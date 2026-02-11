المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أطلقت جامعة الخليج العربي برنامج الدبلوم الاحترافي في تقنيات الأمن السيبراني، ضمن البرامج الاحترافية التي تطرحها كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بالتعاون مع مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي، وبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة في المجال السيبراني.

وفي كلمة الافتتاح، أكد عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية الأستاذ الدكتور وليد زباري أن إطلاق هذا الدبلوم يأتي انسجامًا مع رسالة جامعة الخليج العربيّ بصفتها صرحًا إقليميًا خليجيًا يُعنى بتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، مشيرًا إلى أن من أولوياتها تأهيل الكفاءات البشرية من خلال برامج أكاديمية واحترافية نوعية تسهم في بناء القدرات، وتعزيز الابتكار، ودعم مسارات التحول الرقمي الآمن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن الدبلوم يشكّل إضافة استراتيجية للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية، لما يتضمنه من محتوى علمي وتطبيقي متقدم يُعنى بإعداد قيادات تقنية قادرة على بناء استراتيجيات أمن سيبراني متكاملة تخدم القطاعات الحكومية والخاصة، وتواكب التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية.

من جهته، أوضح منسق البرنامج ورئيس قسم الحوسبة الأستاذ الدكتور عادل بوحولة أن الدبلوم الاحترافي في تقنيات الأمن السيبراني يُعد برنامجًا نوعيًا متقدمًا يتجاوز المفهوم التقليدي لبرامج الدبلوم، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والأساليب الشكلية، وتقنيات البلوكشين، والحوسبة الكمومية، بما يمكّن المتدربين من تطوير حلول أمن سيبراني ذكية واستباقية قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية المعقدة والمتطورة.

وبيّن أن البرنامج صُمم بعناية ليتواءم مع احتياجات مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزّز الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية، بما في ذلك تحديات ما بعد الحوسبة الكمومية، من خلال التركيز على تنمية المهارات العملية والتفكير النقدي، والتحقق الآلي من سلامة الأنظمة الحيوية وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبها، أكدت مديرة مركز جامعة الخليج العربي للاستشارات والتدريب الدكتورة عفاف مبارك بوغوى أن إطلاق هذا الدبلوم الاحترافي يُجسّدُ التزام الجامعة والمركز بتقديم برامج تدريبية متخصصة تنطلق من احتياجات المجتمع ومؤسساته، مشيرةً إلى أن الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني يُظهر أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في حماية الأنظمة الرقمية وضمان استدامة التحول الرقمي الآمن.

هذا، ويُدرّس البرنامج نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وتقنياته المتقدمة، بما يضمن جودة مخرجاته وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل في هذا القطاع الاستراتيجي والواعد.

-انتهى-

#بياناتشركات