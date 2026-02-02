دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جروب-آي بي، الشركة الرائدة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، اليوم عن إطلاق حل إدارة وضع أمان السحابة (CSPM) كجزء من منصتها الموحدة للمخاطر (URP). وتم تصميم هذا الحل لتقليل المخاطر المرتبطة بالتحول إلى السحابة وضمان استمرارية الأعمال، من خلال تحديد حالات سوء التكوين، وسد ثغرات الامتثال، وتعزيز أمان السحابة من مرحلة التطوير الأولية للتطبيقات السحابية وصولاً إلى نشرها.

ويوفر حل إدارة وضع أمان السحابة من جروب-آي بي كشفاً تلقائياً وتصحيحاً لسوء التكوينات في السحابة، ومراقبة مستمرة للامتثال، وإعداد التقارير وفق الأطر التنظيمية العالمية، وتقديم رؤى بشأن الأولويات بناءً على التعرض الفعلي، مدعومة بأحدث معلومات التهديدات السيبرانية. كما يقدم الحل إشرافاً أمنياً على خطوط التكامل المستمر والتسليم المستمر لضمان حماية التطبيقات السحابية قبل نشرها، وكل ذلك ضمن تجربة منصة موحدة تربط بين رؤى المخاطر لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية.

وفي تعليقه على هذا الحل الجديد، قال دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لجروب-آي بي: "لا يجب أن ينطوي التحول إلى السحابة على التعرض لمخاطر خفية أو تعقيدات غير ضرورية. ومن خلال دمج إدارة وضع أمان السحابة مع رؤية الهجمات الخارجية ومعلومات التهديدات في الوقت الفعلي، فإن هذا الحل يمنح فرق الأمن وضوحاً كاملاً بشأن مخاطر السحابة، بدءاً من الكود وحتى مرحلة الإنتاج. ويتيح دمج هذه القدرة ضمن منصة المخاطر الموحدة لعملائنا رؤية موسعة للتهديدات الخارجية، ما يضمن حمايتهم بشكل أفضل من الهجمات متعددة الأوجه".

تعزيز أمان السحابة من خلال رؤية موحدة عبر الأصول والخصوم وخطوط التطوير

يتميز حل إدارة وضع أمان السحابة من جروب-آي بي عن الحلول التقليدية بدمجه ثلاث قدرات قوية ضمن حل واحد متكامل:

رؤية الهجمات الخارجية مع إدارة سطح الهجوم + استخبارات التهديدات

يقوم حل إدارة وضع أمان السحابة تلقائياً بتعزيز نتائج تقييم الوضعية بسيناريوهات التعرض من إدارة سطح الهجوم ومعلومات التهديدات في الوقت الفعلي من جروب-آي بي. ويتيح هذا الدمج بين بيانات الوضع الداخلي ورؤية التهديدات الخارجية إبراز نقاط التعرض الأكثر أهمية أمام الخصوم النشطين، وتمكين الفرق من تحديد أولويات التصحيح استناداً إلى الصلة بالخصوم بدلاً من المخاطر النظرية. ويتم تضمين هذا التكامل في الحل دون الحاجة إلى تراخيص إضافية لإدارة سطح الهجوم ومعلومات التهديدات، ما يضمن أعلى قيمة ممكنة مع تبسيط عمليات الشراء وضمان تكلفة ملكية إجمالية ضمن المتوقع.

أمان خطوط التكامل المستمر والتسليم المستمر

على عكس معظم أدوات إدارة وضع أمان السحابة المتوفرة حالياً والتي تتجاهل مخاطر مرحلة التطوير المبكرة، يراقب الحل الجديد من جروب-آي بي أيضاً سوء التكوينات السحابية ضمن خطوط التكامل المستمر والتسليم المستمر. ويتيح هذا الأمر الكشف بشكل استباقي عن الثغرات قبل الوصول إلى الإنتاج، وهي قدرة غالباً ما تتوفر فقط في حلول كبيرة لمنصات حماية التطبيقات السحابية الأصلية.

جزء من منصة المخاطر الموحدة من جروب-آي بي

كجزء متكامل بالكامل من منصة المخاطر الموحدة، يقوم حل إدارة وضع أمان السحابة بدمج مخاطر السحابة مع رؤية الأصول الرقمية، واستخبارات التهديدات، وتتبع الخصوم، ليمنح المستخدمين وعياً شاملاً لا مثيل له عبر كامل سطح الهجوم.

عن جروب-آي بي:

تأسست جروب-آي بي عام 2003، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها. يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتضم مراكز لمقاومة الجرائم الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعمل جروب-آي بي على تحليل التهديدات السيبرانية الإقليمية والمحلية و إحباطها من خلال منصة المخاطر الموحدة الخاصة بها Unified Risk Platform، والتي تقدم حلول حماية فائقة من خلال تحليل التهديدات السيبرانية Threat Intelligence، والحماية من الاحتيال Fraud Protection، والحماية من المخاطر الرقمية Digital Risk Protection، والحلول الممتدة للكشف والاستجابة Managed Extended Detection and Response (XDR)، وحماية البريد الإلكتروني للأعمال Business Email Protection، وإدارة سطح الهجوم الخارجي External Attack Surface Management، والتي تخدم قطاعات الحكومة والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والألعاب والقطاع المالي وغيرها. كما تتعاون "جروب-آي بي" مع وجهات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، اليوروبول، والأفريبول لتعزيز الأمن السيبراني عالمياً، وقد حصدت جوائز عدة من جهات استشارية مرموقة مثل Aite-Novarica، Gartner، Forrester، Frost & Sullivan، KuppingerCole.

