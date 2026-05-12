في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دورها الإقليمي في مجالي التعليم الطبي والرعاية الصحية، قادت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا -(RCSI) جامعة البحرين الطبية بعثة أكاديمية نوعية إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٣ إلى ٨ مايو، برعاية اتحاد الجامعات العربية، بهدف توسيع مجالات التعاون مع عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية والصحية في مصر.

وترأس البعثة البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية، بمشاركة البروفيسور ألفريد نيكلسون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب، والسيد فادي غصن، رئيس قسم إدارة الإعتماد والإرشاد المهني وشؤون الخريجين، حيث شملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والصحية الرائدة، من بينها مستشفى سرطان الأطفال مصر ٥٧٣٥٧، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، إضافة إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وتركزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب الاختياري والإكلينيكي للطلبة، وتبادل الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز الشراكات البحثية، وإطلاق مبادرات للمشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير مسارات أكاديمية وصحية تسهم في دعم مستقبل التعليم الطبي والرعاية الصحية في المنطقة.

وأفاد البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية: "تعكس هذه الزيارة التزام جامعة البحرين الطبية بتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وبناء علاقات مؤسسية مستدامة مع الجهات الرائدة في القطاعين الصحي والأكاديمي، في وقت أصبح فيه التكامل بين مؤسسات التعليم الطبي والرعاية الصحية ضرورة استراتيجية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المنطقة. وقد أظهرت زيارتنا إلى مصر حجم الطموح المشترك بين المؤسسات الأكاديمية والصحية الرائدة لتطوير شراكات تُحدث أثراً حقيقياً على المستويات الأكاديمية والسريرية والمجتمعية. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي البروفيسور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، على دعمه وتعاونه في تسهيل هذه الزيارة وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي. وتواصل الجامعة التزامها ببناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم البحث العلمي، وتطوير التعليم الصحي، وتعزيز قدرات الطلبة، والارتقاء بمنظومة الصحة العامة إقليمياً."

وشهدت الزيارة تقدماً في المناقشات مع البروفيسور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بشأن مشروع إنشاء مركز عالمي للصحة تابع لمنظمة الصحة العالمية في جامعة البحرين الطبية، حيث من المتوقع العمل على إبرام الاتفاقية في يونيو ٢٠٢٦، بما يعزز من مكانة الجامعة كمركز إقليمي في مجالات الصحة العامة وصناعة السياسات الصحية.

وشملت الزيارة مستشفى سرطان الأطفال مصر ٥٧٣٥٧، المُعترف به دولياً كأحد أبرز مستشفيات أورام الأطفال في العالم، حيث استضاف البروفيسور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي للمستشفى وفد جامعة البحرين الطبية. واطّلع المشاركون على التجربة الرائدة التي يقدمها المستشفى كنموذج رائد للرعاية الصحية المدعومة مجتمعياً، والذي يجمع بين أحدث علاجات أورام الأطفال، والبحوث الطبية المتخصصة، والتعليم الطبي، والرعاية الشاملة المتمحورة حول الأسرة، بما يعكس مكانته المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شملت الزيارة جامعة عين شمس، إحدى أكبر وأعرق الجامعات الحكومية في مصر، حيث التقى الوفد بالبروفيسور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، إلى جانب زيارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ولقاء البروفيسورة هالة المنوفي، عميدة كلية طب وجراحة الفم والأسنان ورئيسة الجامعة، فضلاً عن زيارة مستشفى سعاد كفافي الجامعي، المستشفى التعليمي الرئيسي التابع للجامعة. كما سلّطت الزيارة الضوء على قصص نجاح خريجي جامعة البحرين الطبية، ومن بينهم الدكتور عمرو خفاجي، خريج دفعة ٢٠٢٠، والذي يشغل حالياً منصب جرّاح عظام وطبيب مقيم بقسم جراحة العظام والإصابات في مستشفى سعاد كفافي الجامعي، في تأكيد على الحضور المهني المتميز لخريجي الجامعة في المؤسسات الصحية والأكاديمية.

وشكّلت بعثة جامعة البحرين الطبية إلى جمهورية مصر العربية خطوة مهمة نحو تعزيز دورها الريادي وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال التعليم الصحي. ومن خلال بناء شراكات فاعلة مع عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية والصحية المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تؤكد الجامعة التزامها بالمساهمة في رسم مستقبل التعليم الطبي والبحث العلمي والتعاون الصحي على مستوى الدول العربية.

عن الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI) - جامعة البحرين الطبية

جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في دبلن، أيرلندا التي تأسست في عام 1784 م، وهي جامعة مرخصة في مملكة البحرين كجامعة خاصة مستقلة، افتتحت أبوابها عام 2004 م لقبول 28 طالبا في كلية الطب. واليوم يضم الحرم الجامعي في البسيتين أكثر من 1600 طالب في كل من كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، وكلية الدراسات العليا والبحث العلمي. وعلى غرار نظيرتها في أيرلندا، فإن جامعة البحرين الطبية، هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والبحث العلمي لدفع عجلة التغيير الإيجابي في كافة مجالات الصحة البشرية حول العالم.

