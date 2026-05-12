أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن قيامها ببحث فرص التعاون مع مؤسسة "سايمونز" في نيويورك في مجال البحوث الحاسوبية المتقدمة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة وتكنولوجيات الكم وعلوم الفضاء، دعمًا لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدراتها البحثية.

يساهم هذا التعاون مع معهد "فلاتيرون" التابع لمؤسسة "سايمونز"، والذي يُعَد واحدًا من المراكز الرائدة على مستوى العالم في مجال العلوم العلوم الحاسوبية، في توسيع فرص مشاركة أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين في دولة الإمارات في البرامج البحثية الدولية الكبرى. وتشمل تلك الفرص تقديم مقترحات بحثية مشتركة بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة ضمن برامج التمويل التنافسية التي توفرها مؤسسة "سايمونز".

وضم الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، كلًا من الدكتور راي أو. جونسون، مستشار أول لرئيس الجامعة والبروفيسور صموئيل ماو، مدير أول لمعهد الاستدامة وإدارة الموارد والرئيس المشارك لشبكة المناخ الجامعية في الدولة. والتقى الوفد بالدكتور ديفيد

سبيرجل، رئيس مؤسسة "سايمونز" والدكتور إيميل ستيرنبيرغ، نائب الرئيس في الشراكات العلمية الخارجية وعالم بحثي أول في معهد "فلاتيرون"، وفوغن توريكيين، المدير التنفيذي للشبكات الدولية الخاصة بالأكاديميات الوطنية في الولايات المتحدة.

قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "تواصل جامعة خليفة حرصها على دعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعزيز البحوث عالية الأثر والمدعومة بالحوسبة المتقدمة. وتعكس نقاشاتنا مع مؤسسة "سايمونز" ومعهد فلاتيرون" رؤية مشتركة لمواجهة التحديات العلمية الصعبة، إلى جانب توفير الفرص المهمة للباحثين في دولة الإمارات للمشاركة في تعاونات بحثية على المستوى العالمي".

وقال الدكتور ديفيد سبيرجل: "تشرفت مؤسسة سايمونز باستضافة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري خلال زيارته إلى مدينة نيويورك، حيث جرت مناقشات عديدة حول الرؤى المشتركة في مستقبل العلوم. وتحرص مؤسسة سايمونز على تطوير آفاق الرياضيات والعلوم الأساسية، حيث تعد هذه الأنواع من البحوث ضرورية لتمكين الاكتشافات العلمية الرائدة التي تعود بالنفع على البشرية وتوسّع فهمنا للكون".

وسلّطت هذه اللقاءات الضوء على التكامل بين أجندة جامعة خليفة البحثية المُوَجَّهَة بالأهداف الاستراتيجية والخبرة التي تحظى بها مؤسسة "سايمونز" في مجالات العلوم الحاسوبية، لا سيما في الفيزياء الفلكية وعلم الأحياء والرياضيات وعلم الأعصاب والفيزياء الكمية.

ترتكز المنظومة الحاسوبية المتنامية في جامعة خليفة على كلية الحوسبة والعلوم الرياضية، والتي تقدم درجة الماجستير في علم البيانات الحاسوبية وتدعم تطوير الكفاءات الوطنية من خلال مبادرات مثل "أسبوع الأمن السيبراني 2025" و"هاكاثون ميدبايو" و"برنامج علوم الكم"، حيث تساهم جميعها في إعداد كوادر بحثية عالية الكفاءة من الإماراتيين والمقيمين، قادرة على إيجاد الحلول للتحديات المحلية والعالمية.

تعد مؤسسة "سايمونز"، منذ تأسيسها على يد جيم ومارلين سايمونز في عام 1994، من أبرز الداعمين للعلوم الأساسية عبر تقديم المنح ودعم البحوث وتعزيز التفاعل المجتمعي مع العلوم. ويعد معهد "فلاتيرون"، الذي أسس في عام 2016، من الجهات الرائدة في دفع عجلة التقدم في الاكتشافات العلمية من خلال المناهج الحاسوبية، بما في ذلك تحليل البيانات والتطوير النظري والنمذجة والمحاكاة.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/