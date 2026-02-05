الدوحة: انطلاقًا من التزامهما المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإلكترونيات المتقدمة وتقنيات أشباه الموصلات والأنظمة الذكية، عقدت جامعة حمد بن خليفة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة استراتيجية، حيث يقوم المجلس بتقديم منحة مالية لبرنامج الماجستير الذي أطلقته الجامعة مؤخراً في مجال تصميم الأنظمة الذكية للدوائر المتكاملة.

وتُوّج الإعلان رسميًا عن البرنامج الجديد بتوقيع اتفاقية المنحة على هامش قمة الويب قطر 2026، بين الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، والمهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ويقدم البرنامج تعليمًا ذو مستوى عالمي ويساهم في إعداد وتأهيل أجيالًا من الخبراء للمستقبل. وبموجب الاتفاقية، سيقدم المجلس منحة مالية تصل إلى مليون دولار. ومن خلال الدمج بين الخبرة الأكاديمية والبحثية للجامعة مع جهود المجلس في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في قطر، سيعمل البرنامج على إعداد ثروة بشرية ذات مهارات عالية تتواكب مع الأولويات الوطنية في مجال التقنيات الناشئة.

وبقيادة أعضاء في هيئة تدريس الجامعة وباحثين مرموقين في الهندسة الإلكترونية وهندسة الكمبيوتر، سيوفر البرنامج للطلاب أساسًا نظريًا دقيقًا إلى جانب تدريب تطبيقي في الدوائر المتكاملة والأنظمة المدمجة والبنية الرقمية للأجهزة الذكية والتصميم المشترك للأجهزة والبرمجيات. حيث يركز المنهج الدراسي المتطور على التعلم التجريبي والمشاريع ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتعليم القائم على البحث والتطوير، مما يؤهل الخريجين لتولي وظائف نوعية في الأوساط الأكاديمية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع البحثية الوطنية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: "إن اتفاقية التمويل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز قدرات دولة قطر في تقنيات أشباه الموصلات والأنظمة الذكية. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على إعداد جيل جديد من الكفاءات عالية المهارة، المزودة بالخبرات المتقدمة والعقلية الابتكارية اللازمة للريادة في مجالات حيوية تساهم في دعم اقتصاد المعرفة، وتعزيز التنافسية العالمية لدولة قطر، وتواكب المتطلبات والاتجاهات التكنولوجية المتقدمة".

وصرح المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلًا: "تعكس هذه الشراكة توجّه مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على بناء قدرات تقنية متطورة في المجالات التي تُعد فيها المهارات هي عناصر حاسمة للقدرة على التطوير وذلك على المدى الطويل، لذلك فنحن ندعم مهندسينا ذوي الخبرة العملية في تصميم أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والتكامل على مستوى الأنظمة. وذلك من خلال تمويل برنامج ماجستير الدوائر المتكاملة وتصميم الأنظمة الذكية وذلك في جامعة حمد بن خليفة. فهذه المهارات ضرورية لتعزيز تطوير الصناعات المتطورة وتحويل البحوث إلى حلول قابلة للتطبيق. وأخيرًا فإن تطوير المواهب يرتبط بشكل مباشر بالأولويات التكنولوجية والصناعية الفعلية، فعندها تعمل الأوساط الأكاديمية ومنظومة البحوث والتطوير والابتكار بفاعلية أكثر معًا".

وبدوره، أكد الدكتور أمين برماق، الأستاذ المتميز، والعميد المشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، قائلًا: "يؤكد برنامج الماجستير التزام جامعة حمد بن خليفة بتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة قطر من خلال التعليم والبحوث ذات المستوى العالمي في مجال الدوائر المتكاملة المتقدمة والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار واستثمر في قطر، تسهم هذه المبادرة في تحويل التميز الأكاديمي إلى قدرات عملية ذات أثر ملموس".

وفي هذا الإطار، تكثف جامعة حمد بن خليفة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار جهودهما المشتركة لتأسيس قاعدة مستدامة للمواهب التي تحول التعليم المتقدم إلى قوة دافعة للريادة التكنولوجية. ويعزز هذا التعاون مكانة الجامعة كمحرك رئيسي لبناء القدرات الوطنية، بما يمكّن دولة قطر من تسريع تطوير خبراتها المحلية في القطاعات التكنولوجية المحورية التي سترسم ملامح مستقبلها.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar

للاطلاع على أبرز مستجداتنا، يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن، إنستغرام، إكس، وفيسبوك.

حول مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار

مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار هو كيان وطني تتمثل مهمته في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى تطوير مواهب البحث والتطوير والابتكار في قطر. كما يسعى المجلس إلى جعل قطر وجهة متميزة للمواهب العالمية ومركزًا رائدًا للبحوث والتطوير والابتكار "راسخ محلياً وموثوق عالمياً". ونظرًا لدوره المحوري ضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، يعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على بلورة عنصر الابتكار في هدف التنويع الاقتصادي. وتؤكد جهود المجلس التزامه الثابت برؤية قطر الوطنية 2030. يهدف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى جعل قطر مركزا عالميا للابتكار والخيار الأفضل لمراكز البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، حيث يرى أن البحوث والتطوير والابتكار أمر حيوي لنمو قطر وازدهارها.

ولمعرفة المزيد عن مساعي ورؤية مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qrdi.org.qa

كما يمكنكم متابعة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للبقاء على اطلاع بأحدث أنشطة المجلس وإنجازاته.

LinkedIn - X - Facebook - Instagram - YouTube

