يعتبر أول مشروع في محفظة مشاريع "البحر الأحمر الدولية" الموسَّعة

دبي: كشفت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم - "البحر الأحمر" و"أمالا" - عن المشروع الأول في محفظة مشاريعها الموسّعة والذي يتضمن تكليفها بأعمال تطوير وتجديد "مطار الوجه" (EJH) الذي يقع في منطقة تبوك شمال السعودية.

ويركز هذا التطوير على تجديد المطار وتطويره وفق معايير عالمية، إلى جانب تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية. كما تقوم "البحر الأحمر الدولية" ببناء صالة دولية جديدة سيتم الكشف عن تصاميمها قريباً، مما سيرفع جاهزية "مطار الوجه" لتقديم المزيد من الرحلات المباشرة التي ستخلق حراكاً اقتصادياً تستحقه المنطقة، وتوفر فرصاً وظيفية للمجتمع المحلي.

وسيكون المطار قادراً على خدمة المشاريع التي يتم تطويرها في المنطقة ككل، كفرصة أن يكون بوابة جديدة لـوجهة "أمالا" التي تقوم الشركة أيضاً بتطويرها، بالإضافة لفرصة أن يصبح منصة جديدة لعمليات تشغيل شركة "فلاي رد سي" التابعة لـ "البحر الأحمر الدولية" وهي أول شركة طائرات مائية بالسعودية، وهذا أيضاً سيزيد من ربط المنطقة ببعضها البعض.

من جانبه، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية": "أعلنا العام الماضي عن محفظة مشاريع متنامية تمتد على طول ساحل البحر الأحمر في السعودية، واليوم نكشف لكم عن أولى هذه المشاريع وهو تجديد "مطار الوجه" لجعله مطاراً حديثاً يخدم سكان منطقة تبوك. إنه لشرف كبير أن نكون المطور الذي تم اختياره لهذا المشروع المهم الذي سيضمن استعداد محافظة الوجه وجاهزيتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي المتنامية".

وينضم هذا المشروع إلى قائمة طموحة من مشاريع الطيران التابعة للشركة، حيث استقبل "مطار البحر الأحمر الدولي" الشهر الماضي أول رحلة تجارية داخلية قادمة من الرياض ضمن رحلات أسبوعية تمت جدولتها.

وكجزءٍ من أعمال التطوير الجارية في "مطار الوجه"، سيتم نقل 4 رحلات تشغّلها الخطوط الجوية السعودية من "مطار الوجه" إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" وهي من مدينتي الرياض وجدة؛ فاعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر، ستقلع الرحلات من "مطار الملك خالد الدولي" إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" كل يوم خميس قبل أن تعود مرة أخرى في نفس اليوم إلى الرياض، بينما ستصل الرحلة الثانية من الرياض يوم السبت إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" لتعود في مساء نفس اليوم، وستصل رحلة ثالثة من الرياض يوم الأحد من كل أسبوع صباحاً، وتغادر "مطار البحر الأحمر الدولي" صباح نفس اليوم.

ومن جدة، ولأول مرة، سيبدأ "مطار البحر الأحمر الدولي" باستقبال الرحلات أسبوعياً كل خميس وأحد من وإلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي"، وسيتم تشغيل الرحلات يوم الخميس لتعود مرة أخرى إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في نفس اليوم. كما ستصل رحلة كل يوم أحد إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" صباحاً لتغادر عائدةً إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" صباحاً في نفس اليوم.

أما بالنسبة للمسافرين الذين حجزوا بالفعل تذاكرهم من وإلى "مطار الوجه" من تاريخ 29 أكتوبر، فسيتم تحويلهم تلقائياً إلى "مطار البحر الأحمر الدولي". ولضمان سلاسة التنقل، ستوفر "البحر الأحمر الدولية" خدمات نقل مجانية بين "مطار البحر الأحمر الدولي" و"مطار الوجه"، وأيضاً بين "مطار البحر الأحمر الدولي" والمسافرين من مدينة أملج.

من جهة ثانية، استقبل "مطار البحر الأحمر الدولي" أولى رحلاته الشهر الماضي، وبدأت الحجوزات في أول منتجعين في الوجهة، وبمجرد اكتمال أعمال التطوير في وجهة "البحر الأحمر" بحلول عام 2030، ستحتوي الوجهة على 50 منتجعاً يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.

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عن "البحر الأحمر الدولية"

البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حياً على إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها، تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكاراً لتنفيذ المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.