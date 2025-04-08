المملكة العربية السعودية، الرياض- أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، عن شراكة استراتيجية مع البنك السعودي الأول لتعزيز كفاءة المدفوعات الرقمية وتمكين التجار من الاستفادة من حلول دفع أكثر سرعة وأمانًا. يأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد غير نقدي متطور، عبر تقديم حلول دفع متقدمة مصممة خصيصًا لبيئة التجارة الإلكترونية الديناميكية في المملكة.

تعد المملكة العربية السعودية قوة دافعة للتحول الرقمي في المنطقة، حيث تشهد التجارة الإلكترونية نموًا قياسيًا مدفوعًا بالابتكار التقني، وتواكب تلر هذا التطور بتوسيع شبكتها البنكية، حيث يجمع هذا التعاون بين التقنيات المالية المتقدمة التي تقدمها تلر والخبرة العريقة للبنك السعودي الأول، مما يتيح للشركات تنفيذ معاملات رقمية سلسة وآمنة، مع تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية الدفع. هذه الشراكة ليست مجرد توسع في الخدمات، بل خطوة نوعية نحو مستقبل مالي أكثر تطورًا، حيث تصبح المدفوعات الرقمية المحرك الأساسي لنمو قطاع الأعمال.

يتيح هذا التعاون للتجار وصولًا غير مسبوق إلى منظومة دفع متكاملة، تشمل روابط الدفع، رموز الاستجابة السريعة، الدفعات الدورية، وحلول "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، إلى جانب تقنية مملوكة بالكامل توفر مستوى فريدًا من المرونة والتخصيص نادرًا ما يتوفر في السوق. كما يسهل دعم أكثر من 120 عملة و30 لغة على الشركات التوسع عالميًا بفعالية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية في عالم التجارة الرقمية.

وأكّد خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر، على أهمية هذا التعاون، مشددًا على التزام الشركة بتمكين التجار من خلال حلول دفع متطورة تعزز الكفاءة، وترفع معدلات التحويل، وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع. وأضاف العلمي: "تعكس هذه الشراكة مع البنك السعودي الأول التزامنا الراسخ بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤيتها الطموحة."

وبهذه المناسبة علق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في الأول، قائلًا: "نسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويدهم بحلول مالية تواكب احتياجاتهم وتمكنهم من التوسع في السوق وتحقيق أهدافهم بكفاءة، وهذا ما تحققه هذه الشراكة مع تلر."

وأضاف البراك: " في "الأول" نحن ملتزمون بتعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير خدمات تلبي تطلعات عملائنا وتواكب التطور السريع في مجال المدفوعات الرقمية، بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030."

من خلال توسيع شبكتها المصرفية في المملكة، تعزز تلر دورها كمحفّز رئيسي للتجارة الرقمية في السعودية، مما يضمن للشركات حلول دفع متقدمة تتماشى مع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وخالٍ من النقد.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي PayPal و Samsung Pay ومدى وسداد و stc pay وurpay

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لمالية والتجارية، بما فيذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" .

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأولPCIDSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

‍ عن الأول:

البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وخلال هذه الفترة كان شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة. ويعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة، حيث يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يعد الأول رائداً في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية بالجملة للديون، إلي جانب الابتكار في قطاع الخدمات الرقمية وحوكمة الممارسات البيئية والمجتمعية، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.

يقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.

يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يُعرف قانونًيا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب). ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وشريكًا في مجموعة HSBC.

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