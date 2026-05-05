أبوظبي ، وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وشركة لوكهيد مارتن اتفاقية لإنشاء مركز تميّز في الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في المجال الرقمي. جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منصة اصنع في الإمارات 2026، المقامة خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في توازن ودانيال موتون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومسؤولين من شركة داتا7.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة لوكهيد مارتن و شركة داتا7 على إنشاء مركز تميّز للأمن السيبراني، ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وينتظر أن يمثل المركز منصة وطنية شاملة تعزّز جاهزية الإمارات السيبرانية، وتحتضن الابتكار، وتدعم بناء منظومة متكاملة للأمن الرقمي تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير إطار لنقل التكنولوجيا بالتعاون مع شركة داتا7 لتعزيز القدرات الرقمية السيادية وتوطين تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة داخل دولة الإمارات، وبالتنسيق الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني لتعزيز الجاهزية الوطنية للأمن السيبراني ودعم تطوير الكفاءات الإماراتية المؤهلة لمواكبة المتطلبات المتنامية في مجال الأمن الرقمي.

أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي على أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها تعكس دور توازن في ترجمة الأولويات الوطنية إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق تعزز المرونة والاستدامة على المدى الطويل. وأضاف أن توازن، ومن خلال برنامج التوازن الاقتصادي، ستواصل تمكين الشراكات التي تطور القدرات السيادية، وتدعم الكفاءات الوطنية، وتحقق نتائج قابلة للقياس لمنظومة الدفاع والأمن في دولة الإمارات.

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمجلس الأمن السيبراني لتعزيز المرونة السيبرانية والجاهزية الوطنية المطلوبة للتصدي للمخاطر الرقمية والسيبرانية المتزايدة كما يؤكد هذا المسار على استمرار الخطى السريعة والمتوازنة التي تخطوها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي على أعلي المستويات مع مختلف الشركاء لمواجهة التهديدات الناشئة ودور الدولة الرائد كفاعل دولي مؤثر في تعزيز أمن الفضاء السيبراني، وكمساهم رئيسي تعزيز الجهود الدولية لحماية مكتسبات التنمية الرقمية والإسهام في تحقيق بيئة رقمية آمنة ومزدهرة.

وقال سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في توازن: "تمثّل هذه الاتفاقية محطة بارزة في مسيرتنا نحو بناء منظومة سيبرانية سيادية ومستعدة للمستقبل في دولة الإمارات. ومن خلال الشراكة مع شركة عالمية بمستوى لوكهيد مارتن، وبالتنسيق الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني وشركة داتا7، نعمل على بناء مسارات لنقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية، وتوطين الخبرات المتقدمة في الأمن الرقمي. وسيكون مركز التميّز ركيزة أساسية في طموح الإمارات لحماية أصولها الرقمية وترسيخ مكانتها كمركزاً إقليمياً موثوقاً للابتكار في مجال الأمن السيبراني."

وصرّح دانيال موتون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في منطقة الشرق الأوسط: "تمتد شراكة لوكهيد مارتن مع دولة الإمارات لأكثر من خمسة عقود، ويجسّد هذا الاتفاق محطة نوعية في مسار التعاون الاستراتيجي المشترك وتطوره المستمر. وبالتعاون مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وشركة داتا7، سيسهم مركز التميّز للأمن السيبراني في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تُعزّز تطوير التكنولوجيا السيادية، والعمليات السيبرانية المتقدمة، وبناء الكفاءات الإماراتية بصورة مستدامة. يدعم هذا التوجه تعزيز القدرات الوطنية لدولة الإمارات، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والتطوير الصناعي المشترك. كما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير حلول متقدمة بالشراكة مع الشركاء في الولايات المتحدة.”

ويدعم هذا التوجه تعزيز القدرات الوطنية لدولة الإمارات، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والتطوير الصناعي المشترك. كما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير حلول متقدمة بالشراكة مع الشركاء في الولايات المتحدة.."

تُجسّد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي آمن لتمكين الكوادر الوطنية، وتُوظَّف الشراكات الدولية، وتُعزَّز المنظومة الدفاعية والأمنية باستمرار لمواجهة تحديات المشهد الرقمي المتطوّر.

