دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على العديد من الجوائز، اليوم عن تعاونها مع ماستركارد لإطلاق طريقة الدفع المبتكرة "اضغط وادفع" "Click to Pay"، التي تستهدف جميع تجارها في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال هذا التعاون، ستقدم شركة تلر أحدث تقنيات الدفع التي تعزز تجربة العملاء لتجار تلر.

مع إطلاق خدمة "اضغط وادفع"، يمكن للعملاء الآن الدفع بخيار دفع ذكي، سلس، وآمن، مما يعزز ثقتهم ويزيد من معدلات القبول. وتعمل هذه الخدمة، المدعومة من ماستركارد، على تبسيط عملية الشراء ورفع مستويات الأمان، حيث تتيح للعملاء تسجيل بياناتهم لمرة واحدة فقط، مما يسمح لهم بتجنب إدخال تفاصيل البطاقة مرارًا وتكرارًا والدفع عبر الإنترنت بسرعة وأمان دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور، وذلك بهدف تحسين مستويات رضا العملاء ومعدلات التحويل وحركة الشراء. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة لعمليات السداد الإلكتروني في قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارات، من خلال تقديم تجربة تسوق سلسة تزيد من نسب استكمال المعاملات وتقلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر: "تتطور أساليب التسوق عبر الإنترنت وترتفع توقعات المستهلكين يوماً بعد يوم، مما يدفع بعجلة الابتكار في مجال الدفع إلى الأمام. تؤكد شركة تلر، من خلال إطلاق خدمة 'اضغط وادفع من ماستركارد، التزامها بتعزيز رحلة التجارة الإلكترونية وتحسين تجربة التسوق. وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من حرصنا على تقديم أحدث التقنيات في مجال الدفع لدعم تجارنا وتمكينهم من النمو وتطوير الأعمال."

من جانبها قالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "تحرص ماستركارد على توفير المزيد من خيارات الدفع المبتكرة في المنطقة، ويسعدنا أن نتعاون مع تلر لتقديم خدمة الدفع ’ اضغط وادفع‘، التي تمثل الجيل التالي من تقنيات التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تبسيط عملية الدفع عبر الإنترنت لعملائهم وتحسين تجربتهم. تتيح لنا هذه الشراكة إمكانية توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية من ماستركارد، وبالتالي تحسين حياة الناس من حولنا".

تتمثل مهمة شركة تلر في بناء قنوات اتصال تعزز التجارة الإلكترونية وتمكين العملاء من إجراء التعاملات غير النقدية، بالإضافة إلى قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة و30 لغة. منذ عام 2014، بالطبع، عملت تلر على تقديم حلول مالية مبتكرة تشمل خيارات دفع آمنة، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وحلول مخصصة لدعم التجار ومساندتهم، مما يساعدهم على الازدهار.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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