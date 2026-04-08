أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، مع تطور أنماط السفر في دولة الإمارات، يتجه المسافرون إلى تفضيل خيارات تجمع بين الوضوح وسهولة التخطيط وتجارب ذات قيمة. وفي هذا الإطار، أطلقت جزيرة ياس حملة "الجواب ياس" استجابة لهذه التحولات. يقدم هذا التوجه طريقة أكثر بساطة لاتخاذ القرار في ظل تعدد الخيارات، من خلال جمع مجموعة متنوعة من التجارب في وجهة واحدة، بما يخفف من تعقيد التخطيط ويحد من الحاجة إلى المقارنة المستمرة بين البدائل. كما يركز المفهوم على تقديم رحلات متكاملة قائمة على التجربة، تتيح للزوار التنقل بسهولة بين الأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على مرونة الاختيار وجودة التجربة في الوقت نفسه.

تنامي الإقبال على العطلات الشاملة

تشهد العطلات الشاملة إقبالا متزايداً ما يعكس تحول واضح في سلوك المسافرين داخل دولة الإمارات. وتشير البيانات الحديثة إلى أن 87% من المسافرين باتوا يأخذون هذا الخيار بعين الاعتبار، فيما أصبح 6 من كل 10 أكثر ميلاً لاختياره مقارنة بما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات، ما يعكس ارتفاع الطلب على الوجهات التي تقدم تجربة متكاملة في مكان واحد. ويبرز هذا التوجه بشكل أوضح لدى الفئات الأصغر سناً:

· يفضل 42% من المسافرين الأصغر سناً العطلات الشاملة، فيما أشار نحو ثلثهم إلى تحسن ملحوظ في نظرتهم لهذا المفهوم.

· تشمل أبرز الدوافع تقليل تعقيدات التخطيط (41%)، وسهولة الحجز (39%)، إضافة إلى ارتباط هذا الخيار بمستوى أعلى من الراحة (38%).

· تشير البيانات إلى أن 84% من الضيوف الذين يخوضون هذه التجربة يعاودون اختيارها، ما يعكس مستوى مرتفعاً من الرضا واستمرارية الإقبال.

واستجابة لهذا التوجه، تقدم جزيرة ياس باقة "الإقامة واللعب" التي تجمع بين الإقامة الفندقية الراقية والدخول إلى المدن الترفيهية ضمن تجربة متكاملة وسهلة، مع سياسة إلغاء محسّنة تمنح مزيداً من المرونة والثقة عند حجز إقامتك. كما توفر الجزيرة باقات شاملة حصرية للفعاليات العالمية، مثل سباق

جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 والحفلات الفنية الكبرى، بما يتيح للزوار إتمام الحجز بخطوة واحدة والاستمتاع بتجربة متكاملة.

تنامي رحلات العطلات القصيرة

يشهد قطاع السفر بروز توجه متزايد نحو "العطلات القصيرة"، وهي رحلات تمتد من 1 إلى 3 أيام، تهدف إلى الاسترخاء السريع أو خوض تجارب جديدة ضمن فترة زمنية محدودة. ويعكس هذا التوجه الميل نحو السفر بوتيرة أكثر تكراراً وبطابع مرن يتناسب مع أنماط الحياة الحديثة والسريعة.

وتلبي جزيرة ياس هذا التوجه بفعالية، حيث توفر ضمن مساحة لا تتجاوز25 كيلومتراً مربعاً مجموعة متكاملة من المدن الترفيهية وخيارات المطاعم العالمية، والفنادق الراقية، إلى جانب الشواطئ ذات المياه الصافية، وجميعها على مقربة من بعضها البعض. ويمنح هذا التقارب الزوار القدرة على الاستفادة القصوى من فترة الإقامة القصيرة، دون الحاجة إلى تخطيط معقد أو تنقلات طويلة.

تصاعد الاهتمام بالعطلات العائلية ورحلات المجموعات

يتجه المسافرون بشكل متزايد نحو رحلات تجمع أفراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية، مع تفضيل وجهات تقدم خيارات متنوعة تلائم الجميع. كما تبرز العطلات القصيرة داخل الدولة كخيار مفضل للعائلات والمجموعات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الباقات التي تسهل عملية تنظيم الرحلة. ومن خلال الجمع بين الإقامة والأنشطة الترفيهية وخيارات الطعام ضمن عرض واحد، يصبح التخطيط أكثر بساطة، ما يتيح للزوار التركيز على قضاء وقت نوعي معاً، وهو عنصر أساسي في هذا النوع من الرحلات.

ويتعزز هذا التوجه في جزيرة ياس من خلال مبادرات موجهة للعائلات مثل عرض "الدخول المجاني للأطفال" الذي يسهل من عملية التخطيط ويجعل الرحلات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة، مع الحفاظ على المستوى التجربة وجودتها العالية.

وانطلاقاً من هذه التحولات في سلوك السفر، يبرز مفهوم "الجواب ياس" ليقدم جزيرة ياس بوصفها وجهة متكاملة تجمع مختلف عناصر الرحلة في مكان واحد. وتشمل هذه المنظومة باقة "الإقامة واللعب" التي توفر مرونة أكبر وخيارات حجز مبسطة، إلى جانب عروض ومبادرات عائلية مميزة مثل "الدخول المجاني للأطفال"، وخيارات مرنة مثل بطاقة ياس السنوية التي تلبي الطلب المتزايد على القيمة وسهولة التخطيط. كما تسهم خدمات مثل "ياس إكسبريس" في تعزيز سهولة التنقل بين مرافق الوجهة، بما يضمن تجربة سلسة ومترابطة.

وتقدم جزيرة ياس باقة من الخيارات التي تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء للمغامرة أو الاسترخاء أو قضاء الوقت مع العائلة ليوفر مفهوم الجزيرة الجديد The Answer is Yas حل واضح يجمع كل ذلك في تجربة واحدة.

لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري جزيرة ياس، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، وسي وورلد جزيرة ياس، وصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم جزيرة ياس، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع.

كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، ، وخيارات طعام غنية في ياس مارينا وياس باي ووترفرونت، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكسللجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام في الاتحاد أرينا، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في الشرق الأوسط، كما تحتضن الجزيرة عشرة فنادق فاخرة، بما في ذلك دبليو- جزيرة ياس، وهيلتون جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز ، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز. وتضم الجزيرة أيضاً "وايت" الوجهة الداخلية الفريدة من نوعها التي تضم أكثر من 165 مطعماً ومقهى، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

