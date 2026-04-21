المنامة، مملكة البحرين: وقّعت أكاديمية جنرال أسمبلي – البحرين، الرائدة في تطوير المهارات التقنية والرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة دوو، المتخصصة في حلول تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتوافقة مع الثقافة المحلية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وربط الكفاءات البحرينية باحتياجات سوق العمل التقني ودعم مسار التحول الرقمي في مملكة البحرين.

وتأتي هذه المذكرة، في إطار التزام الطرفين بتطوير الكوادر الوطنية من خلال بناء نموذج تكاملي يربط بين التدريب التطبيقي والاحتياجات الفعلية للقطاع التقني، بما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتُقدَّم برامج جنرال أسمبلي في البحرين بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل "تمكين"، حيث تركز على تعزيز الجاهزية المهنية ومواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل. وتُرسّخ مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً يهدف إلى تمكين الكفاءات البحرينية في المجالات التقنية الأكثر طلباً، وتعزيز الانتقال السلس من التعليم إلى التوظيف في القطاعات سريعة النمو.

وجاءت هذه الشراكة عقب تنظيم جلستين متخصصتين قدّمهما فريق إدارة شركة دوو، حيث قدّم السيد علي محسن، الرئيس التنفيذي للشركة، جلسة تفاعلية حول البرمجة التفاعلية (Vibe Coding)، استعرض خلالها كيف يمكن للمصممين تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية عملية دون الحاجة إلى خلفية هندسية متعمقة. كما قدّم السيد يوسف الحمد، مدير المنتجات في دوو، جلسة حول التطور الهندسي، تناول فيها المسارات المهنية التي تمكّن الكفاءات التقنية من التدرج من وظائف مبتدئة إلى أدوار قيادية في فرق التكنولوجيا.

وقد أسفرت هذه المبادرات عن نتائج ملموسة، تمثلت في توظيف شركة دوو اثنين من خريجي أكاديمية جنرال أسمبلي في وظائف بدوام كامل ضمن فريق هندسة البرمجيات لديها، ما يعكس كفاءة النموذج التدريبي التطبيقي الذي تتبناه الأكاديمية، وقدرته على إعداد كفاءات وطنية قادرة على تلبية متطلبات الشركات الناشئة والمؤسسات التقنية في البحرين.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة أحلام عون، مديرة أكاديميات جنرال أسمبلي في الشرق الأوسط، قائلة: "تمثل هذه الشراكة ترجمة عملية لرؤية جنرال أسمبلي في بناء جسور حقيقية بين التعليم المتخصص وسوق العمل، وقد لمسنا بالفعل أثر هذا التعاون من خلال انضمام عدد من خريجينا إلى فريق دوو وتحقيقهم نجاحات ملموسة في بيئة عمل ديناميكية. ومن خلال مواءمة برامجنا التدريبية مع نهج دوو المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الكفاءات البحرينية من قيادة مستقبل القطاع التقني، وليس مجرد الانضمام إليه."

من جانبه، قال السيد حسين حاجي، الرئيس التنفيذي للنمو في شركة دوو: "تجسد الشراكة مع جنرال أسمبلي – البحرين استثماراً استراتيجياً في مستقبل المشهد الرقمي في المملكة، إذ نؤمن بأن التحول الرقمي المستدام يعتمد على كفاءات وطنية تمتلك المهارات التقنية والمرونة المطلوبة. ومن خلال هذا التعاون، نحرص على إعداد قوى عاملة بحرينية مؤهلة قادرة على الريادة والمنافسة في الاقتصاد الرقمي."

ويعكس هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة بين قطاع التعليم المتخصص وقطاع التكنولوجيا، حيث يتجاوز مفهوم التوظيف التقليدي ليؤسس لعلاقة مستدامة تقوم على التمكين العملي، وبناء المسارات المهنية طويلة الأمد، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وتواصل جنرال أسمبلي – البحرين تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المتخصصة في هندسة البرمجيات، وتحليل البيانات، وتصميم تجربة المستخدم، والتقنيات الناشئة، بدعم من صندوق العمل "تمكين". ومنذ عام 2022، أسهمت الأكاديمية في تخريج أكثر من 2500 بحريني مؤهلين للمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جنرال أسمبلي – الشرق الأوسط



تُعدّ أكاديمية جنرال أسمبلي (GA) شريكًا عالميًا رائدًا في تنمية المواهب وبناء المهارات، وتهدف لمساعدة الأفراد والمؤسسات على الازدهار في عصر تقني سريع التطور ومتغير باستمرار. تأسست جنرال أسمبلي في عام 2011، وأصبحت مركزًا عالميًا مرموقًا للتدريب العملي في المجالات التقنية. كما تُعد علامة رئيسية ضمن LHH، ذراع حلول المواهب المهنية التابعة لمجموعة Adecco، أكبر شركة للاستشارات والحلول للمواهب في العالم. ومن خلال الاستفادة من هذه الشبكة العالمية، تعمل جنرال أسمبلي على تمكين المؤسسات من الوصول إلى الخبرات والكفاءات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.



وتُمثّل جنرال أسمبلي – البحرين المركز الأبرز للتعليم الرقمي وتطوير الكوادر في مملكة البحرين. وقد تأسست في عام 2022 بالشراكة مع صندوق العمل (تمكين)، وأسهمت منذ ذلك الحين في تمكين العديد من الخريجين عبر مجموعة متكاملة من البرامج التقنية المكثفة. وبفضل التزامها الراسخ بقابلية التوظيف والتمكين المهني، أصبحت جنرال أسمبلي – البحرين نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في تطوير المواهب التقنية. ومع توسّع نطاق أعمالها ليشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، تواصل جنرال أسمبلي دعم الحكومات والمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لبناء كوادر مؤهلة لمتطلبات المستقبل، عبر الربط بين الخبرات العالمية والرؤى الوطنية، بما يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

عن شركة دوو:

دوو هي شركة رائدة في مجال تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم حلولاً تفاعلية آلية وقابلة للتطوير عبر مختلف القنوات، باستخدام اللهجات العربية الأصلية. وتركّز الشركة على المواءمة الثقافية والتطبيق العملي لدعم المؤسسات في تعزيز تفاعل العملاء وتسريع مسارات التحول الرقمي في المنطقة.

