أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق "بوابة أوشن إكس التعليمية" بالتعاون مع شركة أوشن إكس ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. وتوفر البوابة تجربة غامرة هي الأولى من نوعها حتى ديسمبر 2026، إذ تعتمد على قبة عرض متطورة، وتتيح للزوّار فرصة استثنائية لاستكشاف أعماق الخليج العربي وخليج عُمان، والتعرّف على علوم المحيطات وسبر أغوارها.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين جامعة نيويورك أبوظبي، ومؤسسة داليو الخيرية، وشركة أوشن إكس، وشركة تمكين، حيث تكشف البوابة عن أنظمة بيئية بحرية متنوعة، وكائنات نادرة، ورؤى علمية متقدمة نادراً ما تكون متاحة للجمهور. وتُقام هذه التجربة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي بالمنطقة الثقافية في السعديات ، لتقدم محتوى علمي متقدم في قالب تفاعلي جذاب ومناسب للعائلات ومحبي الاستكشاف من الشباب.

وتستند التجربة إلى لقطات وبيانات جُمعت خلال بعثة علمية رائدة نفذتها أوشن إكس بالتعاون مع جي 42 وهيئة البيئة – أبوظبي، وبمشاركة باحثين من جامعة نيويورك أبوظبي ومركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي بالجامعة. وركّزت هذه المهمة على دراسة التنوع البيولوجي، والتكيف المناخي، ومرونة النظم البحرية في مياه دولة الإمارات، بما في ذلك نظم الشعاب المرجانية وأنواع من أسماك القرش لم تُوثّق سابقاً في المنطقة.

وتبدأ رحلة الزوّار داخل متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للبوابة بعرض سينمائي يسلّط الضوء على الشراكة البحثية بين أوشن إكس وجامعة نيويورك أبوظبي، مع التركيز على جهود استكشاف أعماق البحار وتوثيق النظم البيئية المرجانية واستكشاف الأنواع الجديدة. ثم ينتقل الزوّار إلى تجربة "الغوص والاستكشاف في الإمارات"، وهي تجربة بانورامية تفاعلية تتيح للمشاركين اختيار سبع مهمات بحرية مختلفة، وقيادة غواصة افتراضية عبر بيئات بحرية متنوعة. وتنسجم هذه التجربة مع رسالة متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي التعليمية، إذ تمزج بين الاستكشاف والتعلّم، وتجمع بين محتوى محلي يركّز على دولة الإمارات ورؤى عالمية مستمدة من بعثات أوشن إكس حول العالم.

وبدعم من أوشن إكس للتعليم، تعتمد البوابة على أساليب السرد التفاعلي لتحويل علوم المحيطات الواقعية إلى تجارب تعليمية مؤثرة. وقد صُممت لتناسب المتاحف والمدارس والأماكن العامة، بهدف تعزيز الثقافة البحرية لدى مختلف الفئات العمرية، وتمكين الزوّار من التفاعل المباشر مع الاكتشافات التي تسهم في تعميق فهمهم للمحيطات.

ومن خلال النهج التعليمي والاستكشاف عن قرب، تسهم "بوابة أوشن إكس التعليمية" في فتح آفاق جديدة للفضول والمعرفة والتفاعل، بما يدعم إعداد جيل جديد من حماة المحيطات القادرين على الإسهام في حماية هذا المورد الحيوي وحفظه للأجيال القادمة.

لمحة حول جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية والأبحاث في الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنّف ضمن أفضل 31 جامعة في العالم حسب مؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يجعلها أعلى الجامعات تصنيفاً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتمكين طلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في ظل عالم مترابط، والتعاون بشكل وثيق لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية في العصر الحالي. وتضم الجامعة طلاباً متميزين من أكثر من 120 دولة يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساسي لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح لهيئة التدريس والطلاب على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات.

لمحة حول شركة تمكين

تتعاون شركة تمكين مع مؤسسات محلية ودولية رائدة لتوفير مشاريع تسهم في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي والتعليمي في دولة الإمارات.

لمحة حول شركة أوشن إكس

أوشن إكس هي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى إطلاق الإمكانات المستدامة للمحيطات، من خلال الجمع بين البحث العلمي والتعليم. وتعمل المؤسسة على بناء نموذج جديد يحقق التوازن بين الإنسان والمحيط، مستندةً إلى البحث والاستكشاف والتقنيات المتقدمة وبرامج التعليم متعددة الوسائط والشراكات العابرة للقطاعات. وتهدف أوشن إكس إلى تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما يضمن استمرار الحفاظ على المحيط بوصفه مصدر أساسي لرفاه الإنسان. وتُعد المؤسسة برنامجاً تشغيلياً تابعاً لمؤسسة داليو الخيرية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.oceanx.org، ومتابعة أشكن إكس على فيسبوك وانستاجرام وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك ولينكد إن ويوتيوب.

لمحة حول متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي

أُنشئ متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي بطموحٍ راسخ لأن يكون مركزاً بحثياً عالمياً موثوقاً، يجمع بين مجموعات علمية عالمية المستوى، وتجارب زوار تفاعلية، وبرامج تعليمية متقدمة، ومبادرات مجتمعية شاملة في مجالات العلوم، ضمن التزام مستمر بإحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال التعاون المحلي والدولي. يقع المتحف في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، حيث يقدّم قصة الحياة على الأرض من منظور عربيٍّ فريد، داخل مبنى يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع من تصميم مكتب ميكانو العالمية، الذي استوحى هندسته من التكوينات الصخرية الطبيعية في دولة الإمارات. يأخذ المتحف زوّاره في رحلة عبر الزمن تمتد من النيازك النادرة والأحفوريات العملاقة إلى مشاهد معاد تخيّلها للعالم المفقود في أبوظبي والحياة على الأرض اليوم. وبين المعارض التفاعلية، والفعاليات المتجددة، والبرامج التعليمية المتنوعة، يتحول المتحف إلى مساحة نابضة بالفضول والاكتشاف، تستقطب العائلات والطلاب والباحثين وكل من يؤمن بأهمية المعرفة والتعليم. ولا يقتصر دور المتحف على العرض، بل يتجاوز ذلك ليكون مركز أبحاث متطوراً يسهم في دفع حدود المعرفة في مجالات مثل علم الحفريات، وعلوم البحار، وعلم الحيوان، وعلوم الأرض، والتنوع البيولوجي، والترميم، والعلوم الاجتماعية. ومن خلال شراكات عالمية مع مؤسسات بحثية مرموقة، يساهم المتحف في دعم الجهود الدولية للحفاظ على كوكب أكثر توازنًا واستدامة.

وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، القائمة على الابتكار والحوار العلمي، يدعو متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي كل زائر ليكون شريكاً في حماية الطبيعة والمشاركة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

