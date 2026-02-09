المنامة ـ جامعة الخليج العربي: دشّن قسم التعليم الطبي بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي برنامج "شهادة الدراسات العليا في التعليم الطبي" المعتمد دوليًا من أكاديمية المعلمين الطبيين في بريطانيا (AoME)، في خطوة تُجسّد التزام الجامعة بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز جودة التعليم الطبي.

وجاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرة مبتكرة بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب بالجامعة، تحت عنوان: القدرات الأساسية في التعليم الطبّي (Fundamental Abilities in Medical Education – FAME)، وهو برنامج تدريجي متكامل يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التدريس والتعلّم، تصميم المقررات والمناهج، وتقييم الطلاب.

وأعرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية الأستاذ الدكتور محمد صالح مددين عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن إطلاق البرنامج يؤكّدُ التزام الجامعة بتطوير برامج أكاديمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم الطبي وبرامج التطوير المهني، موجهاً الشكر لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ومعالي رئيس الجامعة على دعمهما لهذه البرامج الإثرائية.

ومن جهته، أشار رئيس قسم التعليم الطبي الدكتور محمد مصطفى العراقي إلى أن الاعتماد الدولي من الأكاديمية البريطانية يمثل إنجازًا فريدًا، مؤكداً أن الأكاديمية تُعد إحدى الجهات الرائدة عالميًا في ضمان جودة الممارسة المهنية للتعليم الطبي، ولها خبرة في دعم برامج تعليمية في جامعات مرموقة مثل كامبريدج وبريستول وشيفيلد في بريطانيا.

هذا، ويُقدّم البرنامج باللغة الإنجليزية ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، ويشارك في تخطيطه وتقديمه نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور محمد مصطفى العراقي، رئيس قسم التعليم الطبي، والأستاذ الدكتور هاني سالم عطوه، أستاذ التعليم الطبي، والدكتورة أرشانا برابو كومار، أستاذ مشارك بقسم التعليم الطبي، والدكتورة ريم جاسم الأنصاري، أستاذ مساعد ورئيسة مركز المحاكاة والمهارات الطبية.

والتسجيل في البرنامج متاحٌ لجميع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها، حيث يحصل المشاركون على شهادة عليا في التعليم الطبّي (Postgraduate Certificate in Medical Education) بالإضافة إلى شهادات حضور بساعات معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين.

