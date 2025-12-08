أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "غوانجو باييون" الصينية للمعدات الكهربائية لتأسيس مختبر ابتكار مشترك والتعاون في البحث والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيات الكهربائية.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وديجاو هو، رئيس شركة "غوانجو باييون". ويشمل التعاون تطوير مشروعات صناعية أكاديمية مصممة لتلبية احتياجات منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بشبكات الكهرباء ودمج الطاقة المتجددة ونظم التخزين وإلكترونيات الطاقة المتطورة وشبكات الكهرباء الهجينة بين التيار المتردد والمستمر وتزويد قطاع النقل بالكهرباء وتطبيقات الهيدروجين الأخضر والاندماج السلس بين نظم البيانات ونظم الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون أيضًا تدريبات لطلبة جامعة خليفة وتبادلًا تقنيًا بين الطرفين وندوات مشتركة تشارك فيها الجهات ذات الصلة في القطاع الصناعي.

وسيُعد مركز بحوث الطاقة المتقدمة في جامعة خليفةمركزًا للبحث والتطوير التكنولوجي لشركة "غوانجو باييون" التي سيُتاح لها الاستفادة من مختبرات المركز وإشراك باحثيها في تطوير مشروعات بحثية مشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، كما سيحظى المركز بإمكانية الاستفادة من مختبرات الشركة لتحقيق التكامل التام بين الشريكين.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "يعكس هذا التعاون مع شركة "غوانجو باييون" التزامنا بتحفيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ودعم رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق مستقبل مستدام، لاسيما من خلال تحول الطاقة ودمجها، حيث ستساهم هذه الشراكة، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى مما توفره منتجات "غوانجو باييون" والمصادر والخبرات التقنية التي يمتلكها مركز بحوث الطاقة المتقدمة بجامعة خليفة، في إسراع التحول الاستراتيجي لنظم الطاقة وإطلاق العنان لإمكانية تسويق هذه النظم في منطقة دول الخليج العربي وعلى مستوى العالم. تواصل مراكزنا البحثية إسهامها في تلبية متطلبات قطاع الطاقة بدولة الإمارات وتقديم حلول متطورة للتصدي للتحديات التي تعوق تبني التكنولوجيات الجديدة. ونهدف، من خلال الجمع بين خبراتنا الأكاديمية والمعرفة المستمدة من القطاع الصناعي، إلى تعزيز البحوث المؤثرة التي تفيد القطاع الإقليمي والمجتمع العالمي".

وقال ديجاو هو: "رسخت شركة "غوانجو باييون" منظومة شاملة تغطي كافة نطاقات الجهد الكهربائي، من المنخفض إلى فائق الارتفاع، وذلك من خلال إرث يمتد عبر أربعة عقود من قيادة عملية تزويد القطاع الصناعي بالكهرباء. وتُعَد هذه الشراكة مع جامعة خليفة بمثابة علامة استراتيجية فارقة شديدة الأهمية، ونحن ملتزمون تمامًا بترجمة هذه الرؤية إلى واقع والاستفادة من نقاط القوة المجتمعة لدينا في القطاعين الصناعي والأكاديمي في خلق تآزر لتحفيز توسعنا المشترك في منطقة الخليج العربي والسوق العالمية".

يحصل طلبة جامعة خليفة على فرص التدريب الصيفي والتدريب المشترك في المنشآت الصناعية والبحثية التابعة لشركة غوانجو باييون بما يضمن تبادل المعرفة وتطوير المهارات التي تدعم التحولات الجارية في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل مذكرة التفاهم كذلك برنامجًا تدريبيًا سنويًا لتأهيل ما لا يقل عن خمسة خبراء متخصصين في تكنولوجيا معدات الطاقة كل عام، إلى جانب محاضرات تقنية مشتركة وندوات للجهات المعنية في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

نبذة عن " غوانجو باييون ":

تأسست شركة " غوانجو باييون للمعدات الكهربائية" في عام 1989 وأُدرِجَت في المجلس الرئيس لبورصة شنغهاي للأسهم (رمز سهم الشركة: 603861)، وتُعَد شركة تصنيعية رائدة متخصصة في تصنيع معدات نقل وتوزيع والتحكم في الكهرباء. وباعتبارها شركة للتقنية المتطورة وتجمع بين البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والخدمات، توفر غوانجو باييون محفظة رئيسة شاملة من المنتجات التي تتضمن المكثفات الكهربية وأطقم كاملة من مفاتيح التحكم ومحولات ونظم للتحكم في الأتمتة ومكونات ذكية، إضافة إلى خدمات بيع الكهرباء وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية. وتُصَدِّر غوانجو باييون منتجاتها إلى ما يتجاوز 60 دولة ومنطقة على مستوى العالم. وتخدم الشركة في الوقت نفسه عملائها الرئيسين في الصين، بما في ذلك "شبكة الكهرباء التابعة للدولة" و"شبكة الكهرباء جنوبي الصين" ونظم النقل الحضرية عبر السكك الحديدية ومحطات الطاقة النووية والمشروعات الصناعية الكبرى، كما تدعم الشركة مشروعات البنية التحتية الحيوية على مستوى العالم.

يقع المقر الرئيس لشركة غوانجو باييون في مدينة غوانجو، جنوبي الصين، وتُشغِّل مجموعة صناعية تمتد أنشطتها عبر عدة مناطق ولها 17 شركة فرعية تابعة لها وخمس قواعد صناعية رئيسة، وتكرس الشركة جهودها لأن تصبح مزودًا رائدًا على مستوى العالم للحلول الشاملة في مجال الذكية المستدامة. وتنشط الشركة في بناء منشآت إنتاجية رقمية مستدامة رائدة على مستوى القطاع الصناعي لتحفيز التحول من خلال الرقمنة والتصنيع الذكي. وتحظى غوانجو باييون بتقدير على مستوى الصين باعتبارها "مصنعًا مستدامًا وطنيًا"و"مصنعًا لإظهار القدرة الوطنية على التصنيع الذكي" وتواصل تمكين عملياتها من خلال الابتكار التكنولوجي والتصنيع الذكي وتزويد عملائها على مستوى العالم بقيمة جوهرية.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.bydq.com/eindex.html

