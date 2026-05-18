مسقط، أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على صكوكها الدولية الحالية البالغة 650 مليون دولار أمريكي لمدة عشر سنوات، ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح يبلغ 5.14% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036.

ويأتي هذا الإصدار الإضافي في إطار استراتيجية التمويل التي تنتهجها شركة تنمية طاقة عُمان، والهادفة إلى دعم جزء من متطلبات الإنفاق الرأسمالي السنوي، إلى جانب تعزيز هيكلة محفظة الدين وتنويع مصادر التمويل بين القطاع المصرفي وأسواق رأس المال الدولية، وذلك في وقت تواصل فيه الشركة متابعة أوضاع السوق وتوجهات المستثمرين في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، مستفيدةً من متانة الاقتصاد العُماني واستقرار مؤشراته الاقتصادية.

وتم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما يُعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالإصدار الأصلي، ويعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لكلٍ من شركة تنمية طاقة عُمان وسلطنة عُمان. وقد تولّى بنك إتش إس بي سي مهام مدير الاكتتاب الوحيد للإصدار.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس سلطان بن علي المعمري، الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان: "جاءت زيادة حجم إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي لأجل عشر سنوات لتؤكد قدرة شركة تنمية طاقة عُمان على تأمين تمويل طويل الأجل بشروط جاذبة، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار. كما يعكس نجاح هذا الإصدار استمرار دعم المستثمرين الدوليين لسلطنة عُمان وثقتهم باستراتيجية شركة تنمية طاقة عُمان".

تضطلع شركة تنمية طاقة عُمان منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز مرونة قطاع الطاقة في سلطنة عُمان ودعم استدامته على المدى الطويل. ومن خلال التنفيذ المنضبط لعملياتها، وتخصيص رأس المال بكفاءة، وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، أسهمت الشركة في دعم استقرار إنتاج الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وترسيخ دور القطاع كرافد مستدام للقيمة الاقتصادية طويلة الأمد لسلطنة عُمان.

نبذة عن شركة تنمية طاقة عُمان

تأسست شركة تنمية طاقة عُمان (EDO) بموجب مرسومٍ سُلطاني في ديسمبر 2020، لتكون الذراع الوطنية المعنية بتطوير قطاع الطاقة وإدارته في سلطنة عُمان. وتُعنى الشركة بقيادة هذا القطاع الحيوي بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها الاقتصادية، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتتولى الشركة مهمة تعظيم الجدوى التجارية لأصول امتيازات النفط والغاز المملوكة للحكومة في منطقة الامتياز رقم (6)، حيث تمتلك حصة60% في امتياز النفط و 100% من امتياز الغاز. وتضطلع الشركة بدور محوري في مسيرة تحوّل الطاقة في السلطنة، إذ تعمل على تحقيق التوازن بين الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية التقليدية وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتشمل الاستراتيجية الحالية للشركة الإشراف على الأصول المملوكة للحكومة في منطقة الامتياز رقم (6)، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوحيد عمليات المشتريات وسلسلة الإمداد. كما تركز الشركة على إدارة الأصول بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية، إلى جانب تحديد وهيكلة فرص جديدة لتوليد الإيرادات. ومن خلال هذه المبادرات، تسهم الشركة في تعزيز أمن الطاقة في السلطنة وتوفير مصادر دخل مستقرة للحكومة.

وفي إطار جهودها لتهيئة منظومة داعمة لقطاع الطاقة، تتعاون شركة تنمية طاقة عُمان مع القطاعين العام والخاص لتطوير الأطر التنظيمية والتجارية الجاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء. وتُعد هذه الجهود المشتركة عنصرًا أساسيًا في مسار السلطنة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وبناء مستقبلٍ منخفض الكربون ومستدام.

للاستفسارات الإعلامية وطلب المقابلات، يرجى الاتصال بـ:

شركة IDENTITY

البريد الإلكتروني: latest@ouridentity.com

-انتهى-

#بياناتشركات