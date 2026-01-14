حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً بحصوله على جائزة "أفضل إدارة خدمة عملاء على مستوى القطاع الخاص" المقدمة من جمعية العلاقات العامة الكويتية، وذلك خلال حفلها السنوي لجوائز الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء، الذي أُقيم مؤخراً تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وبحضور وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن، ورئيس مجلس إدارة الجمعية جمال جاسم النصرالله، وعدد من الشخصيات وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في مكتبة الكويت الوطنية.

وجرى تسلم الجائزة نيابةً عن بنك بوبيان كل من المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب، والمدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي، والمدير في إدارة جودة الخدمة إبراهيم العلي.

** نضج تجربة العميل

وبهذه المناسبة، قال الدوب إن فوز بنك بوبيان بهذه الجائزة يُعد تأكيداً جديداً على تميزه وريادته في إدارة تجربة العملاء، موضحاً أن هذا التكريم يعكس قدرة البنك على بناء علاقة متكاملة ومستدامة مع عملائه تقوم على الثقة، والتواصل الفعال، وجودة التجربة.

وأضاف أن جائزة جمعية العلاقات العامة الكويتية تكتسب أهمية خاصة كونها تصدر عن جهة مهنية متخصصة في إدارة التواصل المؤسسي والعلاقة مع مختلف الشرائح، وتُمنح للجهات الأكثر تميزاً في تطوير أساليب العلاقات العالمة وخدمة العملاء وفق معايير احترافية دقيقة وبمشاركة نخبة من الخبراء، ما يعكس مكانتها في قياس مستوى التمييز في إدارة تجربة العميل والتواصل المؤسسي.

وأوضح أن خدمة العملاء في بوبيان تقوم على نهج متكامل يبدأ من إدارة توقعات العملاء بدقة، وتحسين جودة الخدمة بشكل مستمر، وصولاً إلى تطوير حلول مصرفية تتوافق مع احتياجاتهم المتغيرة وتمنحهم قيمة مضافة تعزز الثقة والولاء، مؤكداً أن ذلك يشكّل جزءاً أساسياً من ثقافة بوبيان المؤسسية.

وأشار الدوب إلى أن التميز في هذا المجال لا يأتي بالصدفة، بل هو نتيجة منهجية واضحة تعتمد على إجراء دراسات واستطلاعات رأي منتظمة، وتحليل مؤشرات الأداء وسلوك العملاء، إلى جانب تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة تجربة العميل.

كما شدد على أن فرق العمل في بوبيان تمثل الركيزة الأساسية لهذا التفوق، حيث يجتمع الالتزام والخبرة وروح العمل الجماعي لتقديم تجربة عملاء متقدمة ومتماسكة، تُسهم في ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في الابتكار وجودة الخدمة.

واختتم الدوب بالتأكيد على أن هذه الجائزة تُعد إضافة جديدة إلى سجل بوبيان الحافل في جودة خدمة العملاء، واحتفاءً بشراكة طويلة المدى معهم، تعكس ثقتهم المستمرة ودورهم المحوري في مسيرة النجاح، مضيفاً "نحن في بوبيان نؤمن أن الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمة يتطلب متابعة مستمرة وتقييماً دائماً لما نقدمه، لأن النجاح بالنسبة لنا يتمثل في مواصلة التقدم والتميز من خلال الالتزام بأفضل المعايير الدولية في خدمة العملاء."

