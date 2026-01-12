المنامة ـ جامعة الخليج العربي - وقّع معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد مذكرة تفاهم مع رئيسة الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين الدكتورة نجمة تقي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود في مجالات خدمات المعلومات ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات المعرفية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات المعرفية والتطبيقية في المجالات ذات الصلة بالعمل المكتبي ومصادر التعلم، إلى جانب توسيع دائرة الاستفادة من مصادر المعلومات المتنوعة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المؤسستين.

وتشمل مجالات التعاون تطوير خدمات تبادل الكتب والمراجع المطبوعة وفقًا للضوابط المعتمدة لدى الطرفين، وإتاحة المجموعات المكتبية المتوفرة لكل جهة لمستفيدي الجهة الأخرى، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية. كما تتضمن المذكرة تقديم استشارات وعقد دورات تدريبية مشتركة، وتطوير آليات مبتكرة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات المعلومات، وإنشاء قنوات اتصال رقمية فعّالة تضمن سهولة الوصول إلى الموارد التعليمية.

وتنص المذكرة كذلك على التعاون في تبادل الإصدارات العلمية، وتوفير مصادر المعلومات الإلكترونية المختلفة من كتب ومقالات وأوراق علمية ورسائل جامعية، مع الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في كلا المؤسستين.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تعكس حرص المؤسستين على بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات المعلومات، وتعزيز البحث العلمي، ودعم مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين، بما يخدم الطلبة والباحثين ويرتقي بالبيئة الأكاديمية.

وفي هذا السياق أوضح معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن هذه المذكرة تمثل استجابةً لأهميّة تعزيز التكامل المعرفي بين المؤسسات الأكاديمية في مملكة البحرين، مؤكدًا أن مكتبة جامعة الخليج العربي تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة من مصادر المعلومات الرقمية والمطبوعة، بما يسهم في دعم البحث العلمي والابتكار، ويعزز البيئة الأكاديمية الداعمة للإنتاج المعرفي على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبها، أكدت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة الدكتورة نجمة تقي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الجامعتين على تطوير منظومة مصادر التعلم، وتعزيز الشراكات الأكاديمية التي تسهم في دعم التعليم المفتوح والتعلّم المستمر، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وتكامل الموارد المعرفية، بما يعود بالنفع على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز من جودة المخرجات التعليمية والبحثية.

