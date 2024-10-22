دبي، أعلنت شركة تلر، الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي، عن توسعها إلى الأردن والبحرين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس هذا التوسع التزام تلر المستمر بتزويد الشركات في المنطقة بأحدث الحلول التقنية التي تساهم في تسهيل العمليات التجارية وتسريع النمو الرقمي، مما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في تطوير الاقتصاد الإلكتروني.

بفضل حلول الدفع المتكاملة التي تقدمها شركة تلر، أصبحت الشركات في الأردن والبحرين أكثر قدرة على قبول المدفوعات عبر الإنترنت بسلاسة، وتبسيط عملياتها بكفاءة، وتوسيع قاعدة عملائها على المستويين المحلي والعالمي. هذا التوسع الاستراتيجي يعزز مكانة تلر كلاعب رئيسي في مشهد التجارة الرقمية بالمنطقة، ويؤكد التزامها المستمر بدعم الشركات المحلية لتمكينها من تحقيق النمو والازدهار في سوق يتسم بالتطور السريع والتنافسية العالية.

يتمتع كل من الأردن والبحرين بأدوار حيوية في الاقتصاد الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل الانتشار الواسع للإنترنت والاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية. فالأردن، بروحه الريادية، والبحرين، بسكانها المتمرسين في التكنولوجيا، يمثلان بيئة مثالية لحلول الدفع المتطورة التي تقدمها تلر، ما يتيح للشركات التوسع بسرعة، والتنافس عالميًا، وتحقيق النجاح باستخدام منصات دفع آمنة ومرنة تلبي احتياجات الأعمال المتسارعة في هذا العصر الرقمي.

صرح خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر قائلاً: "نحن فخورون بتقديم حلول تلر المبتكرة في كل من الأردن والبحرين، حيث يمثل هذان السوقان عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة. نهدف إلى تمكين الشركات المحلية من تحقيق النمو والنجاح المستدام". أضاف العلمي: "يأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية تلر الشاملة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

من مقرها الرئيسي في دبي، تقدم تلر بوابة دفع آمنة وقوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدعم أكثر من 120 عملة و30 لغة لتسهيل المعاملات الدولية للشركات بمختلف أحجامها. تتيح تقنية تلر المبتكرة للشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من طرق الدفع المحلية والعالمية. إلى جانب معالجة الدفع، توفر تلر خدمات مضافة تشمل أدوات التجارة الاجتماعية مثل روابط الدفع ورموز الاستجابة السريعة، والفواتير عبر البريد الإلكترونية، الدفعات الدورية، وحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL). وبصفتها رائدة في التحول الرقمي في المنطقة، تقدم تلر خدماتها بأعلى معايير الأمان بتحقيقها معايير PCI DSS Level 1 وNESA، مع تعزيز الابتكار وتقديم حلول مريحة في مشهد التجارة الإلكترونية المتسارع.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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