الرياض، المملكة العربية السعودية – في إطار الجهود المشتركة لتعزيز ممارسات إدارة المشاريع في الأوساط الأكاديمية والصناعية، وقّعت جامعة الملك سعود، الجامعة الحكومية غير الربحية الرائدة في المملكة، والتي تأسست عام 1957، مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، الجهة العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع؛ وذلك بهدف تطوير قدرات الموارد البشرية في الجامعة من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وقع مذكرة التفاهم كل من عبدالمجيد القصيبي، كبير مسؤولي الموارد البشرية في جامعة الملك سعود؛ والسيد هاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع؛ حيث تؤسس المذكرة إطار تعاون شامل يركز على تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الريادة الفكرية.

وستمكّن هذه الشراكة من تطوير ونشر الدراسات التطبيقية، والأبحاث، وغيرها من مصادر المعرفة المشتركة، لتسليط الضوء على المبادرات المؤثرة وتطبيقاتها الواقعية. كما ستتيح الفرصة أمام كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الطرفين للتحدث والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الإقليمية والدولية، إلى جانب استكشاف مبادرات مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المهني، وتعزيز التفاعل بين أفراده، ودعم شبكة المتخصصين في إدارة المشاريع.

وبهذه المناسبة قال عبد المجيد القصيبي: "تعكس هذه الشراكة مع معهد إدارة المشاريع التزام جامعة الملك سعود بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز المعرفة، واعتماد الممارسات العالمية المعيارية. ومن خلال الاستفادة من خبرة المعهد وشبكة علاقاته الدولية، تسعى الجامعة إلى تعزيز القدرات القيادية للمشاريع، وتمكين كوادرها، ودعم التميز المؤسسي المستدام."

وبموجب الشراكة، سيدعم معهد إدارة المشاريع إطلاق منصة رقمية مخصصة توفر لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة الملك سعود، وصولاً حصرياً إلى مجموعة واسعة من موارد التطوير المهني التي يقدمها المعهد، بما في ذلك الشهادات المعترف بها عالمياً، وفرص التعلم التجريبي، والتواصل مع شبكة دولية من خبراء القطاع.

من جانبه قال السيد هاني الشاذلي: "تعكس شراكتنا مع جامعة الملك سعود التزام معهد إدارة المشاريع بتعزيز الكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ومن خلال هذه الشراكة، ندعم التميز الأكاديمي والبحثي والخدمي للجامعة، مع تعزيز القدرة على قيادة التغيير وتحقيق تأثير مستدام. وبالتوافق مع معايير المعهد العالمية، نفخر بدعم جامعة الملك سعود في تعزيز الأداء المؤسسي وضمان النجاح على المدى الطويل."

-انتهى-

