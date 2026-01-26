وقّعت جامعة الخليج العربي ونادي الخريجين حديثاً، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير إطار للتعاون المشترك في المجالات التعليمية والمهنية وبناء القدرات، بما يسهم في خدمة الطلبة والخريجين والمجتمع.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، فيما وقّعها عن نادي الخريجين رئيس النادي الأستاذ عبداللطيف أحمد الزياني، تأكيدًا لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجامعة وخريجيها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقة بين الجامعة ونادي الخريجين، وتوسيع فرص التواصل والتشبيك بين الطلبة الحاليين والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، إلى جانب استكشاف مبادرات وأنشطة مشتركة تسهم في التنمية المجتمعية.

ونصّت الاتفاقية على عدد من مجالات التعاون، من بينها تنظيم فعاليات تشبيك، وورش عمل، وندوات، ومؤتمرات مشتركة، وتوفير فرص الإرشاد والتطوير المهني للطلبة والخريجين، إضافة إلى مشاركة الموارد العلمية والمعرفية، بما في ذلك الأبحاث وأعمال أعضاء هيئة التدريس والطلبة – وفق ضوابط الجامعة وموافقة المؤلفين – لدعم المكتبة المعرفية لنادي الخريجين وتعزيز النمو التعليمي والمهني.

وبموجب المذكرة، يتولى نادي الخريجين المساهمة في تنظيم الفعاليات، وبرامج الإرشاد، وأنشطة التطوير الوظيفي، إلى جانب توفير برامج تدريب عملي لتدريب الطلبة على مدار العام، فيما تلتزم جامعة الخليج العربي بتوفير الوصول إلى مرافقها ومواردها وخبراتها الأكاديمية لدعم المبادرات المشتركة. كما اتفق الطرفان على تعيين منسقين معتمدين لمتابعة التنفيذ والإشراف على مجالات التعاون، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم ومناقشة التحديات واستشراف فرص تطوير إضافية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص جامعة الخليج العربي على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المهني، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتفعيل دور الخريجين في دعم المسيرة الأكاديمية والتنموية، بما ينسجم مع رسالتها الإقليمية وأهدافها الاستراتيجية.

