الدوحة: أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن إطلاق كرسي اليونسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري، في خطوة لتعزيز مكانتها وريادتها للابتكار الاجتماعي على مستوى العالم.

ويركز الكرسي الجديد، التابع لكلية العلوم والهندسة، على نقاط التداخل بين التقنيات الرقمية والسلوك الإنساني بهدف تحسين الرفاه الرقمي، وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، وإحداث تحولات مجتمعية إيجابية. كما يرنو إلى التصدي للتحديات المعاصرة مثل الإدمان على الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، وانتشار المعلومات المضللة، من خلال إجراء البحوث القائمة على الأثر والمشاركة بفاعلية في دعم بناء منظومات رقمية أكثر سلامة وأمن.

كما يعزز الكرسي دور جامعة حمد بن خليفة كمنصة لعقد الحوارات العالمية حول الآثار المجتمعية المترتبة على اعتماد التقنيات الناشئة ومواكبة التحول الرقمي المتسارع، نظرًا لالتزامها الواضح بتحقيق الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، بما في ذلك استضافتها لمؤتمر "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ملتقى القيم الأخلاقية والثورة التقنية". حيث يرسخ كرسي اليونسكو في ترسيخ مكانة الجامعة باعتبارها محفزًا فعّالًا لتحقيق أثر إيجابي وشريك موثوق للمنظمات الدولية، والحكومات، والمؤسسات الأكاديمية التي تساهم في صياغة ملامح مستقبل المجتمعات الرقمية من خلال الدمج بين البحث العلمي، والرؤى السلوكية، والمخرجات المعنية بالسياسات.

ويعكس حفل الإطلاق، الذي عقد في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، الالتزام الراسخ بأهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التعليم، والأعمال اللائقة، والمؤسسات الشاملة، والحد من أوجه عدم المساواة. إذ ساهمت هذه الفعالية التي استقطبت الأكاديميين، والباحثين، وصنّاع السياسات، في تحويل أولويات التنمية العالمية إلى مناقشات عملية حول كيف يمكن تصميم وإدارة التقنيات الرقمية بما يضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتماسك الاجتماعي، والتنمية.

وتعليقًا على حفل الإطلاق، قال الدكتور ر ا يان علي، الأستاذ في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة ورئيس كرسي اليونسكو: "تتصدّر التقنيات الرقمية، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الحوسبة المحمولة مشهد التحولات السلوكية المعاصرة؛ إذ تؤثر هذه التقنيات على كيفية تواصلنا مع العالم ومع بعضنا البعض، وتعيد تعريف أسس العلاقات والهوية الشخصية، وحتى الصحة النفسية. ومن خلال هذا الكرسي تجدد جامعة حمد بن خليفة التزامها بتسخير شراكاتها الوطيدة وبحوثها القائمة على الأدلة لصياغة السياسات وإيجاد حلول تحد من الآثار السلبية للتقنيات الناشئة".

ومن جانبه، قال السيد صلاح خالد، مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن: "يُسعدنا أن نحتفل بالإطلاق الرسمي لكرسي اليونسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري بجامعة حمد بن خليفة، وهو حدث يأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل ما تواجهه المجتمعات حول العالم من تداعيات اجتماعية، وأخلاقية، وإنسانية ناتجة عن التحول الرقمي المتسارع، ولاشك أن كراسي منظمة اليونسكو تضطلع بدور محوري بوصفها جسورًا بين المعرفة وصنع السياسات، إذ تسهم في ترجمة الأبحاث المتقدمة إلى إرشادات عملية موجهة للحكومات، والمؤسسات، والمجتمعات، وتعزز التعاون الدولي في الوقت ذاته. وانطلاقًا من هذا الدور، يضع كرسي اليونسكو جامعة حمد بن خليفة كشريك موثوق به في صياغة الاستجابات الأخلاقية القائمة على الأدلة العلمية، لمعالجة بعض التحديات المجتمعية الكبرى في عصرنا".

وبعد الكلمات الافتتاحية، مهد الدكتور ر ا يان علي لجلسة حوارية ثرية من خلال محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومواقف الإنسان وسلوكه: تشكيل المجالات الناشئة". كما ناقشت لجنة من الخبراء، ضمن حلقة نقاشية، بعنوان "من الدعم إلى التبعية: نحو رفاهية أفضل مع الذكاء الاصطناعي والحد من إدمانه" إلى تساؤلات جوهرية حول كيفية تسخير التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، لتعزيز رفاهية الإنسان، في مقابل تنامي مظاهر الاعتماد المفرط عليه. كما أكد المتحدثون على أهمية الانتقال من الاستهلاك السلبي والمفرط للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه بشكل واعٍ، وفعّال، ومتوازن.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar

للاطلاع على أبرز مستجداتنا، يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن، إنستغرام، إكس، وفيسبوك.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@hbku.edu.qa

نبذة عن كلية العلوم والهندسة:

كلية العلوم والهندسة هي إحدى أقدم كليات جامعة حمد بن خليفة، وهي حاضنة للابتكار والتفوق الأكاديمي، إذ تخرّج أكبر عدد من الطلاب وتقدم برامج متميزة من التخصصات والدرجات العلمية في الجامعة، كما تضم الكلية قسم الإدارة الهندسية وعلوم القرار، وقسم التنمية المستدامة، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، والتي تشكل معًا بيئة تعليمية وبحثية فريدة ومتعددة التخصصات.

للمزيد من المعلومات عن كلية العلوم والهندسة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/cse

-انتهى-

#بياناتشركات