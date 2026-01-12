مسقط،: أعلنت شركة ثواني للتقنيات ش.م.م، أول مزوّد لخدمات الدفع -غير المصرفية- مرخّصة من البنك المركزي العماني، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مُناك للتعاون في تقديم حلول رقمية وتقنيات مالية متكاملة لمشاريع القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة. وتركّز هذه الشراكة على دمج حلول دفع آمنة عبر المنصات الرقمية، بما يدعم تطبيقات قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأنظمة المحلية، ويسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للتحول الرقمي الشامل.

تغطي هذه الشراكة الحاجة المتزايدة إلى خدمات مالية شاملة وممكّنة رقمياً للعمالة الوافدة ذات الدخل المنخفض في سلطنة عمان، وخاصةً خدمة التحويل إلى الخارج برسوم مخفضة، والتأمينات الأساسية، وتقدم برامج التثقيف المالي التي تدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. وبموجب الاتفاقية ستوفر ثواني وصولاً آمناً ومتوافقاً مع التشريعات المحلية إلى خدمات أساسية مثل الحوالات للخارج، وخدمات التأمين، وتقدم مبادرات الوعي المالي عبر تطبيقها. وفي هذا الإطار، ستدعم شركة مُناك جهود التوعية، وستساعد في تسجيل العمال في منصة ثواني، مستفيدةً من إمكانياتها الرقمية وقاعدة بياناتها الخاصة بالقوى العاملة لتبسيط الوصول للفئات غير المخدومة مصرفياً.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس ماجد العامري ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني:

"هذه الشراكة تهدف إلى تحويل ممارسات الدفع التقليدية إلى تجارب رقمية متكاملة تتسم بالأمان والشفافية والكفاءة. ومن خلال ربط حلول الدفع في المنصات الرقمية التي يتفاعل معها المستخدمون والتجّار والمؤسسات، تُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ لدى الجهات الحكومية والخاصة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية الرقمية الوطنية عبر حلول آمنة وفعّالة، ومواءمة مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة".

من جانبه، أضاف سعيد الشنفري، الشريك المؤسس والمدير العام لمُناك قائلاً:

"إن التحول الرقمي الحقيقي يقوم على شراكات تتقاسم الالتزام بالتقدم والنمو وبناء الثقة وخلق قيمة مضافة. ويعكس تعاوننا مع ’ثواني‘ قناعاتنا المشتركة بدور التكنولوجيا كعامل تمكين لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة للمؤسسات والمستخدمين. ونتطلع إلى العمل معًا لدعم طموحات عُمان الرقمية من خلال حلول مدروسة ومرنة ومتوافقة مع واقع ومتطلبات السوق المحلي".

وتعكس مذكرة التفاهم استمرار الزخم في أجندة التحول الرقمي في سلطنة عمان، حيث تسعى المؤسسات بشكل متزايد إلى أطر متكاملة تربط بين تقديم الخدمات الرقمية والبنية المالية الموثوقة. وفي هذا السياق، تلعب الشراكات بين مزوّدي التقنيات المالية المرخّصين والمبتكرين في مجال المنصات دوراً متنامياً في كيفية تصميم ودمج وتقديم الخدمات ضمن المنظومة الوطنية.

ثواني للتقنيات ش.م.م شركة تقنية مالية عمانية، وأول مزوّد لخدمات الدفع -غير المصرفية- مرخّصة من البنك المركزي العماني، تمكّن المؤسسات والمنصات الرقمية والمستخدمين و التجّار من إتمام معاملات الدفع الرقمية بحلول متنوعة آمنة ومبتكرة.

منصة تقدّم حلولاً مالية وخدمات متنوعة للمقيمين والوافدين والمسافرين، كما توفر تسهيلات موجهة للمؤسسات ال لدعم جهود التوظيف إجراءات الانضمام والخدمات المتعلقة بتنقل القوى العاملة.

