الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال جت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ومقرها أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال لتعزيز أسطولها و استجابة للطلب المتزايد على الطائرات الخاصة في الأسواق الإقليمية والعالمية . تتضمن الاتفاقية شراء ثلاث طائرات جديدة من طراز ACJ320neo مع حقوق شراء ست طائرات إضافية، وتعكس هذه الخطوة التزام رويال جت بتلبية احتياجات العملاء المتنامية وتوسيع نطاق خدماتها الفاخرة.

وقع مذكرة التفاهم شافيول سيد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت، وشادي سعادة، رئيس شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال، خلال فعاليات الدورة العاشرة من معرض ميبا 2024، في معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

وفي هذا السياق، صرح شافيول سيد: "إن سوق الطيران الخاص والطلب على الطائرات الخاصة يشهدان نموًا متزايدًا. وكجزء من التزامنا المستمر بتقديم أعلى معايير التميز في خدمة عملائنا، نواصل تعزيز خدماتنا وتوسيع نطاق عروضنا لتلبية احتياجات السوق المتطورة.

وأضاف: "نتطلع إلى إنجاز هذه الصفقة بأقرب وقت وتوفير تجربة سفر جديدة كلياً لعملائنا. كما نعبر عن امتناننا لشركائنا في إيرباص لطائرات الأعمال على دعمهم المستمر، والذي ساهم في إتمام هذه الاتفاقية."

و قد صرح شادي سعادة، رئيس شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال: "من خلال هذه الاتفاقية الهامة لأول مرة لطراز ACJ320neo، ستنضم رويال جت إلى عائلة إيرباص لطائرات رجال الأعمال. ونفتخر ياختيار رويال جت لهذا الطراز كخطوة في مسيرتها نحو التوسع والنمو في قطاع الطيران الخاص الفاخر".

وأضاف: "تتميز طائرة ACJ320neo بتصميم داخلي فريد، ومستوى راحة استثنائي، وتقنيات متطورة، مما يتيح لـشركة رويال جت تقديم تجارب سفر لا مثيل لها لعملائها، مع تقليل استهلاك الوقود إلى أدنى حد في فئتها. إنها الخيار المثالي لسفر قادة الأعمال إلى أي وجهة في العالم، في التوقيت الذي يناسبهم، و هذا يعزز التجارة والتعاون والابتكار عبر الأسواق التجارية العالمية. نحن ملتزمون بدعم شركة رويال جت في إضافة هذا الطراز الجديد إلى أسطولها، ونتطلع إلى مواصلة دعم نجاحها المستقبلي."

تعد طائرة ACJ320neo من الطائرات الرائدة في فئتها، حيث توفر أكبر مقصورة داخلية، مع مستوى استثنائي من الراحة، وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى عمليات موثوقة. كما تتميز بتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون، مما يجعلها خيارًا متميزًا للسفر الفاخر والمستدام.

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة وقاعة رويال جت في مطارات أبوظبي وتحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في سان مارينو.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 9 طائرة بوينج بيزنس جت و5 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000/7500 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في لشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة.

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

https://www.royaljetgroup.com/

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

Aurora ‘The’ Agency

زينة شبيب

zeina@auroratheagency.com

نبذة عن شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال

تقدم شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال أفضل تجارب الطيران في العالم لعملائها من خلال تقديم خبرات متفردة، أعلى معايير الخدمة، وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى أعلى مستويات الرعاية في مجال الطيران الخاص. تتميز طائرات إيرباص لرجال الأعمال بأنها تأتي من أحدث عائلة من الطائرات في السوق، وهي جزء من طائرات إيرباص الناجحة والرائدة في صناعة الطائرات التجارية.

www.acj.airbus.com

-انتهى-

#بياناتشركات