربس" العالمية لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، ليأتي في المركز الثالث محلياً على مستوى مستوى القطاع. إلى جانب تواصل حضوره في المركز الثالث محلياً ضمن التصنيف السنوي لأكبر 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة "ميد" العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات