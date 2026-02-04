القاهرة، في إطار التزامها بدعم المجتمع المحلي وتعزيز استقرار الخدمات الحيوية وانطلاقًا من دورها في دعم التنمية المستدامة، أعلنت شركة تيتان مصر – الإسكندرية لأسمنت بورتلاند عن مشاركتها بمحطة تخفيض الضغط الكائنة داخل مصنعها بمنطقة المكس لدعم منظومة توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وتهدف هذه المشاركة إلى الاستفادة من إمكانات محطة تخفيض الضغط غير المستخدمة حاليًا في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف الأحمال على شبكات الغاز الطبيعي، وتحسين كفاءة واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، لا سيما لسكان المناطق المحيطة بالمصنع مثل منطقة وادي القمر وذلك خلال الفترات ذات الطلب المرتفع مثل شهر رمضان المبارك فضلًا عن دعم عدد من المشروعات ذات الأهمية القومية في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد استخدامها.

وأكدت تيتان مصر أن هذه المبادرة تأتي ضمن نهجها المستدام لتوظيف بنيتها التحتية الصناعية في خدمة الصالح العام بما يحقق توازنًا بين البعد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على الموارد ويسهم في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحيطة.

وفي هذا السياق صرّح السيد /عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر - الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بأن مشاركة الشركة بمحطة تخفيض الضغط تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع الصناعي وشركات المرافق العامة وتعكس التزام تيتان مصر بالمساهمة الفعالة في دعم استقرار منظومة الطاقة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.

ومن جانبها ثمّنت الشركة الوطنية للغاز – ناتجاس – مبادرة تيتان مصر مؤكدة أن هذه المشاركة تسهم في تعزيز كفاءة واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي وتدعم الجهود المبذولة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد تيتان مصر أن هذه الخطوة تمثل إضافة حقيقية لجهودها في دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة من خلال حلول عملية ذات أثر إيجابي مباشر.

