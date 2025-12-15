القاهرة: أعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة إبراهيم أ. بدران عن توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الحروق وطرق الوقاية منها، وذلك من خلال إطلاق مبادرة مشتركة تعتمد على القوافل الطبية والعيادات في مختلف المحافظات لنشر المعرفة الصحية وتقديم خدمات توعوية وطبية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتتضمن المبادرة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تركز على التوعية الوقائية للأطفال والكبار، حيث يقدم مسرح العرائس قصة تعليمية تهدف إلى غرس قيم تقبل الآخرين وعدم التنمر على مصابي الحروق، إلى جانب أنشطة تفاعلية تساعد الأطفال على فهم طرق تجنّب الحروق وكيفية التعامل السليم مع الحوادث اليومية. كما تشمل المبادرة جلسات توعية للكبار وتوعية فردية للأسر، بالإضافة إلى تحويل الحالات المصابة بالتنسيق بين المؤسستين لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة علا إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إبراهيم أ. بدران، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع، مشيرة إلى أن الوقاية تبدأ من نشر الوعي السليم وبناء ثقافة صحية قائمة على المعرفة. وقالت: "إن الحروق من أكثر الإصابات التي تترك أثرًا طبيًا ونفسيًا طويل المدى، ولذلك نولي في مؤسسة إبراهيم أ. بدران أهمية كبيرة للتوعية باعتبارها جزءًا محوريًا من رسالتنا. ونفخر اليوم بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، فالتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني يعد حجر الأساس لتحقيق تأثير حقيقي ومستدام، ويسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. ونثق أن هذا البروتوكول سيكون بداية لشراكة فعالة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله."

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن بالغ سعادتها بهذا التعاون، وقالت: "إن مستشفى أهل مصر لم يعد دوره مقتصرًا على التعريف بقضية الحروق فحسب، بل امتد ليشمل دورًا توعويًا واجتماعيًا أوسع، إذ يعمل على تعزيز تقبّل المصابين المتعافين وتشجيع اندماجهم الكامل داخل المجتمع. وبما أن تغيير النظرة المجتمعية تجاههم يعد خطوة أساسية، فإن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى يصبح أداة فعّالة لتحقيق تأثير مجتمعي شامل ومستدام، ومن ثم ترجمة رسالتنا الإنسانية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".

ويأتي هذا التعاون إيمانًا من المؤسستين بأن نشر الوعي هو الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر صحة وأمانًا، وأن العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني قادر على إحداث تغيير حقيقي يسهم في تقليل معدلات الإصابات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

نبذة عن مؤسسة إبراهيم أ. بدران - مؤسسة طبية خيرية:

تأسست مؤسسة إبراهيم أ. بدران عام 2014 كمؤسسة طبية غير هادفة للربح، على يد أسرة الطبيب الراحل د. إبراهيم بدران، وبمبادرة من أصدقائه وزملائه، بهدف استكمال رسالته الإنسانية في توفير الرعاية الصحية لمن لا يستطيع تحمّل تكلفتها. تنطلق المؤسسة من إيمان راسخ بأن الصحة حق وليست رفاهية، وتعمل وفق شعارها: "بنعالج لأبعد نقطة في مصر"، لضمان وصول الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية. وخلال 11 عامًا من العمل، نفذت المؤسسة أكثر من 910 قافلة طبية في 26 محافظة، وقدّمت خدماتها لما يزيد عن 1000,000 مريض، وأسهمت في إجراء 2,100 عملية جراحية وتحقيق 8,000 إحالة جراحية، بدعم من فريق طبي متخصص في أكثر من 17 تخصصًا، وبمساندة أكثر من 1,800 متطوع. كما نجحت المؤسسة في تأسيس 13 عيادات طبية ثابتة تقدم خدمات مستمرة للفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية.

عن مؤسسة أهل مصر للتنمية:

تعد مؤسسة أهل مصر أول مؤسسة غير ربحية في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علاج وإدارة حالات الصدمات والحروق والوقاية منها ودعم أبحاثها. وتعمل المؤسسة على إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الخيري داخل قطاع الرعاية الصحية، من خلال تسليط الضوء على قضايا الحروق والصدمات التي طالما افتقرت إلى الاهتمام الكافي في المنطقة.

ومنذ تأسيسها، شرعت مؤسسة أهل مصر في إنشاء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والصدمات في القاهرة الجديدة، ليكون الأول والأكبر من نوعه في مصر والمنطقة. ويتميز المستشفى بتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية واعتماده أحدث البروتوكولات العلمية، ليقدم خدماته مجانًا لضحايا الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس التزام المؤسسة برسالتها الإنسانية في إنقاذ الأرواح وتقديم رعاية صحية متخصصة ومستدامة.

