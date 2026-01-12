استضاف كرسي سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لنظم المعلومات الجغرافية، وكرسي سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الأكاديمي لإدارة التقنية، اللذان تحتضنهما كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي، عددًا من مهندسي هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين لتقديم ندوة علمية موسّعة حول التجربة الوطنية في تحلية المياه، وذلك ضمن مقرر "اختيار وتوظيف التقنيات" لطلبة الدراسات العليا، في إطار التعاون بين الجامعة والمؤسسات الوطنية والوزارات الحكومية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الندوة، قدّم المهندس خالد منصور أحمد هاشم، رئيس محطة أبو جرجور لتحلية المياه بالتناضح العكسي، والمهندس فاضل سلمان، مسؤول العمليات في المحطة، عرضًا مكثفًا تناول اختيار التقنيات المناسبة للتحلية، واستعرضا التجربة البحرينية في هذا المجال، مع التركيز على محطة أبو جرجور باعتبارها نموذجًا متقدمًا لتقنية التناضح العكسي، وتناول العرض واقع الاعتماد على التحلية كمصدر رئيس لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المملكة، مستعرضًا تاريخ هذه الصناعة وتطورها خلال السبعين عامًا الماضية. كما قدّم المتحدثان للطلبة صورة شاملة عن مصادر المياه وتوزيع محطات التحلية، وربطا ذلك بالمتغيرات السكانية والاحتياجات التنموية، مع إبراز أهمية صناعة المياه في دعم استقرار الإمدادات المائية واستدامتها.

وتطرّق العرض إلى أبرز التقنيات المستخدمة عالميًا ومحليًا، موضحًا الفروق بينها من حيث الكفاءة واستهلاك الطاقة، والدوافع وراء اختيار بعض الخيارات التقنية وتبنيها وفق متطلبات التشغيل والإنتاج. كما استعرض مراحل العمل في محطات التحلية بدءًا من سحب مياه البحر ومعالجتها وصولًا إلى إنتاج المياه الصالحة للاستخدام. واختتمت الندوة بالإشارة إلى التحديات المرتبطة بالتحلية، مثل ترشيد الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، والاعتبارات البيئية المتعلقة بالمياه الراجعة، إضافة إلى فرص التطوير المستقبلية، بما في ذلك إدماج الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات لتعزيز الكفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي.

-انتهى-

