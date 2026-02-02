المنامة – جامعة الخليج العربي: دشّنت جامعة الخليج العربي الهوية الجديدة للمستشفى الجامعي، وذلك في خطوة تعكس التوجه الإستراتيجي للمستشفى ليكون نموذجاً صحياً وأكاديمياً متقدماً على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شهد الحفل حضورًا رفيعاً من القيادات الصحية والأكاديمية في مملكة البحرين، جاء على رأسهم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي تتويجًا لتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية النوعية، من أبرزها تطوير قسم الأشعة التشخيصية وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة التشخيص ودقة النتائج، ودعم جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار الطبي، إلى جانب دعم العملية العلاجية والتعليمية.

وفي السياق ذاته، تم تدشين مختبر الاتزان المتخصص، الذي يُعد إضافة نوعية في مجال تشخيص اضطرابات التوازن، ويواكب أحدث التطورات الطبية العالمية، إلى جانب تطوير وحدة الخصوبة وطب الإنجاب، واستقدام أجهزة حديثة لقياس وظائف الرئة، إضافة إلى جهاز الليزر الجراحي المتطور، الذي يُعد من أحدث وأكثر الأجهزة فاعلية في مجال جراحة المسالك البولية، فضلًا عن مجموعة من الأجهزة الطبية المتقدمة الأخرى.

وشهدت مرحلة تجديد الهوية تركيزًا واضحًا على تحسين تجربة المراجعين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث تم تدشين صيدلية تعمل على مدار الساعة (24 ساعة) لتلبية احتياجات المرضى والمراجعين، بما يعزز استمرارية الرعاية الصحية وسهولة الوصول إلى الخدمات.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمستشفى الجامعي الدكتور شاهر بن ظافر الشهري أن إطلاق الهوية الجديدة يجسد رؤية جامعة الخليج العربي في التطوير المستدام والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وترسيخ مكانة المستشفى الجامعي كمرجع للرعاية الصحية المتخصصة والتعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي يعمل على استقطاب نخبة من الأطباء الاستشاريين ذوي الكفاءات العالية على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، دعمًا لدوره الأكاديمي والتدريبي في إعداد وتأهيل الكوادر الصحية، وبما يواكب تطلعات القطاع الصحي الوطني والإقليمي.

